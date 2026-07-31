В Индии завели дело на главу Meta из-за ИИ-видео с Моди

Индийская полиция по борьбе с киберпреступлениями начала уголовное преследование руководителя местного подразделения корпорации Meta* (признана экстремистской и запрещена в России) Аруна Шриниваса, передает РИА «Новости».
Поводом послужило массовое распространение в социальных сетях сгенерированных искусственным интеллектом видеозаписей с участием премьер-министра страны Нарендры Моди.
«Против главы Meta India возбуждено уголовное дело – полиция Хайдарабада расследует распространение созданных с помощью ИИ видео с изображением премьер-министра Моди в Facebook* и Instagram* (принадлежат Meta, запрещенной в РФ)», – цитирует агентство сообщение издания India Today. Уточняется, что фейковые материалы получили широкое распространение на фоне студенческих протестов.
Правоохранительные органы приняли решение о возбуждении дела после того, как представители технологического гиганта были вызваны для дачи разъяснений. Полицейских интересовали алгоритмы компании по выявлению и блокировке противоправного контента, сгенерированного нейросетями.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр образования Индии Дхармендра Прадхан ушел в отставку на фоне масштабных студенческих протестов.
Эксперты неоднократно предупреждали об опасности отсутствия модерации сгенерированных нейросетями поддельных материалов на платформах Meta.
В мае корпорация отключила функцию сквозного шифрования в личных переписках пользователей Instagram.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ