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    Мощь американских авианосцев увязывают с беспилотниками
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    31 июля 2026, 09:33 • Новости дня

    Новейший танкер «Валентин Рыков» вошел в состав Балтийского флота

    Минобороны: В Балтийске подняли флаг на малом морском танкере «Валентин Рыков»

    Tекст: Вера Басилая

    В Балтийске торжественно подняли флаг на новейшем малом морском танкере «Валентин Рыков», судно принято в состав Балтийского флота, сообщили в Министерстве обороны.

    Торжественная церемония поднятия флага на новейшем судне проекта 03182 состоялась в Балтийске, сообщает Минобороны. Танкер полностью готов к выполнению любых поставленных задач.

    Корабль получил свое имя в честь первопроходца советского атомного подводного флота Валентина Павловича Рыкова. Он командовал атомной подводной лодкой К-52, которая впервые совершила исторический поход под паковыми льдами Арктики.

    Ранее президент России Владимир Путин поставил Балтийскому флоту задачу по защите Калининградской области.

    В апреле текущего года состав ВМФ в Балтийске пополнил новейший морской тральщик «Полярный».

    В прошлом году малый ракетный корабль «Ставрополь» вошел в состав Балтийского флота.

    30 июля 2026, 11:33 • Новости дня
    Поддубный сообщил о создании новой системы ПВО против украинских БПЛА
    Поддубный сообщил о создании новой системы ПВО против украинских БПЛА
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    В России создается инновационная система противовоздушной обороны, основанная на эшелонированных мобильных группах для эффективного перехвата вражеских беспилотников, заявил представитель первой пятерки федерального списка кандидатов «Единой России» на выборах в ГД, военкор, замгендиректора ВГТРК Евгений Поддубный.

    Поддубный рассказал, что основу новой ПВО составят эшелонированные мобильные группы, действующие на разных высотах, передает ТАСС.

    «Мы сейчас <…> конструируем абсолютно новую систему противовоздушной обороны, в которую добавляются абсолютно ранее не предполагавшиеся в этой системе элементы», – отметил Поддубный.

    Он пояснил, что мобильные огневые группы будут выстраиваться на маршрутах пролета вражеских беспилотников, а не просто обеспечивать объектовую оборону.

    Для успешной защиты от дронов, по словам журналиста, необходимы три условия: наличие радиолокационных станций, мобильность огневых групп и четкое взаимодействие подразделений. Поддубный подчеркнул, что появление новых беспилотных средств заставляет армии по всему миру переосмысливать свои системы ПВО в режиме реального времени.

    Противник постоянно повышает возможности своих дронов, стремясь сравнять их по характеристикам с ракетами средней дальности. В связи с этим весь мир сейчас идет по пути перевооружения и переосмысления средств поражения, заключил военкор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Андрей Белоусов заявил об активном внедрении мобильных огневых групп для защиты от беспилотников.

    Глава военного ведомства рассказал об оснащении таких подразделений FPV-перехватчиками.

    Военный эксперт Борис Джерелиевский призвал создавать комплексную систему противовоздушной обороны с радиолокационными станциями.

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    30 июля 2026, 16:33 • Новости дня
    Иранские военные ударили по американской авиабазе в Кувейте

    Tекст: Денис Тельманов

    В рамках операции «Победа-2» элитные части иранских вооруженных сил атаковали авиабазу Али ас-Салем, уничтожив инфраструктуру американских войск.

    Корпус стражей исламской революции нанес удары по ангарам с американскими беспилотниками и резервуару с авиационным топливом в Кувейте, передает ТАСС. Пресс-служба КСИР подтвердила факт уничтожения объектов на базе Али ас-Салем.

    «Сегодня утром в продолжение операции «Победа-2» и в рамках наказания агрессора в результате удара по американской авиабазе Али ас-Салем были уничтожены два ангара для беспилотников и резервуар с авиационным топливом для военных самолетов и вертолетов», – говорится в сообщении ведомства.

    Иранские военные подчеркнули, что атаки на американскую инфраструктуру не прекратятся до полного вывода сил США из региона.

    Очередное обострение отношений между Вашингтоном и Тегераном началось 8 июля, когда американские военные нанесли серию ударов по Ирану, назвав это ответом на нападение на судно в Ормузском проливе.

    В тот же день Дональд Трамп объявил о прекращении перемирия. В ответ Иран стал атаковать объекты США в нескольких странах региона, а 29 июля американский президент заявил о планах продолжить удары по Исламской республике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 24 июля иранские беспилотники атаковали три американские военные базы на территории Кувейта.

    В тот же день Корпус стражей исламской революции уничтожил крупный склад боеприпасов на авиабазе Али ас-Салем.

    Несколькими днями ранее военные Исламской республики ликвидировали радарную систему и дроны США на этом же объекте.

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    30 июля 2026, 13:58 • Видео
    Какого президента Франции боится НАТО

    Европейские СМИ считают, что во Франции есть перспективный кандидат в президенты, даже более опасный для ЕС и НАТО, чем Марин Ле Пен. Кто он?

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    31 июля 2026, 00:41 • Новости дня
    Посол Долгов заявил о скорой попытке Киева запросить перемирие

    Tекст: Катерина Туманова

    Власти Украины намерены добиваться временного прекращения боевых действий на фоне тяжелой экономической ситуации и системных ударов ВС России по военно-промышленному комплексу, считает посол по особым поручениям МИД России, дипломат Константин Долгов.

    «Зеленскому нужна пауза сейчас в виде воздушного перемирия или прекращения (временного, разумеется) боевых действий. Это однозначно. Ситуация у них все более тяжелая. Удары наши имеют эффект, они выбивают последовательно военно-экономическую инфраструктуру Киева. Урон уже очень большой, он с каждым днем, с каждым ударом становится все больше», – подчеркнул дипломат в беседе с «Газета.Ru».

    По словам Долгова, фактически украинская сторона отрезана от моря, а оружие и военное оборудование больше не могут поставляться морским путем. Это создает большие проблемы для Киева и его западных спонсоров, поэтому им необходимо перемирие.

    Дипломат напомнил, что России необходим долгосрочный мир на Украине, который подразумевает ликвидацию террористической угрозы со стороны Киева. Перемирие никак не решает задачу Москвы нивелировать угрозу с украинской стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский после удара ВС России потребовал у Запада новые системы ПВО. Зеленский провел масштабные кадровые перестановки в СБУ. Захарова заявила о страхе спонсоров Киева из-за действий Зеленского.


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    29 июля 2026, 17:04 • Новости дня
    Монах РПЦ погиб при ударе беспилотника в ЛНР

    Монах Рафаил погиб, иеромонах Иларион ранен при атаке дрона ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Трагический инцидент произошел в Троицком районе Луганской народной республики, где вражеский аппарат ударил по священнослужителям гвардейской артиллерийской бригады.

    В результате воздушного удара смертельные ранения получил доброволец Рафаил, передает ТАСС. Он служил помощником настоятеля храма при девятой Келецко-Берлинской гвардейской артиллерийской бригаде.

    «В Троицком районе Луганской Народной Республики в результате атаки БПЛА «Хорнет» погиб доброволец, насельник Иоанно-Богословского Череменецкого монастыря Гатчинской епархии монах Рафаил (Анисимов)», – уточнили в Московской птриархии.

    Представители церкви добавили, что при нападении также пострадал настоятель этого храма иеромонах Иларион. Священник исполнял обязанности помощника командира по работе с верующими военными одной из частей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе текущего года настоятель Свято-Троицкого храма в Курской области Евгений Шестопалов получил серьезные ранения после удара дрона ВСУ.

    В конце прошлого года в результате боевых действий на территории ДНР погиб протоиерей Василий Кийко.

    Осенью прошлого года украинские беспилотники убили пытавшегося покинуть зону боевых действий священника Владимира Шутова вместе с семьей.

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    29 июля 2026, 16:05 • Новости дня
    Израиль заявил о нарушении перемирия из-за атаки беспилотника «Хезболлы»

    ЦАХАЛ обвинил «Хезболлу» в срыве перемирия после атаки дрона в Ливане

    Tекст: Денис Тельманов

    Шиитское движение «Хезболла» использовало дрон со взрывчаткой для удара по израильской инженерной технике, что спровоцировало резкую реакцию военного командования.

    Армия обороны Израиля заявила о несоблюдении договоренностей о прекращении огня со стороны шиитской организации, передает ТАСС. Поводом стала атака беспилотника на инженерную технику на юге Ливана.

    «Вопиющее нарушение режима прекращения огня: «Хезболлах» задействовала беспилотник со взрывчаткой для удара по инженерной машине ЦАХАЛ в районе высоты Али-ат-Тахер на юге Ливана в пределах зоны безопасности. О пострадавших среди солдат ЦАХАЛ не сообщается», – отметили в армейской пресс-службе.

    В ведомстве подчеркнули, что израильские военные продолжают работу в указанном районе. Они намерены жестко пресекать любые попытки боевиков продвинуться вперед или совершить новые нападения на военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля вооруженные силы Израиля поразили инфраструктуру ливанского движения на юге страны.

    Месяцем ранее Армия обороны Израиля зафиксировала массированный обстрел своих подразделений со стороны боевиков.

    Премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал жестко отвечать на любые нападения шиитской организации.

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    30 июля 2026, 12:36 • Новости дня
    Минобороны сообщило о способности российских дронов поражать любые цели

    Минобороны заявило о способности высокоточных БПЛА поражать любые цели

    Минобороны сообщило о способности российских дронов поражать любые цели
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска беспилотных систем используют высокоточные БПЛА, способных гарантированно ликвидировать объекты противника на всей территории Украины, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы активно применяют современные ударные аппараты в зоне проведения спецоперации на Украине, сообщает Минобороны. Отмечается исключительная эффективность работы профильных расчетов.

    «Подразделения войск беспилотных систем используют высокоточные БПЛА, способные уничтожить любую цель на всей украинской территории», – подчеркнули в ведомстве.

    Желающим присоединиться к бойцам предлагают узнать подробности на портале Беспилотныевойска.рф.

    Ранее российские военные атаковали выставку ударных беспилотников в пригороде Киева.

    До этого Вооруженные силы России поразили киевское предприятие по производству дронов большой дальности.

    В июне операторы отечественных аппаратов «Гербера» нанесли точные удары по энергетическим объектам противника в нескольких регионах.

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    29 июля 2026, 11:14 • Новости дня
    Рособоронэкспорт сообщил о выходе на мировой рынок новейшей ракеты для Су-57Э

    Рособоронэкспорт вывел на мировой рынок новую ракету для Су-57Э

    Tекст: Вера Басилая

    Новейшая ракета класса «воздух-воздух» РВВ-СДМ предназначена для вооружения поставляемых на экспорт истребителей пятого поколения и может применяться на других самолетах, заявила компания «Рособоронэкспорт».

    Компания «Рособоронэкспорт» начинает продвижение на зарубежные рынки новой авиационной ракеты класса «воздух-воздух» РВВ-СДМ, передает РИА «Новости».

    Боеприпас разработан и производится корпорацией «Тактическое ракетное вооружение». Ракета предназначена для экспортных истребителей пятого поколения Су-57Э, но после доработки может применяться на других российских самолетах и интегрироваться в иностранные авиакомплексы.

    «У нее увеличены дальность пуска, энерговооруженность двигательной установки, эффективность применения и улучшены аэродинамические характеристики. Кроме того, в ракете введен пассивный канал радиолокационной головки самонаведения, что дает полную скрытность, высокую точность наведения, эффективность в режиме «выстрелил и забыл», а также устойчивость к помехам», – заявил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

    Авиационная ракета РВВ-СДМ способна поражать самолеты, вертолеты, крылатые ракеты и беспилотники в любое время суток, даже в условиях радиоэлектронного противодействия. Она может уничтожать цели на высотах от 15 метров до 25 километров, летящие со скоростью до трех Махов. Боеприпас оснащен активно-пассивной радиолокационной головкой самонаведения, инерциальной системой управления и линией радиокоррекции.

    В настоящее время иностранным партнерам для оснащения Су-57Э предлагаются ракеты малой дальности РВВ-МД2, средней дальности РВВ-СДМ и большой дальности РВВ-БД. В состав вооружения также входят ракеты класса «воздух-поверхность» Х-38МЛЭ, крылатые ракеты Х-69, противорадиолокационные Х-58УШКЭ, противокорабельные Х-35УЭ и управляемые авиабомбы КАБ-250ЛГ-Э и УПАБ-1500Б-Э.

    Ранее Алжир стал первым иностранным покупателем экспортной версии российского истребителя Су-57Э.

    «Рособоронэкспорт» заключил несколько контрактов на продажу данного самолета пятого поколения.

    Новейшую машину презентовали на Международной выставке вооружения Defence Services Asia в Малайзии.

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    29 июля 2026, 06:19 • Новости дня
    Ростех: ФАБ-3000 способна уничтожать капитальные фортификации

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Оснащенная крылатым модулем планирования тяжелая авиационная бомба ФАБ-3000 стала инструментом стратегического воздействия, позволяющим эффективно сравнивать с землей любые мощные оборонительные сооружения, сообщили в Ростехе.

    Оснащение боеприпаса универсальным модулем планирования превратило его в мощнейшее оружие, пояснили в госкорпорации, передает РИА «Новости».

    Российские фронтовые бомбардировщики Су-34 регулярно применяют такие фугасные авиабомбы для успешного поражения объектов противника.

    «Тяжелая ФАБ-3000, получившая крылатый модуль, превращается в инструмент стратегического воздействия. Ее мощный фугасный заряд способен разрушать, например, сильно защищенные командные пункты и сравнивать с землей капитальные фортификационные сооружения», – отметили в Ростехе.

    Специалисты назвали использование подобных боеприпасов примером качественного симбиоза самолета и бомбы. Комбинированная система наведения позволяет экипажу сбрасывать снаряд по заранее заданным координатам за несколько десятков километров от цели.

    Способность бомбардировщика нести одновременно несколько таких авиабомб обеспечивает нанесение высокоточных ударов колоссальной мощности. Военные также активно применяют бомбы массой 1500, 500 и 250 килограммов для уничтожения скоплений техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля разведывательный дрон запечатлел мощный взрыв ФАБ-3000 по пункту дислокации украинской бригады в Херсоне.

    В конце июня истребители-бомбардировщики Су-34 поразили позиции противника возле Орехова в Запорожской области.

    Несколькими днями ранее российская авиация уничтожила укрытие украинских солдат на территории ДНР авиабомбой ФАБ-3000.

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    29 июля 2026, 17:42 • Новости дня
    Мирный житель пострадал при атаке дрона в Белгородской области

    Tекст: Денис Тельманов

    В Шебекине Белгородской области мирный житель получил осколочные ранения после удара украинского FPV-дрона по легковому автомобилю.

    Украинский беспилотник атаковал автомобиль в Белгород, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление регионального оперштаба.

    «В городе Шебекино FPV-дрон нанес удар по автомобилю. Мужчину с осколочным ранением плеча доставили в Шебекинскую ЦРБ, где ему оказывают необходимую помощь. От детонации произошло возгорание машины, которое ликвидировано пожарным расчетом», – говорится в сообщении.

    Еще один дрон взорвался на территории коммерческого предприятия, повредив осколками два автомобиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня украинский беспилотник врезался в грузовой автомобиль в Шебекино.

    Двумя днями ранее другой FPV-дрон поразил коммерческий объект в этом же городе.

    В начале того же месяца в результате атак дронов на транспорт в Белгородской области пострадали три человека.

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    30 июля 2026, 12:39 • Новости дня
    Лондон решил потратить 11 млрд долларов на атомные субмарины

    Tекст: Мария Иванова

    Лондон потратит более 11 млрд долларов на создание четырех атомных субмарин типа «Дредноут» в рамках нового этапа развития оборонного потенциала страны.

    Глава британского правительства Энди Бернем выделит 8,4 млрд фунтов стерлингов (свыше 11 млрд долларов) на строительство четырех атомных подводных лодок класса «Дредноут», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на канцелярию премьер-министра.

    «Сегодня премьер-министр объявит о крупных инвестициях в размере 8,4 миллиарда фунтов стерлингов в ядерный потенциал Великобритании... Они положат начало четвертому этапу британской программы строительства подводных лодок типа «Дредноут», – подчеркивается в пресс-релизе ведомства.

    На новом этапе программы первая субмарина завершит ходовые испытания и пополнит состав военно-морских сил страны в начале 2030-х годов. Вторая подлодка только приступит к тестам. При этом строительство третьей и четвертой будет полностью завершено.

    В конце июня британское военное ведомство представило четырехлетний бюджет, распределяющий 300 млрд фунтов (400 млрд долларов) на развитие ВПК. Однако бывший министр финансов Рэйчел Ривз заявляла, что 4,7 млрд фунтов из этой суммы пока ничем не обеспечены. Источник финансирования правительству предстоит определить в осеннем бюджете.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля Энди Бернем занял пост премьер-министра Великобритании.

    В прошлом году власти страны запланировали строительство четырех атомных подлодок типа Dreadnought на верфях Барроу-ин-Фернесс.

    Правительство Соединенного Королевства заключило с компанией Rolls-Royce контракт на 11 млрд долларов для создания ядерных реакторов.

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    28 июля 2026, 14:38 • Новости дня
    Министр обороны Италии Крозетто сравнил Украину с тяжелобольным пациентом

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава оборонного ведомства Италии Гуидо Крозетто подчеркнул жизненную важность продолжения поставок вооружений Киеву, сравнив их с необходимым лечением для больного.

    Без военной поддержки западных стран Украина прекратит свое существование. Об этом заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто на заседании комиссии по иностранным делам и обороне парламента, передает ТАСС.

    «Многие говорят, что помогать Украине означает продлевать сроки конфликта. Я никогда не слышал в больнице, что переливание крови или лечение означает продлевать болезнь. Конечно, если пациент умрет, освободится койка. Если мы не продолжим помогать Украине, она исчезнет, и проблемы не будет», – сказал политик.

    По словам главы ведомства, подобный подход к решению международных кризисов недопустим. Он напомнил, что Рим уже передал Киеву 13 пакетов военной помощи. Как подчеркнул Крозетто, поставки оружия для Украины сродни лекарству для больного.

    Российские власти неоднократно заявляли, что военная поддержка киевского режима со стороны западных государств лишь затягивает конфликт. Кроме того, Москва подчеркивает, что такие действия делают Запад прямым участником противостояния.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Италия направила Киеву устаревшее оружие на три миллиарда евро.

    До этого Гуидо Крозетто заявил о готовности Рима участвовать в миротворческой миссии на украинской территории.

    Ранее в украинской разведке сравнили страну с пациентом на аппарате жизнеобеспечения.

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    30 июля 2026, 12:38 • Новости дня
    Российские и индонезийские моряки завершили совместные учения в Японском море

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Экипажи кораблей России и Индонезии провели антитеррористические маневры «Орруда-2026» в Японском море, сообщило российское Минобороны.

    Военнослужащие двух стран отразили атаки беспилотников и освободили условно захваченное террористами судно в рамках масштабных тренировок, указало ведомство в Max.

    В тренировках участвовали экипажи российского корвета «Совершенный» и индонезийского фрегата «Густи Нгурах Рай». Военные моряки отработали тактическое маневрирование и организацию связи между кораблями.

    В ходе учений «Орруда-2026» участники успешно отразили имитированные удары безэкипажных катеров и воздушных средств нападения. Кроме того, личный состав провел тренировку по оперативной эвакуации раненых с поверхности воды.

    Завершающим этапом маневров стал досмотр подозрительных плавательных средств и операция спецназа по освобождению судна от условных террористов. Проведенные мероприятия подтвердили высокий уровень взаимодействия и готовность экипажей к эффективному решению общих задач.

    В 2024 году ВМС России и Индонезии проводили первые совместные учения «Орруда-2024».

    В апреле 2026 года корабли Тихоокеанского флота провели совместное маневрирование с индонезийскими моряками у берегов Джакарты.

    В конце того же месяца корвет «Совершенный» вернулся во Владивосток после масштабной миссии в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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    28 июля 2026, 13:41 • Новости дня
    Пентагон сообщил о пересмотре размещения американских войск в Европе

    США начали пересмотр размещения войск в Европе для передачи ответственности НАТО

    Tекст: Мария Иванова

    Американское военное ведомство запустило полугодовую ревизию дислокации войск в Европе для скорейшей передачи ответственности за безопасность региона европейским членам альянса.

    Министерство обороны США запустило процесс пересмотра размещения американских сил на европейском континенте, передает РИА «Новости».

    Главный стратег военного ведомства Элбридж Колби пояснил, что инициатива направлена на ускорение перехода ответственности за безопасность региона к европейским участникам Североатлантического альянса.

    «Сегодня министерство войны начало пересмотр размещения сил в Европе, о котором министр Хегсет объявил на последней встрече министров обороны НАТО в Брюсселе», – написал Элбридж Колби в социальной сети X. Полноценная ревизия призвана обеспечить быстрое и необратимое движение альянса к передаче Европе ключевой роли в собственной обычной обороне.

    Стратег уточнил, что дислокация сил должна строго соответствовать американской стратегии национальной безопасности 2025 года и стратегии обороны 2026 года. По завершении проверки Пентагон сформирует варианты дальнейших действий с учетом актуальных военных и геополитических факторов. Месяцем ранее глава ведомства Пит Хегсет анонсировал шестимесячный аудит военных баз, отметив, что некоторые союзники могут не пройти эту проверку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация президента США отклонила инициативу Пентагона о масштабном выводе американского контингента из Европы.

    Представители Североатлантического альянса подготовили план постепенного перераспределения сил Вашингтона в регионе.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте анонсировал начало оперативного уменьшения военного присутствия Соединенных Штатов на континенте.

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    29 июля 2026, 11:19 • Новости дня
    США отправили в утиль атомную подлодку USS Georgia

    Атомная подводная лодка USS Georgia завершила 42-летнюю службу в ВМС США

    США отправили в утиль атомную подлодку USS Georgia
    @ Public domain

    Tекст: Мария Иванова

    Американская атомная подводная лодка с крылатыми ракетами USS Georgia вернулась на базу Кингс-Бэй для последующего вывода из состава флота и утилизации.

    Знаменитая субмарина USS Georgia завершила свою последнюю миссию и вернулась на военно-морскую базу Кингс-Бэй 27 июля 2026 года, передает издание The War Zone.

    Официальный процесс вывода корабля из эксплуатации начнется 31 июля, после чего подлодку отправят на переработку.

    Корабль вошел в строй в 1984 году как ракетный подводный крейсер стратегического назначения класса Ohio. В 2008 году субмарину переоборудовали в носитель крылатых ракет, сделав ее одной из четырех подобных подлодок в американском флоте. USS Georgia могла нести до 154 ракет Tomahawk, хотя обычно на борту находилось около 100 таких боеприпасов.

    Субмарина активно участвовала в операциях на Ближнем Востоке. В конце 2020 и начале 2021 года подлодка совершала демонстративные проходы через Ормузский пролив. Предполагается, что именно она выпустила более двадцати ракет Tomahawk по иранскому ядерному объекту в Исфахане в 2025 году в рамках операции «Полуночный молот».

    Военно-морские силы США планируют вывести из эксплуатации все четыре переоборудованные подлодки класса Ohio в течение ближайших трех лет. Корабли USS Ohio, USS Florida и USS Michigan завершат службу в 2027, 2028 и 2029 годах соответственно. Прямой замены этим уникальным субмаринам в нынешней судостроительной программе американского флота не предусмотрено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае американская атомная подлодка класса Ohio прибыла в Гибралтар для демонстрации военной мощи.

    Соединенные Штаты строят новые субмарины типа Columbia для замены устаревающих кораблей этого проекта.

    Военно-морские силы США планируют объединить работу спецназа на мини-субмаринах с подводными беспилотниками.

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    29 июля 2026, 13:48 • Новости дня
    «Калашников» на 70% увеличил продажи доработанной с учетом опыта СВО экипировки

    Tекст: Мария Иванова

    В первом полугодии онлайн-продажи профессиональной боевой экипировки, усовершенствованной благодаря опыту спецоперации, выросли на 70%.

    Производитель экипировки «Триада-ТКО» в первом полугодии увеличил продажи в сегменте онлайн-торговли на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в Telegram-канале концерна «Калашников».

    Наибольшим спросом пользуется тактическая одежда серий CS и MS для разных погодных условий. Это коммерческие аналоги полевого обмундирования, которые улучшались благодаря взаимодействию с военными во время спецоперации. Пользователи высоко оценивают износостойкость и функциональную конструкцию изделий.

    Серия CS ориентирована на свободу движений и комфорт при интенсивном использовании. Линейка MS отличается применением ткани, скрывающей бойца от приборов ночного видения, а также наличием плечевых клапанов для погон. Предприятие занимается созданием профессиональной экипировки с 2011 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года концерн «Калашников» успешно испытал в зоне спецоперации новый комплект обмундирования «Новатор».

    В феврале 2025 года компания «Триада-ТКО» начала поставки перспективных бронежилетов для войсковых испытаний.

    В мае гендиректор предприятия Алан Лушников сообщил о кратном росте спроса на снайперские винтовки для борьбы с дронами.

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