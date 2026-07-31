Лесные пожары в Красноярском крае сократились почти на 25% за сутки

Tекст: Алексей Дегтярёв

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае сократилась с 92,4 тыс. до 74,8 тыс. гектаров за прошедшие сутки, указали в центре, передает ТАСС.

Утром в четверг в регионе действовало 130 очагов возгорания.

«По оперативной информации на 09.39 (5.39 мск) 31 июля 2026 г. на территории края действует лесных пожаров – 143, на общей площади – 74 800 га», – отмечается в сводке центра.

Основные очаги находятся на севере края: на Таймыре, в Эвенкии, а также в Туруханском и Енисейском округах.

В борьбе со стихией участвуют 657 человек. По данным Среднесибирского УГМС, на юге Таймыра, в Эвенкии и Туруханском районе сохраняется высокая пожарная опасность из-за жары до 31 градуса, сильного ветра с порывами до 18 метров в секунду и возможных гроз.

Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее площадь лесных пожаров в Красноярском крае сократилась до 253,6 тыс. гектаров.

До этого из-за аномальной жары территория возгораний в регионе превысила 191 тыс. гектаров.

Губернатор Михаил Котюков называл сухостой от сибирского шелкопряда фактором быстрого распространения огня.