Азиатская конфедерация поддержала протест УЕФА против инициативы ФИФА

Азиатская конфедерация футбола потребовала реформировать ФИФА из-за продажи прав

Tекст: Мария Иванова

Ситуация вокруг возможной коммерциализации главных футбольных турниров выявила серьезные институциональные проблемы, передает ТАСС.

Руководство Азиатской конфедерации футбола (AFC) выпустило официальное заявление с требованием кардинально изменить систему управления международной федерацией.

«AFC выражает солидарность с УЕФА и КОНКАКАФ, выражая серьезную озабоченность по поводу предложения ФИФА о привлечении частных инвестиций в главные соревнования», – подчеркнули в организации. Азиатские функционеры предупредили, что публичное обсуждение реального бойкота чемпионата мира ставит под угрозу будущее всей игры.

Представители конфедерации отметили фундаментальные недостатки в процессах принятия решений. Они призвали срочно пересмотреть систему управления, чтобы глобальные инициативы разрабатывались при тщательном контроле уставных органов.

Ранее глава ФИФА Джанни Инфантино предложил продать долю коммерческих прав на турниры компании FIFA Forward Enterprise за 4,2 млрд долларов. За поддержку этой инициативы национальным федерациям обещали выплатить по 35 млн евро до 19 сентября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент ФИФА Джанни Инфантино анонсировал создание дочерней компании для продажи прав на турниры.

Европейские футбольные ассоциации единогласно отказались участвовать в международных соревнованиях из-за этой инициативы.

Бывший глава организации Йозеф Блаттер жестко раскритиковал подобную коммерциализацию футбола.