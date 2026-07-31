Камчатский вулкан Шивелуч выбросил в небо десятикилометровый столб пепла

Лесные пожары парализовали автомобильное движение на юго-западе Франции

Tекст: Валерия Городецкая

Префектура департамента Атлантические Пиренеи сообщила о перекрытии основной региональной трассы A63/A64, которая соединяет города Биарриц и Байонну с Бордо, передает ТАСС.

Водителям настоятельно рекомендуется объезжать перекрытый участок с восточной стороны, двигаясь через город По. Кроме того, местные власти предупредили о серьезных затруднениях на дороге, связывающей Байонну с Испанией.

Для борьбы со стихией в Жиронду стянуты беспрецедентные силы. В тушении самого масштабного пожара в истории страны участвуют около 2,5 тыс. сотрудников пожарно-спасательной службы, включая специалистов из Швейцарии. Им оказывают поддержку более 1,7 тыс. французских военнослужащих и 1,2 тыс. полицейских, которые отвечают за эвакуацию населения и поддержание порядка в зоне бедствия.

Напомним, площадь выгоревших лесов во Франции достигла абсолютного максимума за последние 20 лет.

В ходе ликвидации природных пожаров в департаменте Жиронда пострадали более сотни сотрудников спасательных служб.

Из-за масштабного стихийного бедствия организаторы велогонки «Тур де Франс» сократили протяженность финального этапа соревнований.