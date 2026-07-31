Немецкие ученые разработали рецептуру баварских колбасок с добавлением червей

В Германии создали баварские колбаски с мучными червями

Tекст: Мария Иванова

Немецкие ученые создали рецепт традиционной баварской белой колбаски с добавлением мучных червей, что спровоцировало резкую негативную реакцию в социальных сетях, передает РИА «Новости».

«Теперь выражение «Сделано в Германии» приобретает совершенно иной смысл. Студенты университета в Кульмбахе добавили в состав баварской белой колбаски, помимо свинины, говядины, петрушки, специй и соли, новый ингредиент: мучных червей», – отмечает издание Bild.

В рамках научной работы исследователи Байротского университета заменили до 20% свиного фарша порошком из сушеных насекомых. Из-за этого колбаска приобрела более темный оттенок по сравнению с оригинальным блюдом. Местные жители назвали подобный эксперимент извращением.

Руководитель проекта профессор Янина Хенкель-Оберлендер призналась, что авторы недооценили общественный резонанс. Ученые объяснили свои действия поиском альтернативных источников белка для защиты климата. При этом запускать продукт в массовую продажу пока не планируется.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале прошлого года Евросоюз разрешил использование порошка из мучных червей в пищевых продуктах.

В январе Госдума исключила появление еды из насекомых на российских прилавках.

До этого президент России Владимир Путин пошутил о зарубежной еде будущего в виде мотыльков и червячков.