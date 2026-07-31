Обманувший мать погибшего бойца СВО мошенник получил срок

Tекст: Алексей Дегтярёв

Житель Татарстана получил три года и шесть месяцев колонии общего режима за попытку мошенничества, пояснили в надзорном ведомстве, передает РИА «Новости».

В апреле злоумышленники несколько дней звонили пенсионерке, представляясь сотрудниками правоохранительных органов и банков. Они убедили женщину снять со счета 3 млн рублей, полученные после гибели сына на СВО, чтобы перевести их на «безопасный счет».

План преступников сорвали сотрудники банка, которые вызвали полицию. Правоохранители задержали курьера в момент передачи денег. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Также обвиняемого приговорили к штрафу в 100 тыс. рублей. Мобильный телефон осужденного был конфискован в доход государства.

В Якутии полицейские задержали похитивших более 8 млн рублей у вдовы погибшего бойца иностранцев.

Месяцем ранее подмосковные правоохранители пресекли деятельность аферистов, вымогавших сбережения под предлогом поиска пропавшего военного.

Зимой суд на Чукотке отправил в колонию укравшего деньги у раненого участника спецоперации мужчину.