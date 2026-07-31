Вооруженный ножом вор попытался ограбить Минздрав Франции

Вооруженный преступник попытался украсть семь компьютеров из Минздрава Франции

Tекст: Мария Иванова

Ранним утром злоумышленник проник в ведомственное здание на проспекте Дюкен, передает РИА Новости.

«Около 6.00 (7.00 мск) мужчина, вооруженный ножом, проник в здание на проспекте Дюкен… По прибытии он выбросил две сумки с семью рабочими компьютерами», – цитирует французская Figaro источник в полиции.

Внутрь министерства мужчина попал через обычно запертый аварийный выход. Оказавшись на первом этаже, он успел обыскать около 40 кабинетов, пока не попал в объективы камер видеонаблюдения. Охранники попытались остановить вора, но тот выхватил нож и выбежал на улицу.

Вскоре патрульный экипаж заметил убегающего преступника и задержал его. При досмотре у мужчины обнаружили набор отмычек. Сейчас он находится под стражей, а полиция выясняет мотивы кражи.

По предварительным данным, ранее суд уже запретил этому человеку въезжать на территорию Парижа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе двое злоумышленников ограбили высокопоставленного китайского чиновника в Париже.

Осенью прошлого года преступники похитили бесценные драгоценности из коллекции Наполеона в Лувре.

В феврале 2025 года вооруженный ножом мужчина напал на прохожих во французском городе Мюлуз.