Пилота под наркотиками поймали с чемоданом экстази в Джакарте

Пилота Malaysia Airlines задержали в Джакарте с 26 кг экстази

Tекст: Мария Иванова

Пилота малайзийской авиакомпании Malaysia Airlines поймали на индонезийской таможне с 26 кг наркотиков, передает РИА «Новости».

Инцидент произошел сразу после того, как он выполнил рейс из Куала-Лумпура в Джакарту. Газета Straits Times сообщила, что теперь мужчине грозит смертная казнь или пожизненное заключение.

«Таможенное управление Индонезии 31 июля сообщило, что арестовало малайзийского пилота, который, по данным следствия, ввез в столицу Джакарту 26 кг психоактивного наркотика МДМА (широко известного как экстази), находясь при исполнении служебных обязанностей и в состоянии наркотического опьянения», – отмечает издание. В чемодане задержанного нашли 14 пакетиков, содержащих более 70 тыс. таблеток, а в ручной клади – четыре грамма метамфетамина.

По информации таможенного ведомства, летчик перевозил запрещенные вещества по просьбе неизвестного лица за вознаграждение в 50 тыс. малайзийских ринггитов (около 12,2 тыс. долларов). Сам подозреваемый признался, что это была его третья попытка контрабанды. Полиция Индонезии подозревает его в причастности к международному синдикату. Авиакомпания Malaysia Airlines уже начала внутреннее расследование инцидента.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте индонезийские силовики арестовали на Бали двух россиян за создание нарколаборатории.

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