AP: ХАМАС частично сдаст оружие в течение двух недель

Tекст: Вера Басилая

По данным Associated Press, американские власти и представители Совета мира ожидают, что полицейские подразделения ХАМАС приступят к разоружению в течение двух недель, передает ТАСС.

Руководство США выражает оптимизм по поводу скорой реализации второго этапа мирного соглашения в Газе.

Пока речь идет исключительно о полицейских силах, подконтрольных движению. Сроки разоружения основных боевых подразделений и передача тяжелого вооружения остаются неизвестными. Эксперты предполагают, что этот процесс может растянуться на срок от 200 до 350 дней.

Источник среди американских чиновников заявил: «Имплементация, как ожидается, начнется в ближайшие недели».

В рамках соглашения ХАМАС и Израиль должны предпринять ряд сложных взаимных шагов в течение семи-восьми месяцев. Их выполнение будет контролироваться независимой стороной. Ожидается уничтожение тоннелей и объектов по производству оружия, однако израильская сторона относится к выполнению условий палестинским движением с большим скепсисом.

Ранее президент США объявил о достижении масштабного соглашения по разоружению всех группировок в секторе Газа.

«Совет мира» подтвердил согласие движения ХАМАС на вывод из эксплуатации своего оружия.

Накануне палестинские фракции одобрили предложенные условия урегулирования конфликта.