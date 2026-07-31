Спасатели обнаружили тела четырех пропавших в Пакистане альпинистов

Спасательные команды нашли четыре тела на месте схода лавины в Пакистане

Tекст: Мария Иванова

Трагедия произошла с многонациональной командой из десяти альпинистов, передает РИА «Новости». Группой руководил всемирно известный непалец Нирмал Пурджа. Ранее пресса писала об исчезновении спортсменов.

«После схода лавины на пакистанской горе Броуд-Пик высотой 8047 метров ... спасательные команды обнаружили четыре тела», – отмечает газета Kathmandu Post. Глава местного альпинистского клуба Ирфан Аршад Хан пояснил, что личности погибших пока остаются неустановленными.

Руководитель экспедиции считается одним из выдающихся высотных альпинистов современности. За свою карьеру он 57 раз поднимался на вершины более восьми тысяч метров, причем 29 раз делал это без кислородных баллонов. В 2019 году спортсмен установил мировой рекорд, покорив все 14 главных вершин планеты за шесть месяцев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, многонациональная группа из десяти человек пропала во время восхождения на восьмитысячник Броуд-Пик из-за крупной лавины.

Несколькими днями ранее спасатели обнаружили тела двух погибших альпинистов на высоте 5100 метров на Эльбрусе.