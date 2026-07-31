Супруга премьера Швеции расплачивалась за ремонт поместья полезными связями

Жена премьера Швеции искала бесплатных рабочих за полезные связи

Tекст: Мария Иванова

Скандал с участием Биргитты Кристерссон грозит правящей коалиции потерей власти, передает РИА «Новости».

Жена политика предлагала работникам расплатиться полезными знакомствами вместо реальных денег за восстановление резиденции.

«Скандал вокруг жены премьер-министра Швеции обернется для ныне правящей в стране коалиции потерей власти», – отмечает газета. Также стало известно, что супруга премьера могла незаконно использовать государственные средства в личных целях.

На фоне этих событий рейтинг правительства стремительно обвалился. Данный инцидент произошел незадолго до парламентских выборов, которые запланированы на сентябрь текущего года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон обвинил шведского посла Тобиаса Тиберга в безответственности из-за порноскандала.

В мае политик рассказал о планах передачи Киеву 16 истребителей Gripen.

Месяцем ранее испанский суд начал судебное разбирательство в отношении супруги председателя правительства Испании по подозрению в коррупции.