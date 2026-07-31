Число погибших в испанской Сеуте мигрантов достигло 24 человек

Tекст: Мария Иванова

Количество тел погибших мигрантов, извлеченных из воды в Сеуте, возросло до 24 на фоне обострения миграционного кризиса, сообщает агентство EFE, передает РИА «Новости».

По данным испанской полиции, ситуация на границе продолжает ухудшаться.

«Число тел, найденных на побережье Сеуты за последние часы, возросло до 24», – говорится в сообщении агентства.

Трагическая статистика постоянно пополняется, поскольку множество людей пытались добраться до анклава вплавь утром в четверг. Позднее значительное число нелегалов проникали на территорию испанского города пешком, обходя прибрежные сооружения.

Накануне тысячи молодых марокканцев скопились у границы между Марокко и Сеутой. За сутки в автономный город незаконно проникли около 49 тыс. человек. В связи с беспрецедентным наплывом мигрантов в Сеуту переброшены дополнительные силы полиции, гражданской гвардии и армии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Испании перебросили дополнительные силы полиции и армии в Сеуту.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о готовности закрыть границу с Испанией.

Французские власти ужесточили проверки на рубежах с соседним государством.