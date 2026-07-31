Турция собралась за три года создать альтернативу Ормузскому проливу

Турция рассчитывает за три года завершить создание транспортного коридора «Путь развития», соединяющего Персидский залив с Европой через Ирак, передает РИА «Новости».
По данным турецкой газеты Yeni Safak, этот маршрут призван стать альтернативой Ормузскому проливу, через который проходит около пятой части мировых морских поставок нефти.
«Речь идет о проекте, который можно реализовать за четыре-пять лет. Однако после начала работ мы обсудим, сможем ли завершить его за три года», – заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу. Инициатива предполагает прокладку порядка 1,2 тыс. километров железных и автомобильных дорог, а также создание энергетической инфраструктуры от иракского порта Эль-Фао до турецкой границы. Стоимость только железнодорожной части оценивается в 15 млрд долларов.
Анкара и Багдад уже согласовали механизм финансирования и строительство нового пограничного перехода Фишхабур–Овакей. В проекте также участвуют Катар и ОАЭ. Ожидается, что реализация «Пути развития» позволит существенно сократить зависимость мировой торговли от таких узких мест, как Ормузский пролив и Суэцкий канал.
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