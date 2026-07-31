На Кипре задержали гражданина Азербайджана за шпионаж в пользу иранского КСИР

Tекст: Мария Иванова

Местные силовики при поддержке лондонских коллег задержали Рашада Султанова, имеющего паспорта Азербайджана и Британии, передает РИА «Новости».

Мужчину подозревают в слежке за авиабазой королевских ВВС Акротири. В настоящее время власти двух стран готовят процедуру экстрадиции подозреваемого.

«Султанов был задержан в рамках расследования, проводимого лондонским отделом по борьбе с терроризмом, в связи с инцидентами, произошедшими на базе ВВС Британии в Акротири в период с 11 мая по 22 июня 2025 года. Ему инкриминируется ведение враждебного наблюдения за базой», – говорится в заявлении полиции.

Следственные органы полагают, что злоумышленник собирал секретные сведения для Корпуса стражей исламской революции Ирана. Британские военные объекты Акротири и Декелия функционируют на острове с 1960 года в статусе заморских территорий, сохранившихся после обретения республикой независимости.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Лондон наделил Корпус стражей исламской революции статусом террористической организации.

В марте британское министерство обороны подтвердило факт удара иранского беспилотника по авиабазе Акротири.

Позднее Великобритания исключила данный военный объект из соглашения с США по обороне.