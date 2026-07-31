Финляндия потребовала временно исключить Испанию из Шенгенской зоны

Глава МВД Финляндии призвала Европу временно исключить Испанию из Шенгена

Tекст: Мария Иванова

Инициативу премьер-министра Италии Джорджи Мелони поддержала министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен, передает РИА «Новости». Она отметила неспособность испанских властей обеспечить безопасность внешних границ европейского объединения.

«Испания совершенно не справилась с защитой внешней границы Шенгенской зоны от нелегального проникновения. Так продолжаться не может», – написала Рантанен в социальной сети X.

По словам министра, все государства Европы обязаны солидарно выступить за данное предложение. Рантанен подчеркнула, что страны, игнорирующие свои обязанности по охране рубежей, должны лишаться права находиться в Шенгенской зоне.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о готовности закрыть границу с Испанией из-за наплыва нелегальных мигрантов.

Вице-премьер страны Антонио Таяни поддержал идею ограничения свободного пересечения рубежей.

Французские власти на фоне кризиса ужесточили проверки на границе с соседним государством.