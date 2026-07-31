Премьер Испании назвал прорыв мигрантов в Сеуту атакой на целостность страны

Власти Испании сочли прорыв марокканцев в Сеуту нарушением целостности страны

Tекст: Мария Иванова

Педро Санчес квалифицировал массовое проникновение нелегалов из Марокко как посягательство на суверенитет государства, передает РИА «Новости».

Инцидент произошел в четверг, когда тысячи молодых людей скопились у кордонов Сеуты. В результате сотни нарушителей смогли прорваться на территорию автономного города.

В ответ на обострение ситуации Мадрид экстренно перебросил в регион дополнительные силы полиции, гражданской гвардии и армейские подразделения. «Произошедшее вчера следует расценивать как нападение и нарушение территориальной целостности Испании. Сеута – испанский город, и случившееся заслуживает самого решительного осуждения с нашей стороны», – подчеркнул премьер-министр.

Свое заявление политик сделал по итогам специального совещания с руководством силовых ведомств, министерства внутренних дел и местной администрации. Сеута представляет собой испанский анклав в Северной Африке, имеющий сухопутную границу с марокканским королевством.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Испании перебросили дополнительные силы полиции и армии в Сеуту.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони пригрозила закрыть границу с Испанией из-за наплыва нелегалов.

Между тем количество погибших в ходе миграционного кризиса людей достигло 24 человек.