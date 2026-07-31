  • Новость часаЗа ночь над Россией нейтрализовали 371 дрон ВСУ
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    Мощь американских авианосцев увязывают с беспилотниками
    Решетников назвал безосновательными требования Армении доплат по ЮКЖД
    Украинские СМИ рассказали о расстреле командирами отступающих штурмовиков ВСУ
    Axios: Вэнс и Нетаньяху разругались из-за Ирана
    Российские войска поразили военные объекты в Одессе и сухогруз
    Guardian: ВС России впервые поразили американский завод беспилотников в Киеве
    РЖД предупредили Армению о возврате инвестиций при разрыве договора
    Трамп засомневался в решении передать Киеву лицензии на Patriot
    Маркетплейсы решили удалить связанные с Дуровым товары
    31 июля 2026, 03:50 • Новости дня

    Мошенники стали обманывать пенсионеров под видом перерасчета пенсии

    Tекст: Катерина Туманова

    Злоумышленники стали массово звонить пожилым людям, представляясь сотрудниками Социального фонда, чтобы получить доступ к их банковским счетам, рассказали в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

    «Преступники звонят пожилым гражданам под видом сотрудников Социального фонда России или коммерческих банков. Они сообщают о якобы полагающемся перерасчете пенсии за прошлые периоды. Ссылаясь на «новые указы» и создавая искусственную спешку, аферисты требуют срочно подтвердить личные данные, продиктовать реквизиты карт или коды из смс», – рассказали представители организации РИА «Новости».

    Эксперты напомнили, что все официальные сведения об индексациях и изменениях размера выплат доступны на портале «Госуслуги». Эту информацию можно запросить и при личном обращении в отделения Соцфонда.

    Кроме того, настоящие сотрудники госорганов и банков никогда не просят назвать коды из сообщений, и посоветовали прерывать подозрительные разговоры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мошенники начали красть сбережения под предлогом повышения пенсии, а также пугать россиян лишением трудового стажа. Кроме того, аферисты придумали схему обмана пенсионеров с июльскими надбавками.

    30 июля 2026, 17:48 • Новости дня
    Медведев: Россия сейчас находится в очень важной точке завершения СВО
    Медведев: Россия сейчас находится в очень важной точке завершения СВО
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Председатель партии «Единая Россия» и зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил о приближении финала специальной военной операции.

    Выступая на молодежном форуме «Гвардейск», политик отметил значимость текущего этапа конфликта, передает РИА «Новости».

    «Мы действительно сейчас находимся в очень важной точке завершения специальной военной операции. И я уверен, что вы внесете свою лепту в нашу победу», – заявил Медведев.

    Политик добавил, что решение об участии в боевых действиях дается нелегко и сопряжено с серьезными рисками. Однако, по его словам, такой шаг свидетельствует об искренней любви к Родине. В завершение Медведев призвал участников беречь себя, подчеркнув, что стране нужна победа, но не любой ценой.

    Накануне Медведев назвал победу в специальной военной операции единственным способом сохранения страны.

    Месяцем ранее президент России Владимир Путин призвал политиков оказать максимальную поддержку бойцам на передовой.

    Весной зампред Совета безопасности отметил прямую связь безопасности государства с целями спецоперации.

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    30 июля 2026, 11:50 • Новости дня
    Эксперт объяснил символичность поражения завода на проспекте Степана Бандеры

    Эксперт Онуфриенко: Россия лишает Украину возможности защищать небо над портами

    Эксперт объяснил символичность поражения завода на проспекте Степана Бандеры
    @ Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Россия поражает предприятия украинского ВПК, выпускающие, в том числе, средства ПВО. Тем самым у Киева снижается возможность защищать небо над портами, через которые идет основной военный импорт в интересах ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко. Ранее Россия поразила объекты ВПК в Киевской, Львовской, Ивано-Франковской и других областях.

    «Удары по объектам так называемого украинского ВПК показывают, что Россия сосредотачивается на выведении из строя предприятий, выпускающих ракеты и БПЛА для атак в прифронтовой зоне и по нашим дальним тылам. Причем, поражаются не все площадки, а лишь критические для производства», – пояснил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    В этой связи он указал на важность поражения объектов на заводе «Маяк», находящемся в Киеве. «Производимые на предприятии БПЛА Fire Point способны нести центнер взрывчатки на расстоянии до 1,5 тыс. км. То есть в данном случае Россия напрямую занимается повышением безопасности мирных жителей и инфраструктуры, расположенных в глубине страны», – отметил спикер.

    «Кстати, предприятие расположено на проспекте Степана Бандеры, что придает удару символическое значение», – заметил собеседник. «Я не раз бывал на «Маяке» – это огромный советский завод с корпусами из железобетона и массой подвальных помещений. Поэтому уверен, это далеко не последний удар», – добавил эксперт.

    «Важно также поражение мощностей «Электротехнического завода», занимающегося сборкой разведывательных и ударных беспилотников, в том числе мультикоптерного типа, к которым относится так называемая «Баба Яга» и его аналоги. Россия тем самым лишает Украину возможности к масштабированию производства ударных дронов», – пояснил Онуфриенко.

    «Подвергшийся удару «Львовский авиазавод» имеет большое значение для воздушных сил Украины. Судя по всему, там осталась часть советских мощностей, которые используются Киевом для сборки истребителей из комплектующих нескольких нерабочих самолетов. Также на площадке производятся дальнобойные ракеты «Фламинго». Это делает нашу задачу по выведению предприятия из строя принципиально важной», – указал спикер.

    Собеседник акцентировал внимание и на поражении агрегатно-детального завода «Львов-1», выпускающего комплексы ПВО проекта «Клон». «Россия лишает Украину возможности защищать небо над значимыми объектами военного производства и экспорта вооружений, в том числе над портами», – уточнил он.

    В этой связи эксперт упомянул об ударах минувшей ночью по сухогрузам в портах «Южный», «Одесса» и «Черноморск». «Снижение возможностей Украины производить средства ПВО дает возможность нашим ВКС пресекать военный импорт, проводимый в интересах ВСУ», – детализировал Онуфриенко.

    Помимо этого спикер указал на поражение мощностей ивано-франковского предприятия «Нефтемаш» и завода «Ровноазот» в Ровенской области. «Среди прочего, на этих площадках собираются управляемые ракеты большой дальности «Нептун-МД», которые ВСУ применяют против наших судов», – пояснил собеседник.

    «Что касается удара по «Криворожскому турбовентиляторному заводу «Аквапласт», выпускающему, в частности, гаубицы, нужно сказать, что значимость артиллерии на фронте снизилась с развитием беспилотных систем, но не свелась к нулю. Поэтому поражение мощностей предприятия – прямая помощь фронту», – резюмировал эксперт.

    В ночь на четверг ВС России нанесли массированный удар по территории Украины. В списке целей – логистические центры, предприятия ВПК, аэродромы в Киеве, Львове и еще пяти областях. Для удара использовалось высокоточное оружие большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударные беспилотники, сообщили в Минобороны.

    Как уточнили в ведомстве, в результате в Киеве поражены завод «Маяк», на котором производятся комплектующие, боевые части, детонаторы, боеприпасы и стартовые ускорители для ударных беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальностей типа FP-1,-2, а также «Электротехнический завод», производящий разведывательные и ударные дроны средней дальности, в том числе мультикоптерного типа.

    Во Львове российские войска поразили авиационный завод «ЛДАРЗ», который занимается производством, ремонтом и обслуживанием турбореактивных двигателей, используемых в крылатых ракетах FP-5 «Фламинго», завод «Лорта», производящий бортовую электронику для ракет, а также радиолокационные системы для ракет «Нептун-МД» и аналога ЗРК С-300 (проект «Клон»).

    В Ивано-Франковской области удар пришелся по промышленному предприятию ООО «СКБ ОВТ», участвующему в производстве и хранении крылатых ракет FP-5 «Фламинго», FP-7,-9 и «Нептун-МД», а также осуществляющему испытания боевых частей для ракет «Гром-2». В этом же регионе атаке подверглось атаке промышленное предприятие «Нефтемаш», участвующее в производстве крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго», а также осуществляющее хранение и распределение комплектующих для них.

    В Ровенской области под удар попал химический завод «Ровноазот», производящий комплектующие агрегатов и компоненты ракетного топлива для ракет FP-5 «Фламинго», FP-7,-9 и «Гром-2». В Днепропетровской области целью стал криворожский турбовентиляторный завод «Аквапласт», осуществляющий разработку, сборку, модернизацию и хранение ударных беспилотников и безэкипажных катеров. В кооперации с ООО «Энергомехкомплект» производит и ремонтирует буксируемые и самоходные гаубицы, в том числе из иностранных комплектующих.

    Как сообщили в Минобороны, в Одесской области в порту «Южный» поражен сухогруз, доставивший грузы военного назначения. Кроме того, южнее и восточнее Одессы нанесено поражение двум сухогрузам, доставлявшим вооружение и военное имущество в порты «Одесса» и «Черноморск».

    ВСУ пожаловались, что смогли сбить только одну баллистическую ракету из девяти и ни одного «Циркона». По словам Владимира Зеленского, ВС России выпустили по Украине более 70 ракет, значительная часть из которых была баллистическими, а также более 280 ударных дронов. Он заявил, что «ракет для ПВО от союзников критически не хватает», а «несвоевременность помощи» приводит к разрушениям.

    Напомним, российские войска регулярно наносят удары по военным и логистическим объектам, портовой инфраструктуре Украины. Накануне ВС России поразили в порту «Одесса» резервуары с горюче-смазочными материалами (ГСМ), а в порту «Южный» – два сухогруза, доставившие грузы военного назначения. В течение вечера 28 июля и ночи 29 июля удару подверглось предприятие «Николаевский морской торговый порт».

    Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты подчеркивали, что удары по Киеву нацелены на реальный военный результат и не прекратятся, пока противник «не сложится».

    Смотрите кадры ударов по целям в Киеве и Львове в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

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    30 июля 2026, 13:58 • Видео
    Какого президента Франции боится НАТО

    Европейские СМИ считают, что во Франции есть перспективный кандидат в президенты, даже более опасный для ЕС и НАТО, чем Марин Ле Пен. Кто он?

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    30 июля 2026, 14:19 • Новости дня
    Пашинян допустил обращение в арбитраж из-за управления армянской дочкой РЖД

    Пашинян заявил о возможном арбитраже с дочерней компанией РЖД в Армении

    Пашинян допустил обращение в арбитраж из-за управления армянской дочкой РЖД
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключил вероятности судебного спора вокруг ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога», которая является дочерним предприятием РЖД и управляет транспортной сетью республики.

    «Железные дороги – эта наша собственность, и Республика Армения должна иметь возможность использовать железные дороги, как считает целесообразным. Альтернативы этому нет. Этот вопрос может быть решен», – заявил Пашинян.

    По его словам, оппозиция заявляет о возможности подорожания продовольствия. «Может выясниться, что за то, что в Армении было бесплатно 30 лет, Армения начнет требовать 2 млрд долларов», – заявил премьер Армении.

    Пашинян подчеркнул желание властей урегулировать ситуацию в дружественном ключе. При этом он отметил, что в случае возникновения непреодолимых разногласий де-юре армянская сторона готова отстаивать свои интересы в арбитраже, передает РИА «Новости».

    Напомним, что в феврале 2008 года в Ереване между РЖД и Арменией был подписан концессионный договор о передаче системы железнодорожного транспорта страны в управление «Южно-Кавказской железной дороге». Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом продления еще на 10 лет по взаимному согласию сторон.

    Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил России продать железнодорожную концессию третьей стране. По его словам, присутствие России в управлении железнодорожной инфраструктурой якобы приводит к «определенным конкурентным потерям» для самой Армении.

    Вице-премьер Алексей Оверчук отметил, что восстановление железнодорожных путей между Россией, Грузией и Арменией является ключом к транспортной связанности Кавказа и соседних государств.

    Секретарь Совбеза Сергей Шойгу предупредил о рисках замены российского железнодорожного перевозчика в Армении. Он напомнил, что ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» (ЮКЖД) около 20 лет ответственно исполняет условия концессионного договора, включая инвестиционные обязательства. За это время российские инвестиции в железнодорожную инфраструктуру Армении, включая подвижной состав, составили более 30 млрд рублей, в бюджет Армении поступило свыше 15 млрд рублей налогов, отремонтировано более 520 км путей при общей эксплуатации около 700 км.

    В среднем за год ЮКЖД перевозит более 500 тыс. пассажиров и 1,6 млн тонн грузов. Компанией обеспечивается занятость более 2,5 тыс. человек, практически все из которых являются гражданами Армении.

    По словам Шойгу, «выстроенная в течение почти двух десятков лет система может просто-напросто в одночасье сломаться», а «ответственность за это никакие «дружественные страны», естественно, нести не будут». За подобные решения «придется расплачиваться простым гражданам Армении».

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    30 июля 2026, 15:25 • Новости дня
    Создателя Telegram Дурова внесли в реестр террористов и экстремистов
    Создателя Telegram Дурова внесли в реестр террористов и экстремистов
    @ IMAGO/Future Image/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Росфинмониторинг включил сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова в перечень террористов и экстремистов.

    Информация о включении Дурова в перечень террористов и экстремистов появилась на сайте ведомства 30 июля.

    «Дуров Павел Валерьевич, 10.10.1984 г. р., г. Ленинград», – говорится в сообщении.

    Накануне ФСБ объявила основателя мессенджера в международный розыск по обвинению в содействии терроризму.

    Адвокат Елена Пономарева объяснила зависимость возможной экстрадиции бизнесмена от двусторонних дипломатических соглашений.

    В августе 2024 года прокуратура Парижа освободила Павла Дурова под судебный надзор с запретом покидать Францию.

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    31 июля 2026, 05:01 • Новости дня
    Трамп: Уиткофф и Кушнер отправятся на Украину за миром

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп в разговоре об Украине заявил, что Вашингтон заинтересован в завершении войны, поэтому очень скоро в Киев поедут два его посланника – Джаред Кушнер и Стив Уиткофф.

    Трамп в разговоре с Financial Times (FT), что его внимание сосредоточено на прекращении военного украинского конфликта, добавив, что два его посла, Джаред Кушнер и Стив Уиткофф, впервые посетят Украину в ближайшие дни.

    «Проще говоря, мы хотим, чтобы война на Украине с Россией закончилась. Мне не нужны ракеты. Мы стремимся к миру», – заявил он.

    Напомним, Трамп на встрече в Белом доме призвал Зеленского «просто закончить войну» на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США во вторник принял в Белом доме главу киевского режима. Зеленского провели на встречу с президентом США через боковой вход вместо парадного. На Украине выразили разочарование результатами встречи Зеленского с Трампом.

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    30 июля 2026, 20:07 • Новости дня
    Новак поручил поддержать пострадавших от атак на склады маркетплейса предпринимателей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское правительство готовит комплекс мер для оказания оперативной помощи продавцам компании «РВБ», чьи товары пострадали из-за воздушных атак на логистические комплексы, сообщили в кабмине.

    Вице-премьер Александр Новак провел заседание правительственной подкомиссии по повышению устойчивости экономики, говорится в сообщении правительства в Max. Главной темой обсуждения стала поддержка партнеров компании «РВБ» (объединенной компании Wildberries & Russ), понесших убытки в результате повреждения складов.

    «Последствия воздушных атак нанесли ощутимый урон значительной части представителей малого и среднего бизнеса. В этой связи считаю необходимым сосредоточить работу комиссии на выработке конкретных предложений, направленных на скорейшее преодоление данных вызовов и оказание адресной поддержки пострадавшему бизнесу», – заявил Новак.

    Глава Минэкономразвития Максим Решетников выделил три главные задачи для возобновления работы продавцов. По его словам, необходимо восстановить логистические цепочки, помочь поставщикам возобновить деятельность и принять системные меры для повышения устойчивости поставок.

    Минэкономразвития, Минфину, ФНС и Центробанку поручено до 10 августа представить в правительство проекты нормативных актов для запуска механизмов поддержки.

    Ранее Кремль высоко оценил решение Wildberries поддержать пострадавших продавцов. WB Банк предоставил предпринимателям отсрочки по кредитам.

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    30 июля 2026, 21:34 • Новости дня
    В МЭР предрекли Армении потерю дешевого газа вне ЕАЭС

    Решетников заявил о невозможности поставок дешевого газа Армении вне ЕАЭС

    Tекст: Вера Басилая

    Армения не сможет рассчитывать на сопоставимые цены на газ за пределами ЕАЭС, заявил министр экономического развития России Максим Решетников.

    По словам Решетникова, поиск руководством закавказской республики новых партнеров чреват серьезными экономическими последствиями, передает ТАСС.

    Министр экономического развития Максим Решетников прокомментировал недавние слова премьер-министра Никола Пашиняна о смене вектора развития Армении.

    «ЕАЭС является не только ключевым рынком сбыта, но и главным поставщиком основных видов ресурсов для армянской экономики», – подчеркнул глава ведомства. Он напомнил, что сейчас союзники покупают топливо по 177,5 доллара за тыс. кубометров.

    По словам министра, рыночная стоимость в Европе превышает 600 долларов за тысячу кубометров, поэтому действующие условия представляют собой прямое субсидирование. Ежегодная выгода Еревана достигает 1 млрд долларов, и альтернативные поставщики вряд ли предложат сопоставимые тарифы.

    МИД России предупредил о возможности денонсации льготного газового соглашения из-за европейского курса Еревана.

    Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев указал на неизбежность оплаты топлива по европейским ценам при выходе из ЕАЭС.

    Премьер-министр республики Никол Пашинян подтвердил намерение продолжить работу в рамках евразийского объединения до окончательного выбора вектора интеграции.

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    30 июля 2026, 23:31 • Новости дня
    Решетников напомнил Армении о выгодах участия в ЕАЭС
    Решетников напомнил Армении о выгодах участия в ЕАЭС
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр экономического развития России Максим Решетников отреагировал на слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о Южно-Кавказской железной дороге, напомнив о преимуществах участия Еревана в ЕАЭС и торговли с Россией.

    «Заявления премьер-министра Армении о Южно-Кавказской железной дороге – повод напомнить о значимых преимуществах, которые получает экономика этой страны благодаря участию в ЕАЭС в целом и торговле с Российской Федерацией, в частности», – передает РИА «Новости» слова Решетникова.

    Он отметил, что с 2015 года армянский экспорт в страны Евразийского экономического союза вырос более чем в 13 раз – с 240 млн до 3,2 млрд долларов.

    Более 80% традиционного экспорта страны поставляется на рынки ЕАЭС. При этом доля Армении в совокупном товарообороте России не превышает 0,9%, а для других государств союза этот показатель еще ниже.

    Россия также поставляет Армении газ по льготной цене 177,5 доллара за тысячу кубометров, что позволяет Еревану экономить около 120 млн долларов ежегодно.

    «Поэтому говоря о вступлении в Европейский союз, поисках каких-то «альтернатив» ЕАЭС – нужно учитывать в первую очередь экономическую картину «на земле», – заявил Решетников.

    Министр добавил, что, по экспертным оценкам, если Армения лишится доступа к рынку ЕАЭС в качестве полноправного члена организации – ее экспорт в страны Союза снизится более чем на 60%. Это произойдет за счет восстановления таможенного и иных видов контроля на границе, прекращения автоматического признания армянских документов на товары и роста логистических издержек.

    Решетников напомнил, что благодаря пониженным пошлинам (30%) на газ – Армения экономит 120 млн долларов ежегодно.

    Комментируя ситуацию с Южно-Кавказской железной дорогой, министр Решетников указал на то, что Россия инвестировала в предприятие более 30 млрд рублей, закупила новые составы и развивает инфраструктуру. В случае одностороннего пересмотра обязательств Москва будет иметь основания требовать компенсации ущерба. Министр экономразвития подчеркнул, что ЕАЭС успешно развивался до вступления Армении и продолжит существовать без нее в случае выхода страны из объединения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил  возможность судебного спора вокруг Южно-Кавказской железной дороги. Решетников назвал безосновательными требования Армении доплат по ЮКЖД и заявил о возможности легко заместить поставки из республики.

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    30 июля 2026, 18:46 • Новости дня
    Росфинмониторинг: Ограничения против Дурова не коснулись Telegram
    Росфинмониторинг: Ограничения против Дурова не коснулись Telegram
    @ Onur Dogman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ограничительные меры в отношении Павла Дурова (внесен в перечень террористов и экстремистов в России) не затрагивают работу Telegram в качестве юридического лица, сообщили в Росфинмониторинге.

    В ведомстве пояснили, что финансовые организации обязаны блокировать счета лиц из специального перечня, передает РИА «Новости».

    «В то же время законодательством предусмотрены гуманитарные выплаты из указанных средств, в том числе на обеспечение жизнедеятельности физического лица и членов его семьи», – отметили в ведомстве.

    В пресс-службе дополнительно подчеркнули, что введенные санкции касаются исключительно физического лица. Сама платформа Telegram продолжает функционировать без ограничений со стороны финансовой разведки.

    Напомним, Росфинмониторинг включил сооснователя мессенджера Павла Дурова в перечень террористов и экстремистов.

    Накануне ФСБ объявила бизнесмена в международный розыск по обвинению в содействии терроризму.

    Данный статус не ограничивает рядовых пользователей в использовании платных опций платформы.

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    30 июля 2026, 16:55 • Новости дня
    Эксперты: Запад пытается убедить мир в поражении России вопреки фактам

    Эксперты раскрыли механизм информационной войны Запада против России

    Эксперты: Запад пытается убедить мир в поражении России вопреки фактам
    @ Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Неудачи ВСУ на поле боя сопровождаются усилением информационной войны против России. Запад задействует для этого СМИ, спецслужбы, сеть профильных структур и украинский ЦИПсО, пытаясь повлиять на российское общество и политическую систему. Однако эти попытки обречены на провал, поскольку Россия уже выработала механизмы противодействия подобным кампаниям. К такому выводу пришли участники круглого стола Экспертного института социальных исследований «Механика инфовойны: опыт противостояния России и Запада».

    «В информационной войне против России задействован практически весь арсенал западных государств – СМИ, спецслужбы, украинский ЦИПсО и российская несистемная оппозиция», – заявил директор Центра политического анализа Павел Данилин. По его словам, в этой работе участвуют созданная при ЕС группа East StratCom Task Force, Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC), подразделение ЦРУ Russia House, а также профильные структуры Франции, Польши и других стран.

    По оценке эксперта, главная задача этой кампании – убедить аудиторию в том, что Россия якобы терпит поражение, а Украина добивается успехов. «Киев преподносит как собственные достижения результаты, которые обеспечиваются поддержкой Европы и НАТО. Запад подстраивает под информационную логику даже боевые действия, стремясь добиться прежде всего психологического эффекта», – отметил Данилин.

    Он считает, что нынешняя активизация информационного давления связана с отсутствием успехов Украины на фронте. По его словам, противник пытается воздействовать на российское общество в период электоральных кампаний, сформировать представление о недовольстве населения и тем самым подорвать устойчивость политической системы.

    При этом реальные процессы, продолжил аналитик, опровергают ключевые тезисы западной пропаганды. «Российская экономика адаптировалась к санкциям, экспорт нефти переориентирован на азиатские рынки, сотрудничество с Китаем и Индией развивается, а БРИКС объединяет уже более половины населения планеты. Одновременно отечественный ВПК наращивает выпуск современных вооружений, а Силы беспилотных систем насчитывают 87 тыс. контрактников. Важнейшим фактором остается консолидация российского общества вокруг власти», – пояснил он.

    Зампред комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев отметил, что в основе нынешней информационной кампании лежат те же методы, которые использовались Западом еще в годы холодной войны.

    «Публикации о якобы «поражении» России выходят словно под копирку. Отзеркаливание – один из классических приемов западной пропаганды, когда аудитории последовательно навязывается картина, противоположная реальности», – сказал депутат.

    По его мнению, Россия уже извлекла уроки из событий конца XX века. «Мы не допустим повторения сценария 35-летней давности. Можно быть спокойными за российских военных, ученых и оборонно-промышленный комплекс. Наша задача – учитывать исторический опыт и не повторять прежних ошибок», – подчеркнул парламентарий.

    Фейки против фактов

    Одним из главных инструментов информационной войны директор лаборатории новых технологий ЭИСИ Александр Асафов назвал распространение фейков. По его словам, Киев систематически продвигает тезисы, которые расходятся с объективными данными.

    В качестве примера он привел заявления о якобы скрытой мобилизации в нашей стране. «В России единожды проводилась частичная мобилизация, а основу группировки составляют контрактники. Только по итогам 2025 года контракты с Минобороны заключили более 422 тыс. человек. При этом на Украине ежемесячно принудительно мобилизуют от 15 до 20 тыс. человек, а конфликты с сотрудниками ТЦК давно стали привычным явлением», – сказал эксперт.

    По словам Асафова, украинские власти также предпочитают замалчивать факты, которые не вписываются в официальную информационную повестку. В частности, речь идет о потере выхода к Азовскому морю, создании сухопутного маршрута в Крым и других изменениях, которые Киев не может оспорить.

    Отдельным элементом информационной кампании эксперт назвал регулярное завышение эффективности украинской системы ПВО. «С начала спецоперации ВС России нанесли свыше 250 тыс. ударов по территории Украины. При этом доля сбитых российских ракет составляет около 35%, несмотря на заявления Киева о значительно более высокой результативности. В то же время российские средства ПВО нейтрализовали более 95% украинских беспилотников», – отметил он.

    По мнению Асафова, реальные экономические показатели Украины также противоречат создаваемому в западных СМИ образу устойчивого государства. Он напомнил, что на Украине насчитывается около 14,6 тыс. средних и крупных предприятий, при этом российские войска поразили уже свыше 3,6 тыс. из них, включая объекты военно-промышленного комплекса. Кроме того, в стране прекратили работу все шесть нефтеперерабатывающих заводов.

    «Дефицит украинского бюджета на 2026 год прогнозируется на уровне 18,5% ВВП и покрывается исключительно за счет внешнего финансирования. Государственный долг уже превысил 212 млрд долларов и достиг более 100% ВВП», – добавил он.

    Отдельно эксперт обратил внимание на то, что специальная военная операция не оказала негативного влияния на функционирование российских политических институтов. «В России в штатном режиме проходят выборы всех уровней, включая президентскую кампанию. Поэтому тезисы о кризисе российской государственности не находят подтверждения в реальности», – заключил Асафов.

    Иммунитет к информационному давлению

    Доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов назвал Украину полигоном для отработки физических, экономических и когнитивных технологий давления на Россию. Вместе с тем, отметил он, в последние годы в стране были приняты меры, ограничивающие возможности дистанционного воздействия на граждан.

    «Сегодня украинские мошеннические сети все активнее переориентируются на европейские страны. После завершения специальной военной операции они окончательно переключатся на тех, кто долгие годы их финансировал, обучал и курировал», – считает политолог.

    О технологиях дискредитации, деморализации и дезорганизации российского общества рассказал директор Центра когнитивной обороны НГЛУ Сергей Нешков. В качестве примера он привел Петербургский международный экономический форум, во время которого, по его словам, западные и украинские структуры одновременно распространяли негативные информационные материалы и сопровождали их атаками беспилотников, стремясь создать нужную медийную картину.

    «Военного эффекта подобные действия не дают. Их задача – создать необходимое психологическое впечатление и повлиять на общественные настроения», – отметил эксперт.

    По мнению Нешкова, главным способом противодействия подобным технологиям остается информирование общества. «Когда люди понимают, как работают подобные механизмы воздействия, они перестают быть их объектами. Это лишает противника возможности использовать российских граждан, что называется, втемную», – заключил аналитик.

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    31 июля 2026, 00:04 • Новости дня
    Полиция Сербии начала поиски пропавшей в стране россиянки

    Tекст: Катерина Туманова

    Полиция Сербии запустила масштабные поиски россиянки из Петербурга 27-летней Людмилы Турковой, родственники и подруги которой в конце июля потеряли с ней связь.

    Сербские правоохранители приступили к активным розыскным мероприятиям после исчезновения россиянки Людмилы Турковой, передает РИА «Новости». Обращение от обеспокоенных близких женщины поступило 29 июля.

    «Поступило заявление о пропаже данного лица. Ведется работа по ее поиску», – сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Сербии.

    Представители посольства России в Белграде подчеркнули, что находятся в постоянном контакте с местными компетентными ведомствами. Дипломаты внимательно следят за развитием ситуации и оказывают необходимое содействие.

    Как рассказала подруга пропавшей Дарья, вечером 25 июля 27-летняя девушка собиралась пойти в ночной клуб в муниципалитете Палилула, о чем и сообщила подруге.

    «Людмила отправила последнее сообщение около 23.00. Была ли она в клубе –  неизвестно, но домой она не вернулась и на звонки не отвечает», – рассказала  Дарья «Комсомольской правде».

    Мать Людмилы Юлия в разговоре с 360 сообщила, что дочь была в двухнедельной турпоездке, приехала в Сербию навестить подруг, которые жили там два месяца.

    «Прислала мне сообщение, что она гуляет с девочками, все у нее хорошо и завтра позвонит. Это было в 23.20. Куда она собиралась, не знаю. Она больше общалась с девочками, чем со мной», – рассказал мать.

    По ее словам, и она, и подруги обратились в полицию. Заявление приняли и назначили следователя, но в Белграде должны получить заявление от Интерпола, прежде чем начать действовать.

    «Поэтому мне нужно, чтобы наши полицейские действовали быстрее и не затягивали. Негласно мне сказали, что это может занять от 15 до 20 дней, что очень долго», – сказала Юлия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дипломаты призвали россиян не ждать прежней безопасности за рубежом. Директор консульского департамента МИД Алексей Климов напомнил об угрозе задержаний россиян в государствах Евросоюза. Россиянка впала в кому на Бали после местного вина.

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    30 июля 2026, 09:25 • Новости дня
    ЕС решил пересмотреть подход к санкциям против России

    МИД Ирландии: ЕС планирует вводить небольшие пакеты антироссийских санкций

    Tекст: Вера Басилая

    Еврокомиссия рассматривает возможность изменения подхода к санкционному давлению на Россию, планируя вводить ограничения чаще, но в меньших объемах, сообщила министр иностранных дел и обороны Ирландии Хелен Макэнти.

    Макэнти в беседе с журналистами, обсуждая перспективы 22-го пакета ограничений, заявила, что Евросоюз изучает варианты пересмотра стратегии принятия новых антироссийских санкций, передает ТАСС.

    «Нам нужно посмотреть, какой подход является наилучшим», – заявила она. Глава ирландского внешнеполитического ведомства пояснила, что Еврокомиссия активно обсуждает учащение санкционных мер против России при сокращении их масштаба. При этом министр признала растущую сложность согласования новых мер из-за их негативного влияния на сами европейские государства.

    На прошлой неделе Евросоюз утвердил 21-й пакет антироссийских санкций.

    Из-за сложностей при согласовании Брюссель допускает отказ от формирования масштабных пакетов ограничений.

    СМИ писали, что страны ЕС теряют готовность к введению новых мер на фоне возможных последствий для собственного бизнеса

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    30 июля 2026, 17:56 • Новости дня
    Правительство направило 2,6 млрд рублей на создание трех самолетов Ил-114-300

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отечественные авиастроители получат дополнительное финансирование для завершения сборки первых трех серийных пассажирских лайнеров Ил-114-300, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

    На эти цели будет выделено 2,6 млрд рублей, передает ТАСС.

    «Правительство дополнительно направит в текущем году два миллиарда 600 миллионов рублей на достройку первых трех серийных самолетов Ил-114-300. Эти решения обеспечат динамичную загрузку как промышленных предприятий, так и постепенное обновление парка авиационной техники российских авиакомпаний самолетами отечественного производства», – подчеркнул председатель правительства.

    Ранее президент России Владимир Путин одобрил выделение средств из ФНБ на производство восьми самолетов Ил-114-300.

    В мае опытный образец воздушного судна совершил серию испытательных полетов в условиях Арктики.

    В прошлом году глава Минпромторга Антон Алиханов анонсировал снижение стоимости одного такого лайнера до 2,6 млрд рублей.

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    30 июля 2026, 22:33 • Новости дня
    Медведев назвал самого дефицитного в российском кино героя

    Медведев: Самый дефицитный в российском кино герой – успешный семейный человек

    Tекст: Катерина Туманова

    Российскому кинематографу необходимо активнее использовать образ успешного семейного человека при создании контента, заявил председатель партии «Единая Россия» и зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

    «Образ нормального человека, успешного семейного человека, действительно должен более активно появляться в нашем кинематографе и вообще в любом, так сказать, творческом жанре при создании любого контента», – цитирует РИА «Новости» Медведева в ходе общения с участниками молодежного форума «Гвардейск» в Тверской области.

    Политик признался, что современные картины о Великой Отечественной войне ему не очень нравятся.

    «Аккуратно скажу, чтобы никого не обидеть. Мне очень мало нравится из того, что снимается сегодня о Великой Отечественной войне. <...> Они красивые, там пули красиво летают, хорошо бегают, что-то взрывается, а правды жизни нет», – отметил он.

    Медведев добавил, что фильмы, которые снимались в 50-е, 60-е, 70-е, 80-е годы прошлого века были гораздо ближе к жизни, к тому же их снимали фронтовики, те, кто знал войну.

    «Там не было спецэффектов, но там была правда», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ефремов и Козловский решили сыграть в фильме «Отец. Еще отец». Режиссер Бондарчук допустил замену живых актеров искусственным интеллектом. Попытка НАТО захватить кинематограф обречена на провал.

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    31 июля 2026, 00:41 • Новости дня
    Посол Долгов заявил о скорой попытке Киева запросить перемирие

    Tекст: Катерина Туманова

    Власти Украины намерены добиваться временного прекращения боевых действий на фоне тяжелой экономической ситуации и системных ударов ВС России по военно-промышленному комплексу, считает посол по особым поручениям МИД России, дипломат Константин Долгов.

    «Зеленскому нужна пауза сейчас в виде воздушного перемирия или прекращения (временного, разумеется) боевых действий. Это однозначно. Ситуация у них все более тяжелая. Удары наши имеют эффект, они выбивают последовательно военно-экономическую инфраструктуру Киева. Урон уже очень большой, он с каждым днем, с каждым ударом становится все больше», – подчеркнул дипломат в беседе с «Газета.Ru».

    По словам Долгова, фактически украинская сторона отрезана от моря, а оружие и военное оборудование больше не могут поставляться морским путем. Это создает большие проблемы для Киева и его западных спонсоров, поэтому им необходимо перемирие.

    Дипломат напомнил, что России необходим долгосрочный мир на Украине, который подразумевает ликвидацию террористической угрозы со стороны Киева. Перемирие никак не решает задачу Москвы нивелировать угрозу с украинской стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский после удара ВС России потребовал у Запада новые системы ПВО. Зеленский провел масштабные кадровые перестановки в СБУ. Захарова заявила о страхе спонсоров Киева из-за действий Зеленского.


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