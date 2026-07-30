Al-Hadath узнал о готовности ХАМАС заключить сделку по демилитаризации Газы

Al-Hadath: ХАМАС готов заключить сделку по демилитаризации Газы

Tекст: Катерина Туманова

«Источники сообщили телеканалам Al-Arabiya/Al-Hadath, что палестинские фракции во главе с ХАМАС согласились со всеми условиями предложенного соглашения, и информированные источники ожидают, что соглашение будет объявлено в течение следующих двух дней, возможно, в пятницу, если будут завершены заключительные консультации и получены необходимые политические согласования», – передает телеканал Al-Hadath.

Переговоры при посредничестве Египта, Катара и Турции достигли значительного прогресса, передает Al Arabiya. Ожидается, что официальное объявление о перемирии может состояться в ближайшие два дня, предположительно в пятницу.

Представители ХАМАС уже приняли основные положения документа. Сейчас главным препятствием остается вопрос о судьбе арсеналов ХАМАС и конкретных шагах по разоружению.

Если эти противоречия удастся преодолеть, стороны получат необходимые политические согласования. Американское издание Axios также подтверждает вероятность скорого компромисса.

По оценкам вашингтонских чиновников, новая сделка положит начало полной демилитаризации сектора Газа, хотя окончательный договор пока не подписан.

Как писала газета ВЗГЛЯД, новым лидером ХАМАС стал переживший покушение Халиль аль-Хайя. AP узнало, что Израиль начал строить земляной барьер в секторе Газа. ХАМАС в июне сообщил о противодействии Израиля участию России в переговорах.



