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    31 июля 2026, 13:15 • Новости дня

    Глава немецкого MTU усомнился в совместном с Парижем создании двигателя

    Глава MTU усомнился в перспективах совместной разработки двигателя с Францией

    Tекст: Мария Иванова

    Руководитель немецкого оборонного концерна MTU Aero Engines Йоханнес Буссманн выразил сомнения в возможности совместной разработки авиадвигателя с французской Safran.

    Перспективы сотрудничества оказались под вопросом после провала европейского проекта истребителя нового поколения FCAS, передает РИА «Новости».

    В начале июня канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил о прекращении германо-французской программы, хотя позже говорил о планах сохранить технологические наработки.

    «Возможно, что нам придется разрабатывать два совершенно разных двигателя. Если дело дойдет до этого, мы не сможем продолжать сотрудничество в нынешнем формате», – заявил Буссманн. При этом он уточнил, что взаимодействие компаний продлится как минимум до конца сентября.

    Разногласия связаны с требованиями ВВС двух стран. Париж хочет получить компактный истребитель для авианосцев, тогда как Берлин ставит иные задачи. Стороны также не могут договориться о сроках реализации проекта, запущенного в 2017 году для замены самолетов Rafale и Eurofighter.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия и Франция договорились свернуть проект по разработке истребителя нового поколения Future Combat Air System (FCAS).

    Берлин приступил к консультациям с другими странами для поиска новых участников авиационного проекта.

    Глава итальянского оборонного концерна Leonardo Лоренцо Мариани выразил готовность привлечь немецких партнеров к Глобальной программе боевой авиации (GCAP).

    31 июля 2026, 00:41 • Новости дня
    Посол Долгов заявил о скорой попытке Киева запросить перемирие
    Посол Долгов заявил о скорой попытке Киева запросить перемирие
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Власти Украины намерены добиваться временного прекращения боевых действий на фоне тяжелой экономической ситуации и системных ударов ВС России по военно-промышленному комплексу, считает посол по особым поручениям МИД России, дипломат Константин Долгов.

    «Зеленскому нужна пауза сейчас в виде воздушного перемирия или прекращения (временного, разумеется) боевых действий. Это однозначно. Ситуация у них все более тяжелая. Удары наши имеют эффект, они выбивают последовательно военно-экономическую инфраструктуру Киева. Урон уже очень большой, он с каждым днем, с каждым ударом становится все больше», – подчеркнул дипломат в беседе с «Газета.Ru».

    По словам Долгова, фактически украинская сторона отрезана от моря, а оружие и военное оборудование больше не могут поставляться морским путем. Это создает большие проблемы для Киева и его западных спонсоров, поэтому им необходимо перемирие.

    Дипломат напомнил, что России необходим долгосрочный мир на Украине, который подразумевает ликвидацию террористической угрозы со стороны Киева. Перемирие никак не решает задачу Москвы нивелировать угрозу с украинской стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский после удара ВС России потребовал у Запада новые системы ПВО. Зеленский провел масштабные кадровые перестановки в СБУ. Захарова заявила о страхе спонсоров Киева из-за действий Зеленского.


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    30 июля 2026, 16:33 • Новости дня
    Иранские военные ударили по американской авиабазе в Кувейте

    Tекст: Денис Тельманов

    В рамках операции «Победа-2» элитные части иранских вооруженных сил атаковали авиабазу Али ас-Салем, уничтожив инфраструктуру американских войск.

    Корпус стражей исламской революции нанес удары по ангарам с американскими беспилотниками и резервуару с авиационным топливом в Кувейте, передает ТАСС. Пресс-служба КСИР подтвердила факт уничтожения объектов на базе Али ас-Салем.

    «Сегодня утром в продолжение операции «Победа-2» и в рамках наказания агрессора в результате удара по американской авиабазе Али ас-Салем были уничтожены два ангара для беспилотников и резервуар с авиационным топливом для военных самолетов и вертолетов», – говорится в сообщении ведомства.

    Иранские военные подчеркнули, что атаки на американскую инфраструктуру не прекратятся до полного вывода сил США из региона.

    Очередное обострение отношений между Вашингтоном и Тегераном началось 8 июля, когда американские военные нанесли серию ударов по Ирану, назвав это ответом на нападение на судно в Ормузском проливе.

    В тот же день Дональд Трамп объявил о прекращении перемирия. В ответ Иран стал атаковать объекты США в нескольких странах региона, а 29 июля американский президент заявил о планах продолжить удары по Исламской республике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 24 июля иранские беспилотники атаковали три американские военные базы на территории Кувейта.

    В тот же день Корпус стражей исламской революции уничтожил крупный склад боеприпасов на авиабазе Али ас-Салем.

    Несколькими днями ранее военные Исламской республики ликвидировали радарную систему и дроны США на этом же объекте.

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    30 июля 2026, 13:58 • Видео
    Какого президента Франции боится НАТО

    Европейские СМИ считают, что во Франции есть перспективный кандидат в президенты, даже более опасный для ЕС и НАТО, чем Марин Ле Пен. Кто он?

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    31 июля 2026, 14:19 • Новости дня
    Фон дер Ляйен потребовала молниеносно выслать мигрантов из Сеуты

    Фон дер Ляйен поручила организовать экстренную депортацию мигрантов из Сеуты

    Фон дер Ляйен потребовала молниеносно выслать мигрантов из Сеуты
    @ Marcos Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступила за немедленную депортацию нелегалов из испанского анклава в Северной Африке, поручив решение вопроса профильным комиссарам.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала организовать экстренную депортацию мигрантов из Сеуты. Свое заявление политик опубликовала в соцсети.

    «Высылка должна быть молниеносной, как это позволяют европейские правила», – подчеркнула председатель ЕК.

    Для решения сложившейся ситуации фон дер Ляйен привлекла двух профильных чиновников. Разбираться с проблемой будут еврокомиссар по внутренним делам Магнус Бруннер и еврокомиссар по делам Средиземноморья и вопросам демографии Дубравка Шуйца, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Испании перебросили дополнительные силы полиции и армии в Сеуту из-за наплыва нелегалов.

    Франция усилила контроль на границе с соседним государством на фоне миграционного кризиса.

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони пригрозила закрыть границу с Испанией.

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    31 июля 2026, 00:15 • Новости дня
    Посол Нечаев сообщил о тревоге Москвы из-за ядерных учений ФРГ

    Tекст: Катерина Туманова

    Предстоящие совместные ядерные маневры Берлина и Парижа вызывают серьезную озабоченность в Москве несмотря на заявления немецкого руководства об их безъядерном статусе, заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев.

    Руководство Германии на словах декларирует приверженность международно-правовым обязательствам, устанавливающим безъядерный статус страны.

    «Она не имеет, не будет иметь, не производит и не содержит ядерное оружие, как это записано, в частности, в договоре «Два плюс четыре»», – заявил дипломат ТАСС.

    Однако на практике, по его словам, наблюдается сопряжение с ядерными странами. Нечаев уточнил, что с Францией проводятся совместные ядерные миссии и учения, включающие доставку ядерного оружия и дозаправку французских самолетов.

    «Это у нас вызывает определенную озабоченность. Потому что если вы декларируете, что вы не участвуете, и не хотите, и не будете обладать [ядерным оружием], то зачем вот такие упражнения?» – задался вопросом дипломат.

    Нечаев упомянул о наличии нераскрываемых договорных форматов между канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном об интенсификации ядерного диалога.

    Ранее агентство DPA сообщало, что осенью планируется участие военнослужащих немецкой армии во французских ядерных маневрах.


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    31 июля 2026, 11:02 • Новости дня
    Сотни мигрантов начали добровольно покидать испанскую Сеуту

    Прорвавшие границу испанской Сеуты марокканцы начали возвращаться на родину

    Tекст: Мария Иванова

    Массово проникшие на территорию испанского анклава молодые люди стали самостоятельно возвращаться обратно в Марокко.

    Сотни нелегалов, ранее нарушивших границу испанского анклава, начали добровольно возвращаться на родину. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на Europa Press.

    В четверг тысячи молодых марокканцев собрались у рубежей Сеуты, части из них удалось проникнуть на территорию Испании.

    В ответ на прорыв границы власти направили в город дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и военнослужащих. Обратный отток людей начался поздно в ночь на пятницу. «Сотни людей, массово вошедших в Сеуту в последние часы, начали добровольно возвращаться в Марокко», – говорится в сообщении агентства.

    Несмотря на отток, в Сеуту продолжают прибывать новые мигранты, однако к утру их число начало сокращаться. Тысячи молодых людей по-прежнему остаются на улицах города. Ранее телеканал Antena3 со ссылкой на источники в Гражданской гвардии сообщал, что границу в четверг могли пересечь порядка 40 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Испании перебросили дополнительные силы полиции и армии в Сеуту из-за прорыва тысяч нелегалов.

    В ходе этого миграционного кризиса число погибших в море людей достигло 19 человек.

    На фоне массового наплыва африканцев премьер-министр Италии Джорджа Мелони допустила закрытие границы с Испанией.

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    31 июля 2026, 07:25 • Новости дня
    «Северяне» взяли в плен у Анищино бывших заключенных в рядах ВСУ

    ВС России взяли в плен у Анищино бывших заключенных в рядах ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись по ключевым направлениям фронта и на Харьковском направлении близ села Анищино взяли в плен четырех боевиков ВСУ, которые оказались бывшими заключенными.

    «В результате стрелкового боя около села Анищино четверо украинских националистов из состава 129 отмбр ВСУ взяты в плен. Все вражеские солдаты – бывшие заключенные», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Они уточнили, что противник пытался перебросить на позиции в районе Водяного бывших заключенных, мобилизованных в 129 отмбр ВСУ, но в результате огневого воздействия «Северян» украинские националисты были уничтожены.

    По резервам противника в Карасёвке, Слатино и Дергачах авиация ВС России и операторы ударных БПЛА нанесли огневое поражение, уничтожив украинских штурмовиков.

    На Волчанском направлении штурмовые подразделения продвинулись на 12 участках до 800 метров.

    Стрелковые бои идут в сёлах Ивановка, посёлке Белый Колодезь, в Бакшеевке, около Шевченково, в Веровке и в лесных массивах Волчанского района. На Великобурлукском направлении штурмовики ведут бои западнее села Петро-Ивановка, а также в сёлах Устиновка и Анищино (Анискино).

    На Сумском направлении в Шосткинском районе стрелковые бои продолжаются в Уланово и на подступах к Вольной Слободе. В Сумском районе штурмовики продвинулись на 16 участках до 800 метров.

    Не прекращаются бои в Рыжевке, Писаревке, Марьино, посёлке Хотень, окрестностях населенных пунктов, а также в лесных массивах южнее Иволжанского.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 180 человек (из них более 110 в Сумской и свыше 70 в Харьковской областях). Четверо солдат ВСУ взяты в плен», – отметили в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска за сутки освободили четыре населенных пункта. ВС России уничтожили штурмовиков ВСУ у Могрицы и Писаревки. Эксперт Марочко заявил о давлении ВС России на ВСУ у Хотени.


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    31 июля 2026, 05:41 • Новости дня
    Эксперт Марочко заявил о давлении ВС России на ВСУ у Хотени

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие успешно продвигаются на Сумском направлении от Писаревки на запад и вытесняя подразделения ВСУ в сторону населенного пункта Хотень, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Если мы говорим за сумскую Писаревку, то здесь наши военнослужащие в основном продвигаются в западном направлении и давят на населенный пункт Хотень, который находится западнее от Писаревки», – заявил он ТАСС.

    По словам Марочко, российская армия планомерно выравнивает линию боевого соприкосновения. Бойцы ВС России продвигаются от Кондратовки в юго-восточном направлении вдоль автомобильной дороги.

    Одновременно идет наступление от Писаревки на юго-запад.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ отошли с позиций в районе Малой Слободки на Сумском направлении. «Северяне» за неделю пресекли восемь вылазок ВСУ на Сумском направлении. ВС России уничтожили штурмовиков ВСУ у Могрицы и Писаревки.


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    31 июля 2026, 10:45 • Новости дня
    В результате массового прорыва границы в испанской Сеуте погибли 19 мигрантов

    RTVE: Число погибших мигрантов в Сеуте достигло 19 человек

    Tекст: Мария Иванова

    За минувшие сутки из воды у побережья испанской Сеуты извлекли тела 19 мигрантов, пытавшихся нелегально прорваться через границу.

    Число тел погибших мигрантов, извлеченных из моря в Сеуте, возросло до 19, передает РИА «Новости». Трагедия произошла на фоне серьезного обострения миграционного кризиса в регионе.

    «Число тел, извлеченных из моря в Сеуте за последние 24 часа, возросло до 19», – сообщает испанская телерадиокомпания RTVE.

    Накануне тысячи молодых марокканцев скопились у пограничного барьера между Марокко и Сеутой. Сотням людей удалось прорваться на территорию Испании, в связи с чем власти были вынуждены перебросить в город дополнительные силы полиции, гражданской гвардии и армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Испании перебросили дополнительные силы полиции и армии в Сеуту из-за прорыва тысяч нелегалов.

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о готовности закрыть границу с Испанией на фоне миграционного кризиса.

    Глава Минобороны Нидерландов Дилан Йешилгез-Зегериус назвала недопустимым бездействие перед лицом массового наплыва людей.

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    31 июля 2026, 09:33 • Новости дня
    Новейший танкер «Валентин Рыков» вошел в состав Балтийского флота

    Минобороны: В Балтийске подняли флаг на малом морском танкере «Валентин Рыков»

    Tекст: Вера Басилая

    В Балтийске торжественно подняли флаг на новейшем малом морском танкере «Валентин Рыков», судно принято в состав Балтийского флота, сообщили в Министерстве обороны.

    Торжественная церемония поднятия флага на новейшем судне проекта 03182 состоялась в Балтийске, сообщает Минобороны. Танкер полностью готов к выполнению любых поставленных задач.

    Корабль получил свое имя в честь первопроходца советского атомного подводного флота Валентина Павловича Рыкова. Он командовал атомной подводной лодкой К-52, которая впервые совершила исторический поход под паковыми льдами Арктики.

    Ранее президент России Владимир Путин поставил Балтийскому флоту задачу по защите Калининградской области.

    В апреле текущего года состав ВМФ в Балтийске пополнил новейший морской тральщик «Полярный».

    В прошлом году малый ракетный корабль «Ставрополь» вошел в состав Балтийского флота.

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    31 июля 2026, 10:01 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе стабилизировались

    Стоимость газа на европейских биржах закрепилась около 690 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    В конце июля котировки газовых фьючерсов на европейском рынке показали незначительное снижение, торгуясь вблизи отметки 690 долларов за тысячу кубометров.

    Биржевые цены на газ в Европе незначительно снижаются с началом последних торгов июля, оставаясь в районе 690 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    Сентябрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки 694,5 доллара, прибавив 0,3%. К утру показатель опустился до 688,2 доллара, потеряв 0,6% от расчетной цены предыдущего дня.

    Котировки начали расти в марте после ударов США и Израиля по Ирану, увеличившись почти на 60% по сравнению с февралем. Впервые с февраля 2023 года стоимость превысила 600 долларов. Максимального значения за время конфликта цены достигли 19 марта – 853,7 доллара, когда Катар резко сократил выпуск СПГ.

    Весной и летом динамика оставалась нестабильной: в апреле цены упали на 14%, в мае выросли на 5%, а в июне вновь снизились на 6%. Исторический рекорд стоимости газа в Европе был зафиксирован в начале весны 2022 года и составил 3892 доллара за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля сентябрьские фьючерсы по индексу TTF опустились до 695 долларов за тысячу кубометров.

    Днем ранее котировки приближались к отметке в 700 долларов.

    В середине месяца стоимость августовских контрактов на европейских биржах превышала 640 долларов.

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    31 июля 2026, 08:36 • Новости дня
    Си Цзиньпин заявил о масштабном внедрении дронов в китайскую армию

    Си Цзиньпин сообщил о создании интеллектуализированной военной системы в Китае

    Tекст: Мария Иванова

    Китайская армия приступает к поэтапному созданию интеллектуальной военной системы, делая главную ставку на массовое применение передовых беспилотных технологий.

    Председатель КНР Си Цзиньпин объявил о планах по усилению применения беспилотников и интеллектуальных технологий в военной сфере, передает ТАСС.

    Выступая на коллективной учебе Политбюро ЦК КПК, он подчеркнул необходимость создания современной интеллектуализированной военной системы.

    «Необходимо усилить военное применение беспилотных интеллектуальных технологий и поэтапно сформировать интеллектуализированную военную систему», – заявил китайский лидер. По его словам, главным ориентиром модернизации армии остается ее боеспособность.

    Глава государства потребовал развивать сетевые информационные системы и укреплять боевую подготовку в условиях, приближенных к реальным. Также он призвал углублять борьбу с коррупцией и совершенствовать контроль за крупными военными проектами.

    В период 15-й пятилетки Китай планирует выполнить цели к столетию Народно-освободительной армии и добиться решающего прогресса в базовой модернизации национальной обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее председатель КНР заявил о планах скорейшего завершения масштабной модернизации национальной обороны.

    Весной китайский лидер потребовал усилить антикоррупционный контроль над военными финансами.

    В прошлом году Пекин продемонстрировал большое количество новых беспилотных аппаратов на военном параде.

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    31 июля 2026, 11:51 • Новости дня
    Си Цзиньпин заявил о беспрецедентной модернизации китайской армии

    Китай анонсировал трехступенчатую стратегию модернизации вооруженных сил

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне глобальных перемен Пекин проведет масштабную реформу армии, повышая боеспособность войск за счет внедрения передовых технологий, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

    Китайский лидер Си Цзиньпин объявил о необходимости качественного обновления национальной обороны и вооруженных сил из-за «беспрецедентных изменений в мире», передает РИА «Новости».

    По словам председателя КНР, это важнейшее условие для продвижения модернизации китайского образца.

    Пекин намерен реализовать трехступенчатую стратегию развития армии. Планируется активно продвигать реформы, направленные на усиление войск и повышение их боеспособности за счет современных научно-технических достижений. Центральный комитет Коммунистической партии Китая поставил процветание вооруженных сил на видное место в государственных делах.

    Руководство страны подчеркивает намерение укреплять абсолютный контроль партии над армией. Эти шаги предпринимаются с учетом общей концепции возрождения китайской нации и адаптации к меняющимся мировым условиям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин объявил о планах по созданию интеллектуализированной военной системы.

    В начале июля китайский лидер потребовал ускорить формирование армии мирового уровня.

    Весной власти страны запланировали увеличение оборонного бюджета на 7%.

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    31 июля 2026, 10:19 • Новости дня
    Глава Минобороны Нидерландов призвала защитить границы Европы от мигрантов

    Вице-премьер Нидерландов назвала недопустимым наплыв мигрантов в испанскую Сеуту

    Tекст: Мария Иванова

    Министр обороны Нидерландов Дилан Йешилгез-Зегериус заявила о необходимости быстрого реагирования на ситуацию с нелегальными мигрантами на границе Марокко и Испании.

    Вице-премьер и глава Минобороны Нидерландов Дилан Йешилгез-Зегериус выступила с резким заявлением по поводу миграционного кризиса в испанской Сеуте, передает РИА «Новости».

    Она подчеркнула важность защиты европейских рубежей на фоне массового прорыва нелегалов.

    «Недопустимые кадры из Испании. Необходимо действовать быстро и решительно. Мы должны защищать и охранять наши границы», – подчеркнула Йешилгез-Зегериус. Министр добавила, что бездействие перед лицом нелегальной миграции в Европу абсолютно неприемлемо.

    Накануне тысячи молодых марокканцев собрались у границы между Марокко и испанским анклавом Сеутой. Сотням из них удалось проникнуть на испанскую территорию. В ответ на это местные власти перебросили в город дополнительные силы полиции, гражданской гвардии и военнослужащих для стабилизации обстановки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Испании перебросили дополнительные силы армии в Сеуту из-за прорыва нелегалов.

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони пригрозила закрытием границы с Испанией.

    Ранее Нидерланды вместе с Венгрией объявили о намерении отказаться от миграционных правил Европейского союза.

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    31 июля 2026, 12:57 • Новости дня
    Финляндия потребовала временно исключить Испанию из Шенгенской зоны

    Глава МВД Финляндии призвала Европу временно исключить Испанию из Шенгена

    Tекст: Мария Иванова

    Европейские страны призывают поддержать итальянскую инициативу о временной приостановке членства Испании в Шенгенской зоне из-за неспособности Мадрида сдержать поток нелегальных мигрантов.

    Инициативу премьер-министра Италии Джорджи Мелони поддержала министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен, передает РИА «Новости». Она отметила неспособность испанских властей обеспечить безопасность внешних границ европейского объединения.

    «Испания совершенно не справилась с защитой внешней границы Шенгенской зоны от нелегального проникновения. Так продолжаться не может», – написала Рантанен в социальной сети X.

    По словам министра, все государства Европы обязаны солидарно выступить за данное предложение. Рантанен подчеркнула, что страны, игнорирующие свои обязанности по охране рубежей, должны лишаться права находиться в Шенгенской зоне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о готовности закрыть границу с Испанией из-за наплыва нелегальных мигрантов.

    Вице-премьер страны Антонио Таяни поддержал идею ограничения свободного пересечения рубежей.

    Французские власти на фоне кризиса ужесточили проверки на границе с соседним государством.

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    31 июля 2026, 13:39 • Новости дня
    Число погибших в испанской Сеуте мигрантов достигло 24 человек
    Число погибших в испанской Сеуте мигрантов достигло 24 человек
    @ Marcos Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В испанском анклаве Сеута продолжается миграционный кризис, в результате которого количество извлеченных из моря тел нелегалов возросло до 24.

    Количество тел погибших мигрантов, извлеченных из воды в Сеуте, возросло до 24 на фоне обострения миграционного кризиса, сообщает агентство EFE, передает РИА «Новости».

    По данным испанской полиции, ситуация на границе продолжает ухудшаться.

    «Число тел, найденных на побережье Сеуты за последние часы, возросло до 24», – говорится в сообщении агентства.

    Трагическая статистика постоянно пополняется, поскольку множество людей пытались добраться до анклава вплавь утром в четверг. Позднее значительное число нелегалов проникали на территорию испанского города пешком, обходя прибрежные сооружения.

    Накануне тысячи молодых марокканцев скопились у границы между Марокко и Сеутой. За сутки в автономный город незаконно проникли около 49 тыс. человек. В связи с беспрецедентным наплывом мигрантов в Сеуту переброшены дополнительные силы полиции, гражданской гвардии и армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Испании перебросили дополнительные силы полиции и армии в Сеуту.

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о готовности закрыть границу с Испанией.

    Французские власти ужесточили проверки на рубежах с соседним государством.

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