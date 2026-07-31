Лавров: МИД продолжит поддерживать дополнительное профобразование ветеранов СВО

Tекст: Мария Иванова

Российское внешнеполитическое ведомство намерено и дальше помогать участникам боевых действий в получении новых компетенций, заявил Лавров во время вручения дипломов выпускникам программы переподготовки в МГИМО.

«Министерство иностранных дел, наши учебные заведения продолжат содействовать организации дополнительного профессионального образования для ветеранов специальной военной операции», – подчеркнул глава дипломатического ведомства Сергей Лавров в своем послании.

Образовательный проект реализуется при поддержке Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса. В рамках курса бывшие военнослужащие осваивают проектное управление, экологию, устойчивое развитие и инвестиции в городское хозяйство, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одинцовском филиале МГИМО стартовал третий поток программы профессиональной переподготовки для участников спецоперации.

Глава российского дипломатического ведомства Сергей Лавров весной пообещал всестороннее содействие министерства в обучении бывших военнослужащих.

В прошлом году 19 выпускников подобного курса получили дипломы специалистов по управлению городской инфраструктурой.