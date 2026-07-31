Синоптики спрогнозировали приход мощной жары в Москву на выходные

Оранжевый уровень опасности объявили в Москве на выходные

Tекст: Мария Иванова

В конце текущей недели жителей столицы ожидает экстремальное потепление, передает ТАСС.

«Днем в субботу и воскресенье, 1 и 2 августа, в Москве ожидается сильная жара», – сообщил представитель Гидрометцентра.

Максимальные температурные показатели в первый выходной день достигнут 30 градусов. В воскресенье столбики термометров поднимутся еще выше – до 31 градуса тепла. Жаркую погоду в столичный регион принесет западный антициклон.

Из-за сложных метеоусловий объявлен предпоследний, оранжевый уровень погодной опасности. Он предупреждает о вероятности стихийных бедствий и будет действовать до 16:00 воскресенья.

Для московского региона критерий сильной жары фиксируется при достижении отметки в 30 градусов, тогда как для остальных субъектов страны он составляет 35 градусов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее метеорологи объявили в столице оранжевый уровень опасности из-за жары

В начале июля воздух в городе прогрелся до 31 градуса тепла. После этого синоптики спрогнозировали постепенное снижение температуры с кратковременными осадками.