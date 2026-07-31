Герой России Головин призвал создать единый ресурс для народного ВПК

В «Единой России» предложили создать единый ресурс для поддержки народного ВПК

Для выработки конкретных решений планируется собрать представителей народного военно-промышленного комплекса на одной дискуссионной платформе.

«Речь идет не просто о помощи отдельным мастерским, а о создании устойчивой и понятной системы, где каждый небольшой цех становится частью общего дела. Это – вклад в безопасность страны и в нашу общую Победу сейчас и в будущем», – заявил Головин.

По его словам, сейчас небольшие цеха вносят огромный вклад в обеспечение бойцов. При этом многие производители просто не знают о существующих мерах государственной поддержки. Волонтеры готовы наращивать объемы выпускаемой продукции, но сталкиваются с серьезной нехваткой системных инструментов.

Головин подчеркнул необходимость запуска понятного портала для получения грантов и заказов. Он абсолютно уверен, что такие предприятия станут основой для технологического суверенитета государства.

Напомним, в июне 2025 года на Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение о формировании специального инвестиционного фонда. Эта важная инициатива позволяет стартапам двойного назначения переходить от создания прототипов к серийному выпуску.