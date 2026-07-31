Париж усилил контроль на границе с Испанией из-за мигрантов

Франция усилила контроль на границе с Испанией на фоне миграционного кризиса

Tекст: Мария Иванова

Париж усиливает проверки на рубежах с Испанией из-за обострения миграционного кризиса в африканском анклаве Сеута, передает РИА «Новости».

Накануне тысячи молодых марокканцев скопились у границы, сотням нелегалов удалось прорваться на испанскую территорию.

Глава французского МВД Лоран Нуньес прокомментировал происходящее в социальной сети. «В связи с ситуацией, сложившейся в анклаве Сеута, я вчера вечером отдал распоряжение о немедленном усилении пограничного контроля на испанской границе. Кроме того, будут задействованы пограничные силы быстрого реагирования для проведения тщательных проверок», – написал министр.

В последние дни Сеута столкнулась с резким наплывом мигрантов, которые пробираются в город пешком и вплавь. Для сдерживания толпы Мадрид перебросил туда дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и военных.

Инцидент вызывает серьезную обеспокоенность в Европе. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о готовности закрыть границу с Испанией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Испании перебросили дополнительные силы полиции и армии в Сеуту из-за прорыва тысяч нелегалов.

Глава Минобороны Нидерландов Дилан Йешилгез-Зегериус назвала недопустимыми кадры массового прорыва мигрантов.