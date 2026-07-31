Кардиолог Кокин назвал храп скрытой угрозой для здоровья сердца

Tекст: Алексей Дегтярёв

Регулярный храп может свидетельствовать о синдроме обструктивного апноэ сна, пояснил специалист в беседе с «Лентой.ру».

Подобное состояние вызывает кратковременную остановку дыхания, что становится причиной значительного увеличения риска патологий сердца.

«Важно понимать, что не у каждого храпящего человека есть апноэ сна. Но если храп сопровождается резкими пробуждениями, ощущением удушья или выраженной дневной сонливостью, откладывать визит к врачу не стоит», – сказал он.

Специалист добавил, что при снижении уровня кислорода организм испытывает сильный стресс. В ответ происходит выброс гормонов, которые увеличивают частоту сердечных сокращений и повышают давление.

Если эпизоды удушья повторяются десятки или сотни раз за ночь, сердечно-сосудистая система лишается полноценного отдыха. Постоянная перегрузка многократно повышает вероятность инфаркта миокарда, инсульта и нарушений ритма.

Стоматолог-ортопед Нодира Сарсадских называла неправильный прикус одной из причин храпа и апноэ.

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