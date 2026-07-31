Осужденный за мошенничество с квартирой Долиной отправился на спецоперацию

Tекст: Алексей Дегтярёв

Обвиняемый заключил соглашение с военным ведомством и покинул Москву, передает ТАСС.

В связи с этим Лефортовский суд изменил порядок рассмотрения гражданского иска артистки. «Производство в отношении Леонтьева выделить в отдельное производство. Дело в его отношении приостановить», – огласил судья.

Заседание по иску о возмещении вреда к остальным участникам преступной группы перенесли на 21 августа.

Ранее суд признал за потерпевшей право на компенсацию ущерба в размере более 176 млн рублей. Всего по делу проходят четыре человека, получившие от четырех до семи лет лишения свободы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд приговорил Леонтьева к семи годам колонии особого режима.

Судебные приставы взыскивают с осужденных более 21 млн рублей.

Сама певица назвала аферу с квартирой самым страшным испытанием в жизни.