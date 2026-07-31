  • Новость часаТрамп объявил о договоренности с ХАМАС по разоружению
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия создает новую точку давления в Сумской области
    Решетников назвал безосновательными требования Армении доплат по ЮКЖД
    Украинские СМИ рассказали о расстреле командирами отступающих штурмовиков ВСУ
    Axios: Вэнс и Нетаньяху разругались из-за Ирана
    РЖД предупредили Армению о возврате инвестиций при разрыве договора
    Минобороны заявило о поражении топливной инфраструктуры в Одесской области
    Названо условие проведения выборов в Венесуэле
    Дегтярев сообщил о допуске российских боксеров к международным соревнованиям
    Маркетплейсы решили удалить связанные с Дуровым товары
    31 июля 2026, 01:40 • Новости дня

    Трамп объявил о договоренности с ХАМАС по разоружению

    «Совет мира» достиг соглашения о разоружении ХАМАС в секторе Газа

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп объявил, что «Совет мира» достиг масштабного соглашения о разоружении всех вооруженных группировок в секторе Газа.

    «Это соглашение является важнейшим шагом на пути к тому, чтобы Газа наконец-то перешла под управление нового палестинского правительства, которое будет тесно сотрудничать с «Советом мира» для оказания помощи палестинскому народу. В то же время Израиль получит заслуженную им безопасность, поскольку Газа больше не будет использоваться в качестве базы для террористических атак», – написал он в своей соцсети Truth Social.

    Реализация плана из 20 пунктов пройдет в несколько этапов. После разоружения израильские силы покинут регион, а Международные силы стабилизации вместе с палестинской полицией обеспечат порядок. Посредниками в переговорах выступили Египет, Катар и Турция.

    «Год назад бушевала жестокая война, бушевал гуманитарный кризис, а заложники содержались в зверском плену. Мы добились исторического прогресса, но впереди еще много работы», – отметил американский президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новым лидером ХАМАС стал переживший покушение Халиль аль-Хайя. AP узнало, что Израиль начал строить земляной барьер в секторе Газа. Al-Hadath узнал о готовности ХАМАС заключить сделку по демилитаризации Газы.

    29 июля 2026, 22:40 • Новости дня
    На Украине выразили разочарование результатами встречи Зеленского с Трампом

    «Страна.ua»: Прогнозы о важности встречи Зеленского с Трампом не исполнились

    На Украине выразили разочарование результатами встречи Зеленского с Трампом
    @ Press Service Of The President/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме завершились без заметных результатов, несмотря на ожидания крупного поворота в политике США по Украине, пишут украинские СМИ.

    «Накануне было много прогнозов о том, что эти встречи будут означать чуть ли не поворотный момент в политике США, как минимум, по Украине. Однако, по итогу, в публичной плоскости на выходе мы имеем лишь довольно дежурные, скупые и однотипные комментарии», – пишет «Страна.ua».

    Указано, что обсуждается возможность визита в Киев в ближайшие две недели спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Авторы статьи отмечают, что поездку этих представителей Вашингтона планировали еще с весны, однако визит так и не был осуществлен, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп с Зеленским в Белом доме обсудили возможный визит Уиткоффа и Кушнера в Киев.

    Президент США во вторник принял в Белом доме главу киевского режима. Зеленского провели на встречу с президентом США через боковой вход вместо парадного.

    Комментарии (2)
    28 июля 2026, 18:19 • Новости дня
    Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме продлилась час
    Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме продлилась час
    @ Ukrainian Presidential Press Service/Handout/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским завершились.

    Согласно информации журналистов пула Белого дома, общение политиков заняло около часа, передает ТАСС.

    Украинский лидер покинул резиденцию в 10.52 по местному времени. При этом сама встреча началась в 09.47.

    Напомним, Зеленского провели на встречу с президентом США Дональдом Трампом через боковой вход вместо парадного.

    Ранее в Белом доме заявили о желании завершить украинский конфликт.

    Комментарии (8)
    30 июля 2026, 13:58 • Видео
    Какого президента Франции боится НАТО

    Европейские СМИ считают, что во Франции есть перспективный кандидат в президенты, даже более опасный для ЕС и НАТО, чем Марин Ле Пен. Кто он?

    Комментарии (0)
    29 июля 2026, 23:50 • Новости дня
    Трамп призвал Зеленского «просто закончить войну» на Украине
    Трамп призвал Зеленского «просто закончить войну» на Украине
    @ Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп рассказал, что во время недавней встречи с Владимиром Зеленским призвал украинского лидера «просто закончить войну» на Украине.

    Трамп заявил о желании добиться завершения конфликта на Украине. «Так что я сказал: «Просто закончи войну», – заявил президент США.

    При этом американский президент особенно выделил гуманитарный аспект происходящего, отметив, что гибель людей в ходе конфликта, по его мнению, должна быть немедленно остановлена, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США во вторник принял в Белом доме главу киевского режима. Зеленского провели на встречу с президентом США через боковой вход вместо парадного.

    На Украине выразили разочарование результатами встречи Зеленского с Трампом.

    Комментарии (12)
    29 июля 2026, 16:22 • Новости дня
    Трамп сообщил о подготовке мощного ответного удара США по Ирану

    Трамп: США нанесут жесткий ответный удар по Ирану

    Трамп сообщил о подготовке мощного ответного удара США по Ирану
    @ Samuel Corum/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американские вооруженные силы намерены жестко ответить Тегерану за недавний обстрел военных баз на территории Иордании, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Мы собираемся жестко по ним ударить. Они получат трепку», – приводятся слова главы государства в эфире телеканала Fox News. Заявление американского лидера процитировал журналист Трей Ингст, передает ТАСС.

    Напомним, иранские военные поразили американские объекты инфраструктуры в Иордании беспилотниками.

    Трамп назвал гибель американских военнослужащих очень печальным событием.

    Центральное командование ВС США начало наносить новые авиаудары по Ирану.

    Комментарии (14)
    30 июля 2026, 21:56 • Новости дня
    Axios: Вэнс и Нетаньяху разругались из-за Ирана
    Axios: Вэнс и Нетаньяху разругались из-за Ирана
    @ Marc Israel Sellem/Pool/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Между вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху разгорелся личный конфликт из-за разногласий по методам противостояния Ирану, сообщает Axios.

    По данным Axios, Вэнс выступает за мирное урегулирование конфликта с Тегераном, тогда как Нетаньяху придерживается силовых методов, передают «Вести».

    Напряженность между сторонами нарастала непублично. Глава израильского правительства был недоволен публичной критикой со стороны американского политика.

    «Вэнс в свою очередь считал, что Нетаньяху задействует своих соратников и союзников в пронетаньяховских СМИ в Израиле и США, чтобы атаковать его и подорвать его политический авторитет», – отмечает издание.

    Помимо этого, вице-президент США подозревал израильского лидера в попытках сорвать мирный меморандум между Вашингтоном и Тегераном. Нетаньяху же скептически оценивал действия Вэнса в период войны в Персидском заливе. Для обсуждения разногласий политики провели личную встречу 28 июля.

    В этот же день премьер Израиля встретился с президентом США. На переговорах Нетаньяху заявил, что в случае атаки со стороны Ирана Израиль оставляет за собой право на ответные действия.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал президенту США не атаковать Иран по собственной инициативе.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал израильское руководство уважать американо-иранский меморандум о взаимопонимании.

    Сообщалось, что Нетаньяху якобы оказался в международной изоляции из-за несогласия с данным мирным соглашением.

    Комментарии (0)
    28 июля 2026, 17:38 • Новости дня
    Зеленского завели в Белый дом для встречи с Трампом через боковой вход

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владимира Зеленского провели на встречу с президентом США Дональдом Трампом через боковой вход вместо парадного.

    Встреча проходит в западном крыле здания, передает РИА «Новости». «Владимир Зеленский прибыл в Белый дом примерно в 9.40 (16.40 мск). Он вошел через боковой вход в западное крыло Белого дома», – сообщили представители пула журналистов.

    Один из фотографов также заметил гостя, когда тот заходил в резиденцию.

    Напомним, президент США Дональд Трамп запланировал переговоры с Владимиром Зеленским в Белом доме. Представитель американской администрации заявил о желании завершить украинский конфликт.

    В прошлом году глава киевского режима приезжал в резиденцию американского лидера в черном костюме.

    Комментарии (2)
    28 июля 2026, 16:56 • Новости дня
    Трамп не стал встречать Зеленского в Вашингтоне

    Tекст: Денис Тельманов

    Прибывшего с официальным визитом в Вашингтон украинского лидера у трапа самолета приветствовали лишь собственный посол и представитель вооруженных сил.

    Американский лидер Дональд Трамп не появился в аэропорту во время прибытия Владимира Зеленского, передает ТАСС. На опубликованных кадрах видно, что гостя встречала посол на территории США Ольга Стефанишина.

    Ирландский журналист Чей Боуз обратил внимание на отсутствие традиционного почетного караула.

    «Он был «встречен» собственным пилотом и украинским послом», – написал обозреватель в социальной сети.

    Ранее политик анонсировал переговоры с главой Белого дома и его администрацией. Стороны планируют обсудить вопросы противоракетной обороны и развитие стратегического партнерства. Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп примет Владимира Зеленского и Биньямина Нетаньяху в Белом доме.

    Западные журналисты отметили отсутствие торжественной встречи украинского лидера во время его прошлого визита в США.

    Американская пресса сравнила скромное приветствие Зеленского с пышным приемом президента России.

    Комментарии (0)
    29 июля 2026, 14:15 • Новости дня
    Нетаньяху отказался от встречи с Зеленским в Вашингтоне

    Haaretz: Нетаньяху отказался от встречи с Зеленским в Вашингтоне

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался проводить встречу с Владимиром Зеленским во время визита обоих политиков в Вашингтон на этой неделе, пишет газета Haaretz.

    Как сообщил источник Haaretz, офис Зеленского первоначально пытался договориться о переговорах, однако «израильская сторона так и не ответила», передает ТАСС.

    По версии украинского источника издания, инициатива исходила от канцелярии Нетаньяху. После согласия офиса Зеленского ответ не поступал до 28 июля. Затем израильские официальные лица уведомили, что премьер-министр не сможет встретиться из-за нехватки времени.

    Во вторник Дональд Трамп провел отдельные встречи с обоими лидерами в Белом доме. Позже они присутствовали на похоронах сенатора Линдси Грэма (внесен в список террористов и экстремистов в России), где обменялись краткими репликами. Канцелярия Нетаньяху отказалась комментировать ситуацию.

    Политики не проводили встреч с Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2023 года. После атаки ХАМАС в октябре 2023 года Зеленский пытался организовать визит солидарности в Израиль, но получил отказ.

    Ранее представитель Белого дома анонсировал встречи Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и Биньямином Нетаньяху.

    Израильский премьер-министр прибыл в Вашингтон для переговоров и участия в похоронах сенатора Грэма.

    В марте Израиль не пригласил главу киевского режима в ходе его ближневосточного турне.

    Комментарии (0)
    29 июля 2026, 16:05 • Новости дня
    Израиль заявил о нарушении перемирия из-за атаки беспилотника «Хезболлы»

    ЦАХАЛ обвинил «Хезболлу» в срыве перемирия после атаки дрона в Ливане

    Tекст: Денис Тельманов

    Шиитское движение «Хезболла» использовало дрон со взрывчаткой для удара по израильской инженерной технике, что спровоцировало резкую реакцию военного командования.

    Армия обороны Израиля заявила о несоблюдении договоренностей о прекращении огня со стороны шиитской организации, передает ТАСС. Поводом стала атака беспилотника на инженерную технику на юге Ливана.

    «Вопиющее нарушение режима прекращения огня: «Хезболлах» задействовала беспилотник со взрывчаткой для удара по инженерной машине ЦАХАЛ в районе высоты Али-ат-Тахер на юге Ливана в пределах зоны безопасности. О пострадавших среди солдат ЦАХАЛ не сообщается», – отметили в армейской пресс-службе.

    В ведомстве подчеркнули, что израильские военные продолжают работу в указанном районе. Они намерены жестко пресекать любые попытки боевиков продвинуться вперед или совершить новые нападения на военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля вооруженные силы Израиля поразили инфраструктуру ливанского движения на юге страны.

    Месяцем ранее Армия обороны Израиля зафиксировала массированный обстрел своих подразделений со стороны боевиков.

    Премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал жестко отвечать на любые нападения шиитской организации.

    Комментарии (0)
    29 июля 2026, 14:45 • Новости дня
    Израиль обвинил «Хезболлу» в нарушении перемирия после удара БПЛА

    Tекст: Денис Тельманов

    Шиитское движение применило начиненный взрывчаткой беспилотник против израильской инженерной техники на юге Ливана.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нарушении шиитским движением «Хезболла» договоренностей о прекращении огня, передает ТАСС. Инцидент произошел на юге Ливана, где боевики атаковали инженерную машину израильских военных.

    «Вопиющее нарушение режима прекращения огня: «Хезболла» задействовала беспилотник со взрывчаткой для удара по инженерной машине ЦАХАЛ в районе высоты Али-ат-Тахер [на юге Ливана] в пределах зоны безопасности. О пострадавших среди солдат ЦАХАЛ не сообщается», – заявили в армейской пресс-службе.

    В ЦАХАЛ подчеркнули, что данный инцидент является грубым нарушением ливанского соглашения о перемирии. Израильские военные продолжают удерживать позиции в районе высоты и намерены пресекать любые попытки продвижения или нападения на свои силы со стороны боевиков, добавили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля вооруженные силы Израиля поразили инфраструктуру ливанского движения на юге страны из-за регулярных нападений на военных.

    В июне бойцы «Хезболлы» выпустили более 50 снарядов по израильским позициям. Весной шиитские отряды применили неуязвимые для радиоэлектронной борьбы беспилотники против тяжелой бронетехники ЦАХАЛ.

    Комментарии (0)
    29 июля 2026, 05:23 • Новости дня
    Трамп и Нетаньяху обсудили недопустимость получения Ираном ядерного оружия

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Переговоры американского президента Дональда Трампа и израильского премьера Биньямина Нетаньяху в Вашингтоне продлились около часа и затронули ключевые вопросы безопасности на Ближнем Востоке, сообщил высокопоставленный осведомленный источник.

    «Это была очень позитивная встреча, прошедшая в хорошей атмосфере с участием высокопоставленных представителей американской администрации. Было видно, какая прекрасная химия между лидерами», – сказал собеседник ТАСС.

    Источник добавил, что политики подтвердили общую цель полностью исключить вероятность появления ядерного оружия у Ирана. Стороны также обсудили беспрецедентное укрепление двустороннего партнерства и новые возможности для развития ближневосточного региона.

    С американской стороны в часовых переговорах приняли участие вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет и спецпосланник Стив Уиткофф.

    Фотографии с мероприятия опубликовала канцелярия главы израильского правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, перед вылетом в Вашингтон премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху анонсировал переговоры с Дональдом Трампом по иранской проблеме. Накануне глава израильского правительства прибыл в Белый дом для проведения встречи с американским лидером. В мае политик назвал ошибкой отсрочку ударов США по территории Ирана.

    Комментарии (0)
    29 июля 2026, 12:54 • Новости дня
    Трамп на церемонии прощания с Грэмом раздавал чиновникам конфеты

    Tекст: Дарья Григоренко

    Во время прощальной службы по сенатору Линдси Грэму (внесен РФ в перечень террористов и экстремистов) президент США внезапно угостил ближайших подчиненных освежающими конфетами из кармана пиджака.

    На церемонии прощания с Грэмом Трамп отвлекся от траурной службы, чтобы раздать подчиненным освежающие конфеты.

    Прощание проходило во вторник в Вашингтонском национальном соборе, в первом ряду сидели президент, его сын Эрик с супругой, вице-президент Джей Ди Вэнс, министр финансов Скотт Бессент, спецпосланник Стив Уиткофф и глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, передает РИА «Новости».

    Когда приглашенные ораторы зачитывали прощальные речи, вспоминая деятельность сенатора-русофоба, Трамп достал из кармана пиджака конфеты и предложил их сидевшим рядом Вэнсу и Бессенту. Те, по описанию очевидца, были заметно удивлены, но, неловко улыбнувшись, приняли угощение, что вызвало у президента искреннюю улыбку.

    Ранее во время церковных песнопений Трамп выглядел скучающим. В отличие от большинства присутствующих, он не смотрел в текст и не пытался подпевать, предпочитая оглядываться по сторонам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский сенатор Линдси Грэм 11 июля внезапно скончался после непродолжительной болезни.

    После его смерти судьба масштабного законопроекта о санкциях против покупателей российских энергоносителей оказалась под вопросом.

    По данным телеканала Newsmax Дональд Трамп и Владимир Зеленский во вторник планируют провести переговоры в Вашингтоне.

    Комментарии (0)
    28 июля 2026, 06:55 • Новости дня
    NYP: Нетаньяху представит Трампу доказательства ядерной активности Ирана

    NYP: Израиль представит США доказательства ядерной активности Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с американским президентом Дональдом Трампом предоставит данные об иранском ядерном объекте «Пикакс-Маунтин», который якобы используется для сокрытия ядерных материалов и центрифуг.

    «Ожидается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предоставит разведывательные данные о том, что Иран наращивает свои ядерные объекты на загадочной горе Пикакс, и что режим лжет о желании продолжить мирные переговоры», – сообщил источник в Иерусалиме изданию New York Post (NYP).

    При этом, по данным газеты Wall Street Journal, израильская разведка впервые зафиксировала прибытие центрифуг на секретную базу. Этот закрытый комплекс располагается на глубине более 90 метров недалеко от ядерного объекта в Натанзе. Ранее признаков подобной активности там не наблюдалось.

    Посредники отмечают определенные успехи в американо-иранском диалоге.

    «Переговоры о полном прекращении огня между США и Ираном в понедельник достигли значительного прогресса», – заявили дипломаты.

    Трамп выразил сдержанный оптимизм по этому поводу и предупредил о риске возобновления конфликта при провале дипломатии.

    Израильская сторона также планирует продемонстрировать факты восстановления ракетной программы Ирана. Сообщается, что американские войска уже готовы провести специальную наземную операцию для захвата сотен килограммов обогащенного урана в случае необходимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, CNN сообщил о встрече Трампа с Зеленским и Нетаньяху во вторник. Нетаньяху заявил о намерении обсудить с Трампом Иран.

    Комментарии (0)
    29 июля 2026, 10:24 • Новости дня
    Радикальные израильские поселенцы попытались создать еврейский форпост в Сирии

    AP: Израильские поселенцы проникли в Сирию для захвата земель

    Tекст: Мария Иванова

    Ультраправые израильтяне регулярно тайно пересекают сирийскую границу, пытаясь основать новые поселения на землях, которые они считают своими по библейскому праву, пишет Associated Press.

    Израильские военные едва не нанесли ночной удар по группе мужчин на юге Сирии, но вовремя заметили у них пейсы и отменили атаку, передает Associated Press.

    Выяснилось, что это были не сирийские боевики, а религиозные евреи, возвращавшиеся после незаконного перехода границы.

    Инцидент привлек внимание к маргинальной группе поселенцев «Пионеры Васана», которые в последние недели регулярно пытаются проникнуть на юг Сирии. Активисты претендуют на территории в провинциях Кунейтра, Даръа и Эс-Сувейда, часть из которых входит в буферную зону, созданную Израилем после свержения Башара Асада.

    «Весь округ Даръа должен быть очищен от врагов, стремящихся к нашему уничтожению, и вместо этого заполнен еврейскими поселениями», – заявил лидер группы Амос Азария. Поселенцы надеются создать форпосты рядом с Голанскими высотами, рассчитывая на их последующую легализацию правительством.

    Армия обороны Израиля жестко пресекает подобные попытки. Военные задерживают нарушителей и передают их полиции, заявляя, что эти вылазки отвлекают войска и ставят под угрозу безопасность операций. При этом активисты утверждают, что пользуются поддержкой некоторых членов израильского правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году израильская авиация нанесла удары по позициям сирийских боевиков для защиты друзского населения.

    В начале 2025 года армия обороны Израиля начала строительство военных баз в буферной зоне на Голанских высотах.

    Ранее израильские военные расширили зону контроля на сирийской территории.

    Комментарии (0)
    29 июля 2026, 10:28 • Новости дня
    Нетаньяху пообещал Трампу не атаковать Иран без запроса США

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом заверил его, что Израиль не будет атаковать Иран по собственной инициативе.

    Нетаньяху во время переговоров с президентом США заверил его, что Израиль не станет инициировать удары по иранской территории без соответствующего запроса со стороны Вашингтона, передает ТАСС.

    При этом израильский лидер подчеркнул, что в случае нападения со стороны Тегерана Израиль оставляет за собой право на ответные действия.

    Нетаньяху также подтвердил намерение продолжить обмен разведывательными данными с американской стороной. Он отметил, что понимает необходимость учета Вашингтоном позиций арабских государств Ближнего Востока в конфликте с Ираном. Премьер заверил Трампа в полном доверии и готовности поддержать любое решение президента США.

    Ранее портал Al-Monitor сообщал, что Нетаньяху планировал представить Трампу планы ударов по иранским промышленным объектам и инфраструктуре.

    В начале июля президент США объявил об окончании перемирия с Тегераном.

    Израильская сторона выразила готовность присоединиться к новым американским атакам.

    Месяцем ранее президент США предостерег израильского премьера от полномасштабной войны.

    Комментарии (0)
    Главное
    Решетников напомнил Армении о выгодах участия в ЕАЭС
    Новак поручил поддержать пострадавших от атак на Wildberries продавцов
    МИД заявил о риске радиационной аварии на ЗАЭС
    Главу совета директоров «Эфко» Кустова арестовали за мошенничество
    Медведев: Россия сейчас находится в очень важной точке завершения СВО
    УЕФА объявил бойкот турнирам ФИФА из-за продажи чемпионата мира
    Полиция Сербии начала поиски пропавшей в стране россиянки