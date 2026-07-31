Сотни мигрантов начали добровольно покидать испанскую Сеуту

Прорвавшие границу испанской Сеуты марокканцы начали возвращаться на родину

Tекст: Мария Иванова

Сотни нелегалов, ранее нарушивших границу испанского анклава, начали добровольно возвращаться на родину. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на Europa Press.

В четверг тысячи молодых марокканцев собрались у рубежей Сеуты, части из них удалось проникнуть на территорию Испании.

В ответ на прорыв границы власти направили в город дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и военнослужащих. Обратный отток людей начался поздно в ночь на пятницу. «Сотни людей, массово вошедших в Сеуту в последние часы, начали добровольно возвращаться в Марокко», – говорится в сообщении агентства.

Несмотря на отток, в Сеуту продолжают прибывать новые мигранты, однако к утру их число начало сокращаться. Тысячи молодых людей по-прежнему остаются на улицах города. Ранее телеканал Antena3 со ссылкой на источники в Гражданской гвардии сообщал, что границу в четверг могли пересечь порядка 40 тыс. человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Испании перебросили дополнительные силы полиции и армии в Сеуту из-за прорыва тысяч нелегалов.

В ходе этого миграционного кризиса число погибших в море людей достигло 19 человек.

На фоне массового наплыва африканцев премьер-министр Италии Джорджа Мелони допустила закрытие границы с Испанией.