Биолог: Лучше всего снижают давление бананы и шпинат

Биолог Лялина: Лучше всего снижают давление бананы и шпинат

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Ключевую роль тут играет калий: он помогает организму выводить лишнюю жидкость и тем самым способствует снижению давления. Хорошие источники калия – бананы (в одном примерно 422 мг) и шпинат (около 558 мг). Не стоит забывать про авокадо: помимо калия, в нем есть полезные вещества, например авокаден», – рассказала биолог «Ленте.ру».

Специалист пояснила, что схожими свойствами обладают кокос и папайя, содержащие до 600 мг калия. Кроме того, для здоровья сосудов крайне полезны ягоды, богатые антоцианами. Лидером в этой категории признана смородина, также рекомендуется употреблять клубнику и малину.

Среди других полезных даров природы эксперт выделила калину, жимолость, черноплодную рябину и боярышник. Овощной рацион следует дополнить луком, чесноком, тыквой, листовыми салатами и запеченным в кожуре картофелем.

Полезными также окажутся травяные напитки на основе мяты, подорожника или календулы.

В заключение биолог напомнила, что правильное питание – лишь один из факторов контроля давления. Для поддержания здоровья необходимо ограничивать потребление соли и следить за нормальным весом тела.

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