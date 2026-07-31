Приставы взыскали с Ларисы Долиной новый штраф ГИБДД

Судебные приставы принудительно взыскали с певицы Долиной новый штраф ГИБДД

Tекст: Мария Иванова

Судебные приставы принудительно взыскали с Ларисы Долиной еще один штраф ГИБДД в размере 750 рублей. Об этом свидетельствуют материалы ведомства, передает РИА «Новости».

По состоянию на 31 июля Долина полностью рассчиталась с государством. В настоящий момент за ней не числится неоконченных исполнительных производств о взыскании задолженности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, судебные приставы возбудили исполнительное производство в отношении певицы из-за неоплаченного штрафа ГИБДД на сумму 750 рублей. После погашения этой задолженности ведомство инициировало против артистки новое дело о взыскании аналогичной суммы.

Ранее Лариса Долина потребовала через суд возместить ущерб от действий мошенников на сумму более 176 млн рублей.