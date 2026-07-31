Ученые создали первый российский ортез-тренажер для восстановления кисти

Сеченовский университет разработал первый российский ортез-тренажер для кисти

Tекст: Мария Иванова

Специалисты Сеченовского университета в партнерстве с производителем ортопедических изделий «НИКАМЕД» разработали первый в стране аппарат для восстановления функций кисти, передает РИА «Новости». Новое устройство сочетает в себе возможности фиксатора и тренажера.

«В Сеченовском университете совместно с производителем ортопедических изделий «НИКАМЕД» разработали первый в России ортез-тренажер для восстановления кисти», – рассказали в пресс-службе университета.

Инновационный аппарат уже активно используется в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. Он помогает восстанавливаться пациентам, перенесшим трансплантацию донорских предплечий и кистей.

Комплексная реабилитация с применением уникальной разработки дает впечатляющие результаты. По словам директора Клиники пластической хирургии Сеченовского университета Валентина Шаробаро, спустя три месяца после хирургического вмешательства пациент обрел способность держать предметы, пожимать руку и даже вернулся к прежней работе. В дальнейшем врачи планируют постепенно увеличивать нагрузку на восстанавливаемую конечность. Стоит отметить, что направление по трансплантации утраченных рук было впервые запущено московскими медиками в марте.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте столичные хирурги впервые в России провели операцию по трансплантации двух кистей. В июне власти Москвы сообщили о хорошем самочувствии этих пациентов.

В феврале глава ФМБА Вероника Скворцова представила первый отечественный бионический протез руки с датчиками давления.



