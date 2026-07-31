Биржевые цены на газ в Европе стабилизировались

Стоимость газа на европейских биржах закрепилась около 690 долларов

Tекст: Мария Иванова

Биржевые цены на газ в Европе незначительно снижаются с началом последних торгов июля, оставаясь в районе 690 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

Сентябрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки 694,5 доллара, прибавив 0,3%. К утру показатель опустился до 688,2 доллара, потеряв 0,6% от расчетной цены предыдущего дня.

Котировки начали расти в марте после ударов США и Израиля по Ирану, увеличившись почти на 60% по сравнению с февралем. Впервые с февраля 2023 года стоимость превысила 600 долларов. Максимального значения за время конфликта цены достигли 19 марта – 853,7 доллара, когда Катар резко сократил выпуск СПГ.

Весной и летом динамика оставалась нестабильной: в апреле цены упали на 14%, в мае выросли на 5%, а в июне вновь снизились на 6%. Исторический рекорд стоимости газа в Европе был зафиксирован в начале весны 2022 года и составил 3892 доллара за тысячу кубометров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля сентябрьские фьючерсы по индексу TTF опустились до 695 долларов за тысячу кубометров.

Днем ранее котировки приближались к отметке в 700 долларов.

В середине месяца стоимость августовских контрактов на европейских биржах превышала 640 долларов.