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    31 июля 2026, 11:15 • Новости дня

    Париж усилил контроль на границе с Испанией из-за мигрантов

    Франция усилила контроль на границе с Испанией на фоне миграционного кризиса

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне массового прорыва марокканских нелегалов в Сеуту французские власти приняли решение немедленно ужесточить проверки на рубежах с соседним государством.

    Париж усиливает проверки на рубежах с Испанией из-за обострения миграционного кризиса в африканском анклаве Сеута, передает РИА «Новости».

    Накануне тысячи молодых марокканцев скопились у границы, сотням нелегалов удалось прорваться на испанскую территорию.

    Глава французского МВД Лоран Нуньес прокомментировал происходящее в социальной сети. «В связи с ситуацией, сложившейся в анклаве Сеута, я вчера вечером отдал распоряжение о немедленном усилении пограничного контроля на испанской границе. Кроме того, будут задействованы пограничные силы быстрого реагирования для проведения тщательных проверок», – написал министр.

    В последние дни Сеута столкнулась с резким наплывом мигрантов, которые пробираются в город пешком и вплавь. Для сдерживания толпы Мадрид перебросил туда дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и военных.

    Инцидент вызывает серьезную обеспокоенность в Европе. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о готовности закрыть границу с Испанией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Испании перебросили дополнительные силы полиции и армии в Сеуту из-за прорыва тысяч нелегалов.

    Глава Минобороны Нидерландов Дилан Йешилгез-Зегериус назвала недопустимыми кадры массового прорыва мигрантов.

    31 июля 2026, 14:19 • Новости дня
    Фон дер Ляйен потребовала молниеносно выслать мигрантов из Сеуты

    Фон дер Ляйен поручила организовать экстренную депортацию мигрантов из Сеуты

    Фон дер Ляйен потребовала молниеносно выслать мигрантов из Сеуты
    @ Marcos Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступила за немедленную депортацию нелегалов из испанского анклава в Северной Африке, поручив решение вопроса профильным комиссарам.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала организовать экстренную депортацию мигрантов из Сеуты. Свое заявление политик опубликовала в соцсети.

    «Высылка должна быть молниеносной, как это позволяют европейские правила», – подчеркнула председатель ЕК.

    Для решения сложившейся ситуации фон дер Ляйен привлекла двух профильных чиновников. Разбираться с проблемой будут еврокомиссар по внутренним делам Магнус Бруннер и еврокомиссар по делам Средиземноморья и вопросам демографии Дубравка Шуйца, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Испании перебросили дополнительные силы полиции и армии в Сеуту из-за наплыва нелегалов.

    Франция усилила контроль на границе с соседним государством на фоне миграционного кризиса.

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони пригрозила закрыть границу с Испанией.

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    31 июля 2026, 00:15 • Новости дня
    Посол Нечаев сообщил о тревоге Москвы из-за ядерных учений ФРГ

    Tекст: Катерина Туманова

    Предстоящие совместные ядерные маневры Берлина и Парижа вызывают серьезную озабоченность в Москве несмотря на заявления немецкого руководства об их безъядерном статусе, заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев.

    Руководство Германии на словах декларирует приверженность международно-правовым обязательствам, устанавливающим безъядерный статус страны.

    «Она не имеет, не будет иметь, не производит и не содержит ядерное оружие, как это записано, в частности, в договоре «Два плюс четыре»», – заявил дипломат ТАСС.

    Однако на практике, по его словам, наблюдается сопряжение с ядерными странами. Нечаев уточнил, что с Францией проводятся совместные ядерные миссии и учения, включающие доставку ядерного оружия и дозаправку французских самолетов.

    «Это у нас вызывает определенную озабоченность. Потому что если вы декларируете, что вы не участвуете, и не хотите, и не будете обладать [ядерным оружием], то зачем вот такие упражнения?» – задался вопросом дипломат.

    Нечаев упомянул о наличии нераскрываемых договорных форматов между канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном об интенсификации ядерного диалога.

    Ранее агентство DPA сообщало, что осенью планируется участие военнослужащих немецкой армии во французских ядерных маневрах.


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    30 июля 2026, 13:58 • Видео
    Какого президента Франции боится НАТО

    Европейские СМИ считают, что во Франции есть перспективный кандидат в президенты, даже более опасный для ЕС и НАТО, чем Марин Ле Пен. Кто он?

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    31 июля 2026, 11:02 • Новости дня
    Сотни мигрантов начали добровольно покидать испанскую Сеуту

    Прорвавшие границу испанской Сеуты марокканцы начали возвращаться на родину

    Tекст: Мария Иванова

    Массово проникшие на территорию испанского анклава молодые люди стали самостоятельно возвращаться обратно в Марокко.

    Сотни нелегалов, ранее нарушивших границу испанского анклава, начали добровольно возвращаться на родину. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на Europa Press.

    В четверг тысячи молодых марокканцев собрались у рубежей Сеуты, части из них удалось проникнуть на территорию Испании.

    В ответ на прорыв границы власти направили в город дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и военнослужащих. Обратный отток людей начался поздно в ночь на пятницу. «Сотни людей, массово вошедших в Сеуту в последние часы, начали добровольно возвращаться в Марокко», – говорится в сообщении агентства.

    Несмотря на отток, в Сеуту продолжают прибывать новые мигранты, однако к утру их число начало сокращаться. Тысячи молодых людей по-прежнему остаются на улицах города. Ранее телеканал Antena3 со ссылкой на источники в Гражданской гвардии сообщал, что границу в четверг могли пересечь порядка 40 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Испании перебросили дополнительные силы полиции и армии в Сеуту из-за прорыва тысяч нелегалов.

    В ходе этого миграционного кризиса число погибших в море людей достигло 19 человек.

    На фоне массового наплыва африканцев премьер-министр Италии Джорджа Мелони допустила закрытие границы с Испанией.

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    31 июля 2026, 09:41 • Новости дня
    Лесной пожар во Франции спровоцировал взрывы снарядов Второй мировой

    Масштабный лесной пожар во Франции привел к детонации артиллерийских снарядов

    Tекст: Мария Иванова

    Огонь охватил коммуну Ле-Порж, спровоцировав детонацию более 100 старых боеприпасов на заброшенном складе, при этом один из них насквозь пробил жилой дом.

    Стихия бушует на юго-западе страны, кромка пламени растянулась на 240 километров, передает РИА «Новости». Возгорание пока не удалось локализовать.

    «В разгар пожара на пути огня оказался забытый склад снарядов, который, по данным муниципалитета, датируется периодом Второй мировой войны. В ночь на 24 июля коммуна Ле-Порж была охвачена огнем. Пламя высотой более десяти метров пожирало дома, после чего раздался оглушительный грохот, похожий на «грохот войны»», – отмечается в публикации.

    Мэр коммуны Марсьяль Занинетти рассказал, что изначально причиной грохота считали газовые баллоны. Всего местные жители услышали около 100 разрывов. Часть боеприпасов сдетонировала, остальные разлетелись по окрестностям.

    Один отлетевший снаряд пробил жилое здание, однако в результате происшествия никто не пострадал. На место инцидента оперативно прибыли саперы для зачистки территории.

    Европа страдает от рекордной жары, особенно сильно стихия ударила по Испании, Португалии, Франции, Италии и Греции. Президент Эммануэль Макрон ранее подчеркивал, что страна столкнулась с беспрецедентным количеством природных возгораний с 1945 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, площадь выгоревших лесов во Франции достигла абсолютного максимума за последние 20 лет.

    При тушении масштабных возгораний в департаменте Жиронда пострадали более сотни сотрудников экстренных служб.

    Бушующие лесные пожары парализовали автомобильное движение на юго-западе страны.

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    31 июля 2026, 10:45 • Новости дня
    В результате массового прорыва границы в испанской Сеуте погибли 19 мигрантов

    RTVE: Число погибших мигрантов в Сеуте достигло 19 человек

    Tекст: Мария Иванова

    За минувшие сутки из воды у побережья испанской Сеуты извлекли тела 19 мигрантов, пытавшихся нелегально прорваться через границу.

    Число тел погибших мигрантов, извлеченных из моря в Сеуте, возросло до 19, передает РИА «Новости». Трагедия произошла на фоне серьезного обострения миграционного кризиса в регионе.

    «Число тел, извлеченных из моря в Сеуте за последние 24 часа, возросло до 19», – сообщает испанская телерадиокомпания RTVE.

    Накануне тысячи молодых марокканцев скопились у пограничного барьера между Марокко и Сеутой. Сотням людей удалось прорваться на территорию Испании, в связи с чем власти были вынуждены перебросить в город дополнительные силы полиции, гражданской гвардии и армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Испании перебросили дополнительные силы полиции и армии в Сеуту из-за прорыва тысяч нелегалов.

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о готовности закрыть границу с Испанией на фоне миграционного кризиса.

    Глава Минобороны Нидерландов Дилан Йешилгез-Зегериус назвала недопустимым бездействие перед лицом массового наплыва людей.

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    31 июля 2026, 10:01 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе стабилизировались

    Стоимость газа на европейских биржах закрепилась около 690 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    В конце июля котировки газовых фьючерсов на европейском рынке показали незначительное снижение, торгуясь вблизи отметки 690 долларов за тысячу кубометров.

    Биржевые цены на газ в Европе незначительно снижаются с началом последних торгов июля, оставаясь в районе 690 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    Сентябрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки 694,5 доллара, прибавив 0,3%. К утру показатель опустился до 688,2 доллара, потеряв 0,6% от расчетной цены предыдущего дня.

    Котировки начали расти в марте после ударов США и Израиля по Ирану, увеличившись почти на 60% по сравнению с февралем. Впервые с февраля 2023 года стоимость превысила 600 долларов. Максимального значения за время конфликта цены достигли 19 марта – 853,7 доллара, когда Катар резко сократил выпуск СПГ.

    Весной и летом динамика оставалась нестабильной: в апреле цены упали на 14%, в мае выросли на 5%, а в июне вновь снизились на 6%. Исторический рекорд стоимости газа в Европе был зафиксирован в начале весны 2022 года и составил 3892 доллара за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля сентябрьские фьючерсы по индексу TTF опустились до 695 долларов за тысячу кубометров.

    Днем ранее котировки приближались к отметке в 700 долларов.

    В середине месяца стоимость августовских контрактов на европейских биржах превышала 640 долларов.

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    31 июля 2026, 10:19 • Новости дня
    Глава Минобороны Нидерландов призвала защитить границы Европы от мигрантов

    Вице-премьер Нидерландов назвала недопустимым наплыв мигрантов в испанскую Сеуту

    Tекст: Мария Иванова

    Министр обороны Нидерландов Дилан Йешилгез-Зегериус заявила о необходимости быстрого реагирования на ситуацию с нелегальными мигрантами на границе Марокко и Испании.

    Вице-премьер и глава Минобороны Нидерландов Дилан Йешилгез-Зегериус выступила с резким заявлением по поводу миграционного кризиса в испанской Сеуте, передает РИА «Новости».

    Она подчеркнула важность защиты европейских рубежей на фоне массового прорыва нелегалов.

    «Недопустимые кадры из Испании. Необходимо действовать быстро и решительно. Мы должны защищать и охранять наши границы», – подчеркнула Йешилгез-Зегериус. Министр добавила, что бездействие перед лицом нелегальной миграции в Европу абсолютно неприемлемо.

    Накануне тысячи молодых марокканцев собрались у границы между Марокко и испанским анклавом Сеутой. Сотням из них удалось проникнуть на испанскую территорию. В ответ на это местные власти перебросили в город дополнительные силы полиции, гражданской гвардии и военнослужащих для стабилизации обстановки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Испании перебросили дополнительные силы армии в Сеуту из-за прорыва нелегалов.

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони пригрозила закрытием границы с Испанией.

    Ранее Нидерланды вместе с Венгрией объявили о намерении отказаться от миграционных правил Европейского союза.

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    31 июля 2026, 12:57 • Новости дня
    Финляндия потребовала временно исключить Испанию из Шенгенской зоны

    Глава МВД Финляндии призвала Европу временно исключить Испанию из Шенгена

    Tекст: Мария Иванова

    Европейские страны призывают поддержать итальянскую инициативу о временной приостановке членства Испании в Шенгенской зоне из-за неспособности Мадрида сдержать поток нелегальных мигрантов.

    Инициативу премьер-министра Италии Джорджи Мелони поддержала министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен, передает РИА «Новости». Она отметила неспособность испанских властей обеспечить безопасность внешних границ европейского объединения.

    «Испания совершенно не справилась с защитой внешней границы Шенгенской зоны от нелегального проникновения. Так продолжаться не может», – написала Рантанен в социальной сети X.

    По словам министра, все государства Европы обязаны солидарно выступить за данное предложение. Рантанен подчеркнула, что страны, игнорирующие свои обязанности по охране рубежей, должны лишаться права находиться в Шенгенской зоне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о готовности закрыть границу с Испанией из-за наплыва нелегальных мигрантов.

    Вице-премьер страны Антонио Таяни поддержал идею ограничения свободного пересечения рубежей.

    Французские власти на фоне кризиса ужесточили проверки на границе с соседним государством.

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    31 июля 2026, 13:39 • Новости дня
    Число погибших в испанской Сеуте мигрантов достигло 24 человек
    Число погибших в испанской Сеуте мигрантов достигло 24 человек
    @ Marcos Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В испанском анклаве Сеута продолжается миграционный кризис, в результате которого количество извлеченных из моря тел нелегалов возросло до 24.

    Количество тел погибших мигрантов, извлеченных из воды в Сеуте, возросло до 24 на фоне обострения миграционного кризиса, сообщает агентство EFE, передает РИА «Новости».

    По данным испанской полиции, ситуация на границе продолжает ухудшаться.

    «Число тел, найденных на побережье Сеуты за последние часы, возросло до 24», – говорится в сообщении агентства.

    Трагическая статистика постоянно пополняется, поскольку множество людей пытались добраться до анклава вплавь утром в четверг. Позднее значительное число нелегалов проникали на территорию испанского города пешком, обходя прибрежные сооружения.

    Накануне тысячи молодых марокканцев скопились у границы между Марокко и Сеутой. За сутки в автономный город незаконно проникли около 49 тыс. человек. В связи с беспрецедентным наплывом мигрантов в Сеуту переброшены дополнительные силы полиции, гражданской гвардии и армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Испании перебросили дополнительные силы полиции и армии в Сеуту.

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о готовности закрыть границу с Испанией.

    Французские власти ужесточили проверки на рубежах с соседним государством.

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    31 июля 2026, 13:31 • Новости дня
    Боррель: Члены ЕС не могут единолично остановить участие другой страны в Шенгене

    Tекст: Мария Иванова

    Европейское законодательство не позволяет отдельным государствам самостоятельно приостанавливать участие других стран в Шенгенской зоне на фоне массового прорыва нелегалов в испанскую Сеуту, заявил экс-глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

    Бывший руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель прокомментировал угрозы премьер-министра Италии Джорджи Мелони закрыть границы с Испанией, передает РИА «Новости».

    Причиной недовольства Рима стал массовый наплыв нелегальных мигрантов в испанский анклав Сеута.

    «Италия пригрозила приостановить участие Испании в Шенгенской зоне. Но она просто не может этого сделать. Согласно законодательству ЕС, ни одно государство-член не вправе в одностороннем порядке приостановить участие другого государства-члена в Шенгенской зоне», – написал политик в социальной сети.

    Накануне тысячи молодых марокканцев скопились у границы с Сеутой. За сутки на территорию автономного города проникли порядка 49 тыс. нелегалов, при этом 19 человек погибли при попытке пересечь границу. Власти направили в регион дополнительные подразделения полиции и военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Италии Джорджа Мелони пригрозила закрыть границу с Испанией из-за наплыва нелегалов в Сеуту.

    Глава МВД Финляндии Мари Рантанен поддержала идею временной приостановки членства Мадрида в Шенгенской зоне.

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    31 июля 2026, 13:15 • Новости дня
    Глава немецкого MTU усомнился в совместном с Парижем создании двигателя

    Глава MTU усомнился в перспективах совместной разработки двигателя с Францией

    Tекст: Мария Иванова

    Руководитель немецкого оборонного концерна MTU Aero Engines Йоханнес Буссманн выразил сомнения в возможности совместной разработки авиадвигателя с французской Safran.

    Перспективы сотрудничества оказались под вопросом после провала европейского проекта истребителя нового поколения FCAS, передает РИА «Новости».

    В начале июня канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил о прекращении германо-французской программы, хотя позже говорил о планах сохранить технологические наработки.

    «Возможно, что нам придется разрабатывать два совершенно разных двигателя. Если дело дойдет до этого, мы не сможем продолжать сотрудничество в нынешнем формате», – заявил Буссманн. При этом он уточнил, что взаимодействие компаний продлится как минимум до конца сентября.

    Разногласия связаны с требованиями ВВС двух стран. Париж хочет получить компактный истребитель для авианосцев, тогда как Берлин ставит иные задачи. Стороны также не могут договориться о сроках реализации проекта, запущенного в 2017 году для замены самолетов Rafale и Eurofighter.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия и Франция договорились свернуть проект по разработке истребителя нового поколения Future Combat Air System (FCAS).

    Берлин приступил к консультациям с другими странами для поиска новых участников авиационного проекта.

    Глава итальянского оборонного концерна Leonardo Лоренцо Мариани выразил готовность привлечь немецких партнеров к Глобальной программе боевой авиации (GCAP).

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    31 июля 2026, 12:53 • Новости дня
    Вооруженный ножом вор попытался ограбить Минздрав Франции

    Вооруженный преступник попытался украсть семь компьютеров из Минздрава Франции

    Tекст: Мария Иванова

    В Париже задержали рецидивиста, который проник в министерство здравоохранения и попытался вынести в сумках семь рабочих компьютеров.

    Ранним утром злоумышленник проник в ведомственное здание на проспекте Дюкен, передает РИА Новости.

    «Около 6.00 (7.00 мск) мужчина, вооруженный ножом, проник в здание на проспекте Дюкен… По прибытии он выбросил две сумки с семью рабочими компьютерами», – цитирует французская Figaro источник в полиции.

    Внутрь министерства мужчина попал через обычно запертый аварийный выход. Оказавшись на первом этаже, он успел обыскать около 40 кабинетов, пока не попал в объективы камер видеонаблюдения. Охранники попытались остановить вора, но тот выхватил нож и выбежал на улицу.

    Вскоре патрульный экипаж заметил убегающего преступника и задержал его. При досмотре у мужчины обнаружили набор отмычек. Сейчас он находится под стражей, а полиция выясняет мотивы кражи.

    По предварительным данным, ранее суд уже запретил этому человеку въезжать на территорию Парижа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе двое злоумышленников ограбили высокопоставленного китайского чиновника в Париже.

    Осенью прошлого года преступники похитили бесценные драгоценности из коллекции Наполеона в Лувре.

    В феврале 2025 года вооруженный ножом мужчина напал на прохожих во французском городе Мюлуз.

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    31 июля 2026, 14:09 • Новости дня
    Премьер Испании назвал прорыв мигрантов в Сеуту атакой на целостность страны

    Власти Испании сочли прорыв марокканцев в Сеуту нарушением целостности страны

    Tекст: Мария Иванова

    Официальный Мадрид приравнял незаконное проникновение сотен марокканцев в африканский анклав к открытому нападению и посягательству на государственный суверенитет.

    Педро Санчес квалифицировал массовое проникновение нелегалов из Марокко как посягательство на суверенитет государства, передает РИА «Новости».

    Инцидент произошел в четверг, когда тысячи молодых людей скопились у кордонов Сеуты. В результате сотни нарушителей смогли прорваться на территорию автономного города.

    В ответ на обострение ситуации Мадрид экстренно перебросил в регион дополнительные силы полиции, гражданской гвардии и армейские подразделения. «Произошедшее вчера следует расценивать как нападение и нарушение территориальной целостности Испании. Сеута – испанский город, и случившееся заслуживает самого решительного осуждения с нашей стороны», – подчеркнул премьер-министр.

    Свое заявление политик сделал по итогам специального совещания с руководством силовых ведомств, министерства внутренних дел и местной администрации. Сеута представляет собой испанский анклав в Северной Африке, имеющий сухопутную границу с марокканским королевством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Испании перебросили дополнительные силы полиции и армии в Сеуту.

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони пригрозила закрыть границу с Испанией из-за наплыва нелегалов.

    Между тем количество погибших в ходе миграционного кризиса людей достигло 24 человек.

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    31 июля 2026, 14:25 • Новости дня
    Мерц призвал Испанию и Марокко решить миграционный кризис

    Канцлер ФРГ Мерц потребовал от Испании и Марокко урегулировать кризис в Сеуте

    Tекст: Мария Иванова

    Глава немецкого правительства Фридрих Мерц выступил за принятие решительных мер по нормализации напряженной ситуации с нелегалами на границе в Северной Африке.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц обратился к властям Испании и Марокко с призывом урегулировать миграционный кризис в Сеуте, передает РИА «Новости».

    Политик настаивает на необходимости оперативных действий со стороны обоих государств для стабилизации обстановки.

    «Испания хочет и должна как можно скорее восстановить контроль над ситуацией в Сеуте… От Марокко мы ожидаем, что она незамедлительно примет нелегальных мигрантов обратно», – подчеркивается в официальном заявлении главы правительства ФРГ. Документ был распространен пресс-службой немецкого кабмина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Испании перебросили дополнительные силы полиции и армии в Сеуту из-за наплыва мигрантов.

    Французское руководство ужесточило проверки на рубежах с соседним государством.

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони пригрозила закрыть границу с Испанией.

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    31 июля 2026, 14:27 • Новости дня
    Цена на газ в Европе превысила 700 долларов

    Биржевые цены на газ в Европе вновь преодолели 700 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость сентябрьских газовых фьючерсов на европейских торгах возобновила рост, поднявшись выше отметки в 700 долларов за тысячу кубометров.

    Биржевые цены на газ в Европе перешли к росту и вновь преодолели уровень в 700 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    По данным лондонской биржи ICE, сентябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF начали торги на отметке 694,5 доллара, а к 13:55 мск достигли 710,7 доллара.

    Рост стоимости энергоносителей в Европе начался 2 марта на фоне ударов США и Израиля по Ирану. В итоге средние цены за первый месяц весны увеличились почти на 60% по сравнению с февралем, впервые с начала 2023 года превысив 600 долларов. Максимальное значение за время конфликта было зафиксировано 19 марта – 853,7 доллара, когда Катар резко сократил выпуск сжиженного природного газа.

    В последующие месяцы наблюдалась разнонаправленная динамика: в апреле котировки упали на 14%, в мае выросли на 5%, а в июне снизились на 6%. К концу июля цены превысили 700 долларов, но в начале последней недели месяца резко упали, после чего колебались около этой отметки. Исторический рекорд стоимости газа в Европе был установлен весной 2022 года на уровне 3892 долларов за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля стоимость газа на европейских биржах вплотную приблизилась к отметке в 700 долларов за тысячу кубометров.

    Несколькими днями ранее цена голубого топлива превысила 750 долларов впервые с весны.

    Перед этим котировки августовских фьючерсов достигли уровня 716,4 доллара.

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