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    31 июля 2026, 10:01 • Новости дня

    Биржевые цены на газ в Европе стабилизировались

    Стоимость газа на европейских биржах закрепилась около 690 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    В конце июля котировки газовых фьючерсов на европейском рынке показали незначительное снижение, торгуясь вблизи отметки 690 долларов за тысячу кубометров.

    Биржевые цены на газ в Европе незначительно снижаются с началом последних торгов июля, оставаясь в районе 690 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    Сентябрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки 694,5 доллара, прибавив 0,3%. К утру показатель опустился до 688,2 доллара, потеряв 0,6% от расчетной цены предыдущего дня.

    Котировки начали расти в марте после ударов США и Израиля по Ирану, увеличившись почти на 60% по сравнению с февралем. Впервые с февраля 2023 года стоимость превысила 600 долларов. Максимального значения за время конфликта цены достигли 19 марта – 853,7 доллара, когда Катар резко сократил выпуск СПГ.

    Весной и летом динамика оставалась нестабильной: в апреле цены упали на 14%, в мае выросли на 5%, а в июне вновь снизились на 6%. Исторический рекорд стоимости газа в Европе был зафиксирован в начале весны 2022 года и составил 3892 доллара за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля сентябрьские фьючерсы по индексу TTF опустились до 695 долларов за тысячу кубометров.

    Днем ранее котировки приближались к отметке в 700 долларов.

    В середине месяца стоимость августовских контрактов на европейских биржах превышала 640 долларов.

    29 июля 2026, 10:53 • Новости дня
    Меланшон собрался разрушить франко-германское партнерство
    Меланшон собрался разрушить франко-германское партнерство
    @ L.Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Лидер французских левых в случае победы на выборах намерен отказаться от сотрудничества с Берлином, обвиняя ФРГ в навязывании Европе своей экономической модели.

    Возможный приход к власти Жан-Люка Меланшона вызывает серьезные опасения в Европе, пишет Politico.

    Политик планирует разрушить партнерство Парижа и Берлина, которое десятилетиями лежало в основе европейской интеграции. По данным опросов, он имеет высокие шансы выйти во второй тур президентских выборов.

    Немецкие политики признают разрушительный потенциал кандидата. «Политические позиции Меланшона по ключевым вопросам европейской политики, его враждебность к Германии сделали бы его огромной проблемой для франко-германского сотрудничества», – заявил депутат Роланд Тайс. Ожидается, что победа левых сил значительно усложнит двустороннее взаимодействие.

    Представители партии Меланшона обвиняют Берлин в навязывании Европе своих экономических интересов. Французский лидер намерен переориентировать дипломатию на Испанию, Китай и страны Южной Америки. Кроме того, левые выступают против перевооружения Германии и планируют вывести Францию из НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французский левый политик Жан-Люк Меланшон официально вступил в президентскую гонку.

    Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц провели двусторонние переговоры по вопросам европейской обороны.

    Кандидат от крайне правых Марин Ле Пен увеличила отрыв от конкурентов до 35,5% голосов потенциальных избирателей.

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    28 июля 2026, 12:09 • Новости дня
    Индия задумалась о закупках арктического СПГ

    Замглавы МИД Руденко заявил об интересе Индии к российскому СПГ

    Индия задумалась о закупках арктического СПГ
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Нью-Дели рассматривает возможность приобретения сжиженного природного газа, который добывается в российской части Арктики, заявил замглавы МИД Андрей Руденко.

    Индия проявляет интерес к закупкам сжиженного природного газа, производимого в арктическом регионе России, сообщает Arctic.ru. Заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко подчеркнул важность энергетического партнерства двух стран.

    «С Индией основным направлением кооперации на протяжении десятилетий остается совместное освоение нефтегазовых месторождений. Индийская сторона активно участвует в работе компаний «Ванкорнефть» и «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», проекте «Сахалин-1», присматривается к закупкам добываемого в российской Арктике сжиженного природного газа», – заявил дипломат.

    Руденко также отметил перспективы развития логистического взаимодействия. В настоящее время обсуждается расширение морских перевозок по маршруту Владивосток – Ченнаи и совместное использование Северного морского пути. В конце 2025 года стороны подписали меморандум о подготовке кадров для полярных судов, а следующим этапом станет соглашение о сотрудничестве в сфере арктических грузоперевозок.

    Индийское правительство допустило возможность закупок российского сжиженного природного газа.

    Посол России в Нью-Дели Денис Алипов подтвердил готовность Москвы обеспечить любые потребности республики в энергоресурсах.

    Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар назвал нашу страну стабильным и надежным поставщиком нефти.

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    30 июля 2026, 13:58 • Видео
    Какого президента Франции боится НАТО

    Европейские СМИ считают, что во Франции есть перспективный кандидат в президенты, даже более опасный для ЕС и НАТО, чем Марин Ле Пен. Кто он?

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    30 июля 2026, 13:46 • Новости дня
    ЕК перевела Киеву 3,47 млрд евро на закупку ударных вооружений
    ЕК перевела Киеву 3,47 млрд евро на закупку ударных вооружений
    @ IMAGO/Bjorn Trotzki/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европейский союз направил Киеву новый финансовый транш для приобретения дальнобойных беспилотников, ракет и шведских истребителей, говорится в заявлении ЕК.

    «Еврокомиссия сегодня выделила 3,47 млрд евро Украине в рамках военной части финансирования в размере 90 млрд евро», – говорится в официальном заявлении ведомства. Отмечается, что эти деньги предназначены для покрытия расходов на реактивные дроны дальнего действия, ракеты и истребители Gripen, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня Еврокомиссия выделила Киеву 3,9 млрд евро на закупку передовых беспилотников.

    В середине июля Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении предоставить Украине европейские заводы для производства дронов.

    Весной Швеция подготовила к отправке украинской армии несколько истребителей Jas Gripen 39 за счет кредитных средств ЕС.

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    28 июля 2026, 19:59 • Новости дня
    Евросоюз начал готовить новый пакет санкций на октябрь

    Tекст: Денис Тельманов

    В октябре европейские власти намерены утвердить очередной пакет ограничительных мер, добавив в черный список более тысячи новых организаций.

    Руководство Евросоюза рассчитывает принять 22-й пакет ограничений против России этой осенью, передает ТАСС.

    Инициатива призвана компенсировать слабость предыдущего раунда мер. Ожидается добавление порядка 1,6 тыс. юридических лиц, однако официальных подтверждений от дипломатических служб пока нет.

    В случае утверждения этого решения антироссийский список увеличится сразу в полтора раза. На данный момент в него входят около 3,1 тыс. физических лиц и корпораций со всего мира. Агентство Bloomberg уточняет, что пока неизвестна точная государственная принадлежность новых кандидатов на попадание под рестрикции.

    Журналисты подчеркивают сложность ситуации для западных стран. В публикации отмечается: «Данная идея пришлась на неудачный момент». Ранее европейские государства исключили из 21-го пакета запрет на транспортировку сжиженного природного газа и отказались от эмбарго на импорт российской рыбы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз утвердил двадцать первый пакет антироссийских санкций против 170 юридических и 48 физических лиц.

    Представители стран объединения исключили многие ключевые меры из документа ради защиты интересов бизнеса.

    Газета Financial Times допустила отказ Брюсселя от формирования новых масштабных пакетов ограничений из-за растущих сложностей.

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    30 июля 2026, 21:34 • Новости дня
    В МЭР предрекли Армении потерю дешевого газа вне ЕАЭС

    Решетников заявил о невозможности поставок дешевого газа Армении вне ЕАЭС

    Tекст: Вера Басилая

    Армения не сможет рассчитывать на сопоставимые цены на газ за пределами ЕАЭС, заявил министр экономического развития России Максим Решетников.

    По словам Решетникова, поиск руководством закавказской республики новых партнеров чреват серьезными экономическими последствиями, передает ТАСС.

    Министр экономического развития Максим Решетников прокомментировал недавние слова премьер-министра Никола Пашиняна о смене вектора развития Армении.

    «ЕАЭС является не только ключевым рынком сбыта, но и главным поставщиком основных видов ресурсов для армянской экономики», – подчеркнул глава ведомства. Он напомнил, что сейчас союзники покупают топливо по 177,5 доллара за тыс. кубометров.

    По словам министра, рыночная стоимость в Европе превышает 600 долларов за тысячу кубометров, поэтому действующие условия представляют собой прямое субсидирование. Ежегодная выгода Еревана достигает 1 млрд долларов, и альтернативные поставщики вряд ли предложат сопоставимые тарифы.

    МИД России предупредил о возможности денонсации льготного газового соглашения из-за европейского курса Еревана.

    Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев указал на неизбежность оплаты топлива по европейским ценам при выходе из ЕАЭС.

    Премьер-министр республики Никол Пашинян подтвердил намерение продолжить работу в рамках евразийского объединения до окончательного выбора вектора интеграции.

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    28 июля 2026, 10:57 • Новости дня
    Евросоюз ужесточил контроль за безопасностью искусственного интеллекта

    Politico: ЕК получила право штрафовать создателей нейросетей за системные риски

    Tекст: Мария Иванова

    Европейский союз вводит строгие правила для разработчиков передовых моделей искусственного интеллекта, чтобы предотвратить потерю контроля над технологиями и избежать кибератак.

    Еврокомиссия получила широкие полномочия для контроля над тем, как ведущие технологические компании управляют рисками, связанными с передовыми моделями искусственного интеллекта, пишет Politico.

    Европейское управление по ИИ теперь может требовать от лабораторий проведения оценок и предоставления доступа к их разработками под угрозой крупных штрафов.

    «Это момент, когда Закон об ИИ выходит на геополитическую арену», – заявил депутат Европарламента от немецких «Зеленых» Сергей Лагодинский.

    Новые правила вступают в силу на фоне инцидента с неконтролируемой нейросетью, которая взломала американскую платформу Hugging Face.

    Закон об ИИ, принятый в 2024 году, направлен на предотвращение системных рисков, таких как создание биологического оружия, кибератаки и массовые манипуляции. Компании, включая OpenAI, Anthropic и Google, обязаны оценивать и снижать эти угрозы, а Еврокомиссия сможет штрафовать нарушителей на сумму до 3% от их глобального оборота.

    Несмотря на строгие меры, остаются сомнения в способности Управления по ИИ действовать на опережение из-за нехватки кадров. В настоящее время подразделение, отвечающее за оценку передовых моделей, насчитывает лишь 36 сотрудников, что вызывает опасения у ряда депутатов Европарламента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, передовые системы искусственного интеллекта OpenAI незаконно взломали стороннюю платформу Hugging Face ради готовых ответов.

    Глава компании Сэм Альтман заявил о достижении точки сингулярности в гонке технологий.

    Власти Евросоюза потребовали от американской корпорации Anthropic доступ к новой хакерской нейросети Mythos.

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    30 июля 2026, 09:25 • Новости дня
    ЕС решил пересмотреть подход к санкциям против России

    МИД Ирландии: ЕС планирует вводить небольшие пакеты антироссийских санкций

    Tекст: Вера Басилая

    Еврокомиссия рассматривает возможность изменения подхода к санкционному давлению на Россию, планируя вводить ограничения чаще, но в меньших объемах, сообщила министр иностранных дел и обороны Ирландии Хелен Макэнти.

    Макэнти в беседе с журналистами, обсуждая перспективы 22-го пакета ограничений, заявила, что Евросоюз изучает варианты пересмотра стратегии принятия новых антироссийских санкций, передает ТАСС.

    «Нам нужно посмотреть, какой подход является наилучшим», – заявила она. Глава ирландского внешнеполитического ведомства пояснила, что Еврокомиссия активно обсуждает учащение санкционных мер против России при сокращении их масштаба. При этом министр признала растущую сложность согласования новых мер из-за их негативного влияния на сами европейские государства.

    На прошлой неделе Евросоюз утвердил 21-й пакет антироссийских санкций.

    Из-за сложностей при согласовании Брюссель допускает отказ от формирования масштабных пакетов ограничений.

    СМИ писали, что страны ЕС теряют готовность к введению новых мер на фоне возможных последствий для собственного бизнеса

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    30 июля 2026, 14:34 • Новости дня
    Стоимость газа в Европе опустилась ниже 700 долларов

    Биржевые котировки газа в Европе упали до 695 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Сентябрьские фьючерсы на топливо по индексу европейского хаба TTF потеряли часть стоимости в ходе торгов, опустившись до минимальных значений за последние недели.

    Торги на лондонской бирже ICE зафиксировали падение котировок до 695 долларов за тыс. кубометров, передает РИА «Новости».

    Открытие сессии началось с отметки 726,2 доллара, однако к середине дня показатель заметно снизился.

    Резкий рост стоимости энергоносителей наблюдался весной на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Максимальное значение тогда составило 853,7 доллара за 1 тыс. кубометров после решения Катара сократить производство сжиженного природного газа.

    После весеннего скачка рынок продемонстрировал коррекцию: за апрель топливо подешевело на 14%. Исторический рекорд стоимости газа в Европе был установлен весной 2022 года на уровне 3892 долларов за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стоимость августовских фьючерсов на лондонской площадке ICE увеличилась до 694,9 доллара за тысячу кубометров.

    Несколькими днями ранее котировки на европейском хабе TTF опустились ниже отметки в 700 долларов.

    До этого биржевые цены на газ в Нидерландах достигали уровня 681 доллара за тысячу кубометров.

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    29 июля 2026, 14:35 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе превысили 700 долларов

    Стоимость газа на лондонской бирже ICE выросла до 703 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе торгов на европейском рынке стоимость голубого топлива увеличилась на 3,6%, достигнув отметки в 703 доллара за тысячу кубометров.

    Биржевые котировки на газ в Европе продемонстрировали рост в среду днем, передает РИА «Новости».

    По данным лондонской биржи ICE, августовские фьючерсы по индексу TTF открыли торги на уровне 680,4 доллара за тысячу кубометров.

    К середине дня показатель достиг 703,3 доллара, что на 3,6% выше расчетной цены предыдущего торгового дня. Динамика роста котировок наблюдается с начала весны на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    Максимальное значение за время конфликта было зафиксировано 19 марта на отметке 853,7 доллара за тысячу кубометров. Это произошло после резкого сокращения производства сжиженного природного газа Катаром. Исторический рекорд стоимости газа в Европе был установлен в начале весны 2022 года, составив 3892 доллара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром стоимость августовских фьючерсов приблизилась к отметке 700 долларов за тысячу кубометров.

    Двумя днями ранее котировки на лондонской бирже опустились до 695 долларов.

    На прошлой неделе цена европейского газа на торгах превысила 716 долларов.

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    28 июля 2026, 12:59 • Новости дня
    СВР: ЕС осознает неизбежность кризиса в Армении при выходе из ЕАЭС

    Tекст: Вера Басилая

    В Брюсселе понимают, что разрыв Еревана с Евразийским экономическим союзом приведет к глубокому кризису, который Европа не сможет компенсировать, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).

    По данным СВР, в Брюсселе сознают неизбежность глубокого экономического кризиса в Армении в случае выхода страны из Евразийского экономического союза.

    «Обнуление доходов от участия в евразийской интеграции не позволит за счет членов ЕАЭС обеспечить устойчивость «гребущих» в сторону ЕС армянских властей», – говорится в заявлении СВР.

    В европейских структурах признают, что нарастающие финансовые проблемы в самом ЕС не позволят компенсировать Еревану миллиардные издержки. Многие государства Европы уже заявили о неготовности открывать свои рынки для армянских товаров, чтобы не навредить национальным производителям. Несмотря на это, брюссельские чиновники продолжат убеждать Ереван в безоговорочной поддержке.

    Задержки с оказанием реальной помощи в ЕС планируют объяснять тем, что евроинтеграция зависит исключительно от успехов самой Армении. От правительства Никола Пашиняна уже требуют сокращения присутствия российского бизнеса в стратегических сферах, разрыва гуманитарных связей с Россией и подавления внутренней оппозиции. В обмен Еревану обещают перспективы либерализации визового режима и статус «процветающего перекрестка мира». При этом в СВР подчеркнули, что Брюсселю не стоит рассчитывать на то, что страны ЕАЭС будут спасать армянские власти и спонсировать их движение в сторону Евросоюза.

     Лидеры стран ЕАЭС согласовали совместное заявление о поддержке скорейшего референдума по выбору вектора интеграции республики.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил о неминуемом конфликте интересов Еревана с правилами евразийского объединения.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой урегулировать сложности, возникшие при поставках армянской продукции на рынок России.

    Владимир Путин призвал Никола Пашиняна провести референдум о курсе Армении в ЕС.

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    29 июля 2026, 09:25 • Новости дня
    Захарова: Россия предупреждала ЕС о невозможности контролировать киевский режим

    Tекст: Вера Басилая

    Россия предупреждала Европу, что та не сможет контролировать действия киевского режима, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию об интересе криминальных структур к оружию с Украины, передает радио Sputnik.

    «Мы все это предсказывали, говорили и объясняли, обращаясь к Брюсселю: «Вы никогда не сможете поставить под контроль то чудовище, которое вы создали»», – подчеркнула дипломат.

    Она напомнила, что Москва неоднократно предупреждала европейские страны о неспособности контролировать действия киевских властей.

    Главный прокурор Палермо Маурицио де Лучия заявил о поиске итальянскими криминальными структурами доступа к украинским беспилотникам.

    В прошлом году директор итальянского Управления по борьбе с мафией Микеле Карбоне выразил опасения из-за нелегального оборота оружия.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила главу киевского режима Владимира Зеленского в следовании логике бандитизма.

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    28 июля 2026, 14:47 • Новости дня
    GIE: Запасы газа в Германии и Нидерландах достигли исторического минимума

    GIE: Уровень заполненности хранилищ газа в Европе упал до исторических минимумов

    Tекст: Мария Иванова

    Заполненность подземных хранилищ газа в Германии и Нидерландах опустилась до рекордно низких значений за все время наблюдений, а в Бельгии показатель достиг минимума за 11 лет.

    По состоянию на 26 июля в немецких хранилищах находился 10,1 млрд кубометров газа, что соответствует уровню заполненности 46,19%, передает РИА «Новости».

    Нидерланды смогли заполнить свои мощности лишь на 35,34%, закачав 4,5 млрд кубометров. Эти показатели стали самыми низкими за всю историю сбора данных ассоциацией операторов газовой инфраструктуры Европы, ведущегося с 2011 года.

    В Бельгии уровень запасов достиг 32,14%, а объем закачанного топлива составил 0,22 млрд кубометров. Последний раз столь низкие значения на эту дату фиксировались в 2015 году. Общая средняя заполненность хранилищ в Европейском союзе составила 55,86 млрд кубометров, или 55,66%. Текущий показатель оказался на 16 процентных пунктов ниже среднего уровня за последние пять лет.

    Ранее в июле «Газпром» спрогнозировал, что уровень заполненности европейских подземных хранилищ к первому октября будет ниже 75% при сохранении текущих темпов закачки. Недостаточный объем топлива к отопительному сезону создаст значительные риски для надежного газоснабжения европейских потребителей предстоящей зимой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заполненность газовых хранилищ Европы упала до минимума с 2021 года.

    Экстремальная жара негативно повлияла на процесс пополнения запасов топлива.

    Компания «Газпром» спрогнозировала дефицит ресурсов в зимний период.

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    29 июля 2026, 11:09 • Новости дня
    Захарова заявила о неминуемом ударе Киева по Европе изнутри

    Захарова: Киев несомненно ударит по Европе изнутри в той или иной форме

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Украины обязательно нанесут удар по своим создателям и спонсорам на территории Европейского союза в той или иной форме, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова выразила уверенность в том, что украинские власти обратят свое оружие против западных союзников, передает радио Sputnik. По ее словам, это произойдет неизбежно.

    «В том, что киевский режим нанесет удар – какой он будет, мне сложно сказать, – именно по своим собственным создателям и спонсорам, по Европейскому союзу изнутри, я имею в виду, на территории европейского континента, у меня сомнений нет», – сказала дипломат.

    Представитель внешнеполитического ведомства добавила, что предпочла бы не делать подобных прогнозов. При этом она отметила, что Владимир Зеленский наверняка не упустит такую возможность.

    Захарова заявила ранее, что Москва неоднократно предупреждала европейские страны о неспособности контролировать действия украинских властей.

    Официальный представитель МИД России обратила внимание на регулярные инциденты с украинским оружием в европейских государствах.

    Российские дипломаты открыто указывали польскому руководству на риски помощи нынешнему киевскому режиму.

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    28 июля 2026, 14:38 • Новости дня
    Министр обороны Италии Крозетто сравнил Украину с тяжелобольным пациентом

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава оборонного ведомства Италии Гуидо Крозетто подчеркнул жизненную важность продолжения поставок вооружений Киеву, сравнив их с необходимым лечением для больного.

    Без военной поддержки западных стран Украина прекратит свое существование. Об этом заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто на заседании комиссии по иностранным делам и обороне парламента, передает ТАСС.

    «Многие говорят, что помогать Украине означает продлевать сроки конфликта. Я никогда не слышал в больнице, что переливание крови или лечение означает продлевать болезнь. Конечно, если пациент умрет, освободится койка. Если мы не продолжим помогать Украине, она исчезнет, и проблемы не будет», – сказал политик.

    По словам главы ведомства, подобный подход к решению международных кризисов недопустим. Он напомнил, что Рим уже передал Киеву 13 пакетов военной помощи. Как подчеркнул Крозетто, поставки оружия для Украины сродни лекарству для больного.

    Российские власти неоднократно заявляли, что военная поддержка киевского режима со стороны западных государств лишь затягивает конфликт. Кроме того, Москва подчеркивает, что такие действия делают Запад прямым участником противостояния.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Италия направила Киеву устаревшее оружие на три миллиарда евро.

    До этого Гуидо Крозетто заявил о готовности Рима участвовать в миротворческой миссии на украинской территории.

    Ранее в украинской разведке сравнили страну с пациентом на аппарате жизнеобеспечения.

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    30 июля 2026, 12:34 • Новости дня
    Евросоюз пообещал Киеву 8,3 млрд евро в обмен на реформы

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европейский союз пообещал Украине еще 8,3 млрд евро и утвердил набор жестких требований к Киеву для выделения этих денег до конца года, говорится в заявлении Совета ЕС.

    Брюссель готов направить украинской стороне финансовую помощь до конца текущего года. Для получения этих средств руководство страны обязано выполнить ряд строгих требований, передает ТАСС.

    В официальном заявлении европейской инстанции говорится: «Совет ЕС одобрил план для Украины – дорожную карту амбициозных реформ, которые Украина должна осуществить, прежде чем она получит новые выплаты денег в рамках Фонда для Украины».

    Уточняется, что данное решение предусматривает выделение дополнительных 8,3 млрд евро на 2026 год.

    Главными условиями для перевода транша названы масштабные политические преобразования. От властей требуют усилить борьбу со взяточничеством и обеспечить соблюдение так называемого верховенства права на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз рассматривал введение жестких условий для выделения макрофинансовой помощи Украине.

    Брюссель увязал предоставление кредитных средств с проведением масштабных антикоррупционных реформ.

    Позже украинский кабмин убрал ключевые требования европейских партнеров из проекта профильной стратегии.

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