Камчатский вулкан Шивелуч выбросил в небо десятикилометровый столб пепла

На полуострове зафиксировали мощный пепловый шлейф от одного из самых активных вулканов региона, передает ТАСС
«По видеоданным высота пеплового выброса составила десять километров над уровнем моря», – рассказали в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.
Руководитель вулканостанции в поселке Ключи Юрий Демянчук пояснил, что активность исполина вызвана ростом нового купола. Возраст действующего вулкана оценивается в 60-70 тыс. лет. Он расположен в 50 км от Ключей и в 450 км от регионального центра.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 12 километров.
В июне этому вулкану присвоили наивысший красный код авиационной опасности.
Зимой вулканический пепел выпал в камчатском поселке Козыревск.