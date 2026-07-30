  • Новость часаСиловики Египта обнаружили обломки атаковавшего газовозы дрона
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    Россия создает новую точку давления в Сумской области
    Решетников назвал безосновательными требования Армении доплат по ЮКЖД
    Украинские СМИ рассказали о расстреле командирами отступающих штурмовиков ВСУ
    Axios: Вэнс и Нетаньяху разругались из-за Ирана
    РЖД предупредили Армению о возврате инвестиций при разрыве договора
    Минобороны заявило о поражении топливной инфраструктуры в Одесской области
    Названо условие проведения выборов в Венесуэле
    Дегтярев сообщил о допуске российских боксеров к международным соревнованиям
    Новак поручил поддержать пострадавших от атак на склады предпринимателей
    30 июля 2026, 21:07 • Новости дня

    В Москве стартовал международный кубок по пляжному футболу

    Tекст: Денис Тельманов

    В столице России начался Московский международный кубок по пляжному футболу. Соревнования проходят на пляжном стадионе «РЖД Арены», вход для всех зрителей свободный.

    В Москве стартовал Московский международный кубок по пляжному футболу, передает РИА «Новости».

    Матчи организованы столичным департаментом спорта при поддержке РЖД и Российского футбольного союза.

    Групповой этап турнира продлится до 1 августа.

    Действующий обладатель трофея «Локомотив» начал выступление с разгромной победы над болгарским клубом «Бетвам». Встреча группы A завершилась со счетом 18:1 в пользу московской команды.

    В других матчах группы A парагвайский «Спортиво Лукеньо» обыграл турецкий «Аланьяспор» со счетом 6:2.

    В группе B бразильский «Коринтианс» победил иранский «Могхавемат Голсапуш» со счетом 4:3, а сборная России оказалась сильнее белорусского ЦОР – 2:1.

    Финал и матчи за призовые места пройдут 2 августа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, нападающий Дмитрий Воробьев перешел из московского «Локомотива» в «Краснодар».

    Международная федерация футбола допустила юношескую сборную России до нового турнира.

    Российский футбольный союз утвердил календарь нового футбольного сезона.

    30 июля 2026, 12:18 • Новости дня
    Российские войска за сутки освободили четыре населенных пункта
    Российские войска за сутки освободили четыре населенных пункта
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Российские войска за прошедшие сутки освободили Красноярское в Донецкой народной республике (ДНР), Юрченково в Харьковской области, а также Могрицы и Малую Слободку в Сумской области.

    Подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт Красноярское в ДНР, говорится в канале Max Минобороны.

    Было нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии около Новониколаевки, Анновки, Водянского, Матяшево, Сергеевки и Доброполья ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 350 военнослужащих и четыре бронемашины.

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над Могрицей и Малой Слободкой в Сумской области, а также Юрченково в Харьковской области.

    Группировкой также нанесено поражение живой силе и технике мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Кияницей, Уланово, Рыжевкой, Иволжанским, Угроедами Сумской области и городом Сумы, перечислили в Минобороны.

    А в Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны возле Карасевки, Ивашкино, Цуповки, Колодезного, Приколотного, Петропавловки и Белого Колодезя.

    При этом ВСУ потеряли до 195 военнослужащих и две бронемашины.

    В то же время группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны в районах Щуровки, Аркадевки, Нечволодовки Харьковской области, Райгородка, Донецкого, Яцковки и Старого Каравана ДНР.

    Потери противника при этом составили до 220 военнослужащих, три бронемашины, орудие полевой артиллерии и две станции РЭБ.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны у Молочарки, Николаевки, Никаноровки, Веролюбовки, Николайполья, Алексеево-Дружковки и Славянска ДНР.

    За минувшие сутки противник потерял до 155 военнослужащих и четыре бронемашины, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне российские войска установили контроль над Светлым в ДНР и сумской Новой Сечью.

    Днем ранее они взяли под контроль Красный Кут в ДНР.

    До этого Вс России освободили Торское в ДНР и днепропетровскую Коммунаровку.

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    30 июля 2026, 17:48 • Новости дня
    Медведев: Россия сейчас находится в очень важной точке завершения СВО
    Медведев: Россия сейчас находится в очень важной точке завершения СВО
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Председатель партии «Единая Россия» и зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил о приближении финала специальной военной операции.

    Выступая на молодежном форуме «Гвардейск», политик отметил значимость текущего этапа конфликта, передает РИА «Новости».

    «Мы действительно сейчас находимся в очень важной точке завершения специальной военной операции. И я уверен, что вы внесете свою лепту в нашу победу», – заявил Медведев.

    Политик добавил, что решение об участии в боевых действиях дается нелегко и сопряжено с серьезными рисками. Однако, по его словам, такой шаг свидетельствует об искренней любви к Родине. В завершение Медведев призвал участников беречь себя, подчеркнув, что стране нужна победа, но не любой ценой.

    Накануне Медведев назвал победу в специальной военной операции единственным способом сохранения страны.

    Месяцем ранее президент России Владимир Путин призвал политиков оказать максимальную поддержку бойцам на передовой.

    Весной зампред Совета безопасности отметил прямую связь безопасности государства с целями спецоперации.

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    30 июля 2026, 13:58 • Видео
    Какого президента Франции боится НАТО

    Европейские СМИ считают, что во Франции есть перспективный кандидат в президенты, даже более опасный для ЕС и НАТО, чем Марин Ле Пен. Кто он?

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    30 июля 2026, 05:54 • Новости дня
    NYT: Атака беспилотников на египетский порт показала силу Ирана
    NYT: Атака беспилотников на египетский порт показала силу Ирана
    @ Lorena Sopafana/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Удар по египетской гавани Думьят привел к возгоранию двух газовых танкеров и продемонстрировал угрозу масштабных перебоев в поставках энергоресурсов, пишут американские СМИ.

    Недавняя атака дронов призвана продемонстрировать готовность Тегерана заблокировать глобальные морские маршруты, говорится в публикации New York Times.

    Иранские собеседники издания подчеркнули, что в случае эскалации конфликта мировые поставки энергоресурсов столкнутся с серьезнейшими сбоями.

    Издание не смогло установить, кто именно организовал нападение на инфраструктуру Египта. Остается неизвестным, действовали ли напрямую иранские военные или союзные им региональные группировки. Точное место запуска беспилотных аппаратов также не установлено.

    Официально ответственность за инцидент пока никто на себя не взял. В результате вчерашних ударов пострадали два судна: греческий танкер со сжиженным природным газом и американский газовоз. Оба корабля загорелись, однако члены экипажей остались невредимы.

    Также СМИ сообщали, что Тегеран якобы планировал нанести ответный ракетный удар по украинскому порту. Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи пригрозил переходом к наступательной тактике. В начале июля США объявили об окончании режима прекращения огня.

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    30 июля 2026, 03:57 • Новости дня
    ExxonMobil не выполнила условия возвращения в проект «Сахалин-1»
    ExxonMobil не выполнила условия возвращения в проект «Сахалин-1»
    @ AP/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Компания Exxon Neftegaz Limited (дочернее предприятие американской корпорации ExxonMobil) не выполнила ключевые требования для возвращения в проект «Сахалин-1», сообщила министр экономического развития Сахалинской области Ольга Шароватова.

    Шароватова на Международном дальневосточном энергетическом форуме «Энергия Сахалина» напомнила, что указом президента России Владимира Путина срок реализации доли компании Exxon Neftegaz Limited в проекте «Сахалин-1» был продлен до 1 января 2027 года, передает ТАСС.

    «Таким образом, вероятность возвращения компании обусловлена выполнением в установленный срок условий, которые на текущий момент не исполнены», – сказала она.

    В перечень требований входит содействие в снятии введенных иностранными государствами политических и экономических санкций, также компания должна заключить контракты на поставку необходимого импортного оборудования и перечислить соответствующие средства на расчетный счет ООО «Сахалин-1».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в августе 2025 года подписал указ об ужесточении правил участия иностранных компаний в проекте «Сахалин-1».

    Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил о перспективах возвращения ExxonMobil в проект при условии выполнения финансовых обязательств и взносов в ликвидационный фонд.

    Замглавы МИД России Андрей Руденко отметил активное участие индийской стороны в проекте «Сахалин-1» на фоне интереса Нью-Дели к российскому сжиженному природному газу.

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    30 июля 2026, 11:33 • Новости дня
    Поддубный сообщил о создании новой системы ПВО против украинских БПЛА
    Поддубный сообщил о создании новой системы ПВО против украинских БПЛА
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    В России создается инновационная система противовоздушной обороны, основанная на эшелонированных мобильных группах для эффективного перехвата вражеских беспилотников, заявил представитель первой пятерки федерального списка кандидатов «Единой России» на выборах в ГД, военкор, замгендиректора ВГТРК Евгений Поддубный.

    Поддубный рассказал, что основу новой ПВО составят эшелонированные мобильные группы, действующие на разных высотах, передает ТАСС.

    «Мы сейчас <…> конструируем абсолютно новую систему противовоздушной обороны, в которую добавляются абсолютно ранее не предполагавшиеся в этой системе элементы», – отметил Поддубный.

    Он пояснил, что мобильные огневые группы будут выстраиваться на маршрутах пролета вражеских беспилотников, а не просто обеспечивать объектовую оборону.

    Для успешной защиты от дронов, по словам журналиста, необходимы три условия: наличие радиолокационных станций, мобильность огневых групп и четкое взаимодействие подразделений. Поддубный подчеркнул, что появление новых беспилотных средств заставляет армии по всему миру переосмысливать свои системы ПВО в режиме реального времени.

    Противник постоянно повышает возможности своих дронов, стремясь сравнять их по характеристикам с ракетами средней дальности. В связи с этим весь мир сейчас идет по пути перевооружения и переосмысления средств поражения, заключил военкор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Андрей Белоусов заявил об активном внедрении мобильных огневых групп для защиты от беспилотников.

    Глава военного ведомства рассказал об оснащении таких подразделений FPV-перехватчиками.

    Военный эксперт Борис Джерелиевский призвал создавать комплексную систему противовоздушной обороны с радиолокационными станциями.

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    30 июля 2026, 13:06 • Новости дня
    Минпромторг сообщил о задержании замглавы управления БПЛА Аллы Половченя
    Минпромторг сообщил о задержании замглавы управления БПЛА Аллы Половченя
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Заместитель начальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алла Половченя задержана правоохранительными органами, сообщили в ведомстве.

    «Вчера правоохранительными органами была задержана заместитель начальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга России Алла Половченя. Министерство оказывает содействие следственным действиям», – заявили в министерстве.

    До официального подтверждения сведения об аресте чиновницы распространялись в соцсетях. Согласно предварительным данным, причиной внимания силовиков стали подозрения в растрате, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мещанский суд Москвы арестовал бывшего директора департамента Минпромторга Дмитрия Колобова по делу о мошенничестве.

    Месяцем ранее Следственный комитет задержал начальника управления ведомства Валентина Цупруна.

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    30 июля 2026, 10:21 • Новости дня
    Пораженные ударами заводы во Львове имели стратегическое значение для Киева
    Пораженные ударами заводы во Львове имели стратегическое значение для Киева
    @ Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Пораженные российскими военными львовские заводы ЛДАРЗ и «Лорта» имели ключевое значение для безопасности и экономики для Украины, следует из документов правительства Украины.

    Пораженные в ходе ударов Вооруженных сил России предприятия во Львове играют стратегически важную роль для украинского военно-промышленного комплекса, передает ТАСС.

    Завод ЛДАРЗ занимался производством двигателей для крылатых ракет FP-5 «Фламинго». Предприятие «Лорта» выпускало бортовую электронику и радиолокационные системы для ракетного комплекса «Нептун-МД».

    Оба оборонных предприятия получили статус стратегических еще в 2015 году. Именно тогда украинские власти при поддержке западных стран взяли курс на активную милитаризацию страны. Документы правительства, подтверждающие этот статус, оказались в распоряжении журналистов.

    Накануне Министерство обороны России отчиталось о массированном ударе по объектам военной инфраструктуры. Целями стали военные аэродромы, логистические центры и предприятия ВПК в нескольких областях, включая Киевскую, Львовскую и Днепропетровскую.

    Ранее Министерство обороны России подтвердило поражение львовского авиационного завода «ЛДАРЗ».

    Российские военные разрушили киевские мощности по выпуску систем управления для ракет «Фламинго» и «Нептун-МД».

    В начале месяца под удар попали столичные заводы по производству беспилотников «Лютый».

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    30 июля 2026, 12:05 • Новости дня
    На изъятых в машине митрополита Илариона наркотиках нашли отпечатки полицейского
    На изъятых в машине митрополита Илариона наркотиках нашли отпечатки полицейского
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    На изъятых из машины митрополита Илариона в Чехии пакетах с запрещенными веществами были обнаружены исключительно отпечатки пальцев полицейского, проводившего досмотр.

    Архиерей рассказал об этом в четверг, сославшись на письмо своего адвоката, передает РИА «Новости».

    «Ни криминалисты, ни собака не обнаружили в автомобиле никаких следов, указывающих на то, что кто-либо из пассажиров имел контакт с запрещенным наркотиком. На изъятых пакетах, кошельке и банкнотах проводился поиск отпечатков пальцев и следов ДНК, однако были обнаружены только отпечатки пальцев полицейского, который их нашел», – процитировал митрополит письмо защиты.

    По словам иерарха, отсутствие видеосъемки, понятых и свидетелей во время обыска также вызывает вопросы. Защитник отметил, что машину остановили по анонимной наводке, а полицейский, нашедший кошелек с белым порошком и купюрами по 50 евро, был в форме, отличающейся от одежды коллег. Он проводил досмотр без перчаток, целенаправленно осматривая багажник. В результате полиция приостановила дело в отношении митрополита и его пассажиров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, чешская полиция задержала митрополита Илариона по подозрению в хранении наркотиков.

    Позже правоохранительные органы отпустили священнослужителя без залога и подписки о невыезде.

    Накануне патриарх Кирилл вернул архиерея из Бразилии в подмосковный монастырь для ухода за матерью.

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    30 июля 2026, 11:50 • Новости дня
    Эксперт объяснил символичность поражения завода на проспекте Степана Бандеры

    Эксперт Онуфриенко: Россия лишает Украину возможности защищать небо над портами

    Эксперт объяснил символичность поражения завода на проспекте Степана Бандеры
    @ Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Россия поражает предприятия украинского ВПК, выпускающие, в том числе, средства ПВО. Тем самым у Киева снижается возможность защищать небо над портами, через которые идет основной военный импорт в интересах ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко. Ранее Россия поразила объекты ВПК в Киевской, Львовской, Ивано-Франковской и других областях.

    «Удары по объектам так называемого украинского ВПК показывают, что Россия сосредотачивается на выведении из строя предприятий, выпускающих ракеты и БПЛА для атак в прифронтовой зоне и по нашим дальним тылам. Причем, поражаются не все площадки, а лишь критические для производства», – пояснил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    В этой связи он указал на важность поражения объектов на заводе «Маяк», находящемся в Киеве. «Производимые на предприятии БПЛА Fire Point способны нести центнер взрывчатки на расстоянии до 1,5 тыс. км. То есть в данном случае Россия напрямую занимается повышением безопасности мирных жителей и инфраструктуры, расположенных в глубине страны», – отметил спикер.

    «Кстати, предприятие расположено на проспекте Степана Бандеры, что придает удару символическое значение», – заметил собеседник. «Я не раз бывал на «Маяке» – это огромный советский завод с корпусами из железобетона и массой подвальных помещений. Поэтому уверен, это далеко не последний удар», – добавил эксперт.

    «Важно также поражение мощностей «Электротехнического завода», занимающегося сборкой разведывательных и ударных беспилотников, в том числе мультикоптерного типа, к которым относится так называемая «Баба Яга» и его аналоги. Россия тем самым лишает Украину возможности к масштабированию производства ударных дронов», – пояснил Онуфриенко.

    «Подвергшийся удару «Львовский авиазавод» имеет большое значение для воздушных сил Украины. Судя по всему, там осталась часть советских мощностей, которые используются Киевом для сборки истребителей из комплектующих нескольких нерабочих самолетов. Также на площадке производятся дальнобойные ракеты «Фламинго». Это делает нашу задачу по выведению предприятия из строя принципиально важной», – указал спикер.

    Собеседник акцентировал внимание и на поражении агрегатно-детального завода «Львов-1», выпускающего комплексы ПВО проекта «Клон». «Россия лишает Украину возможности защищать небо над значимыми объектами военного производства и экспорта вооружений, в том числе над портами», – уточнил он.

    В этой связи эксперт упомянул об ударах минувшей ночью по сухогрузам в портах «Южный», «Одесса» и «Черноморск». «Снижение возможностей Украины производить средства ПВО дает возможность нашим ВКС пресекать военный импорт, проводимый в интересах ВСУ», – детализировал Онуфриенко.

    Помимо этого спикер указал на поражение мощностей ивано-франковского предприятия «Нефтемаш» и завода «Ровноазот» в Ровенской области. «Среди прочего, на этих площадках собираются управляемые ракеты большой дальности «Нептун-МД», которые ВСУ применяют против наших судов», – пояснил собеседник.

    «Что касается удара по «Криворожскому турбовентиляторному заводу «Аквапласт», выпускающему, в частности, гаубицы, нужно сказать, что значимость артиллерии на фронте снизилась с развитием беспилотных систем, но не свелась к нулю. Поэтому поражение мощностей предприятия – прямая помощь фронту», – резюмировал эксперт.

    В ночь на четверг ВС России нанесли массированный удар по территории Украины. В списке целей – логистические центры, предприятия ВПК, аэродромы в Киеве, Львове и еще пяти областях. Для удара использовалось высокоточное оружие большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударные беспилотники, сообщили в Минобороны.

    Как уточнили в ведомстве, в результате в Киеве поражены завод «Маяк», на котором производятся комплектующие, боевые части, детонаторы, боеприпасы и стартовые ускорители для ударных беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальностей типа FP-1,-2, а также «Электротехнический завод», производящий разведывательные и ударные дроны средней дальности, в том числе мультикоптерного типа.

    Во Львове российские войска поразили авиационный завод «ЛДАРЗ», который занимается производством, ремонтом и обслуживанием турбореактивных двигателей, используемых в крылатых ракетах FP-5 «Фламинго», завод «Лорта», производящий бортовую электронику для ракет, а также радиолокационные системы для ракет «Нептун-МД» и аналога ЗРК С-300 (проект «Клон»).

    В Ивано-Франковской области удар пришелся по промышленному предприятию ООО «СКБ ОВТ», участвующему в производстве и хранении крылатых ракет FP-5 «Фламинго», FP-7,-9 и «Нептун-МД», а также осуществляющему испытания боевых частей для ракет «Гром-2». В этом же регионе атаке подверглось атаке промышленное предприятие «Нефтемаш», участвующее в производстве крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго», а также осуществляющее хранение и распределение комплектующих для них.

    В Ровенской области под удар попал химический завод «Ровноазот», производящий комплектующие агрегатов и компоненты ракетного топлива для ракет FP-5 «Фламинго», FP-7,-9 и «Гром-2». В Днепропетровской области целью стал криворожский турбовентиляторный завод «Аквапласт», осуществляющий разработку, сборку, модернизацию и хранение ударных беспилотников и безэкипажных катеров. В кооперации с ООО «Энергомехкомплект» производит и ремонтирует буксируемые и самоходные гаубицы, в том числе из иностранных комплектующих.

    Как сообщили в Минобороны, в Одесской области в порту «Южный» поражен сухогруз, доставивший грузы военного назначения. Кроме того, южнее и восточнее Одессы нанесено поражение двум сухогрузам, доставлявшим вооружение и военное имущество в порты «Одесса» и «Черноморск».

    ВСУ пожаловались, что смогли сбить только одну баллистическую ракету из девяти и ни одного «Циркона». По словам Владимира Зеленского, ВС России выпустили по Украине более 70 ракет, значительная часть из которых была баллистическими, а также более 280 ударных дронов. Он заявил, что «ракет для ПВО от союзников критически не хватает», а «несвоевременность помощи» приводит к разрушениям.

    Напомним, российские войска регулярно наносят удары по военным и логистическим объектам, портовой инфраструктуре Украины. Накануне ВС России поразили в порту «Одесса» резервуары с горюче-смазочными материалами (ГСМ), а в порту «Южный» – два сухогруза, доставившие грузы военного назначения. В течение вечера 28 июля и ночи 29 июля удару подверглось предприятие «Николаевский морской торговый порт».

    Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты подчеркивали, что удары по Киеву нацелены на реальный военный результат и не прекратятся, пока противник «не сложится».

    Смотрите кадры ударов по целям в Киеве и Львове в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

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    30 июля 2026, 05:40 • Новости дня
    FT: США и Франция раскрыли Киеву позиции российской ПВО
    FT: США и Франция раскрыли Киеву позиции российской ПВО
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вашингтон и Париж снабжали украинских военных секретными данными для создания безопасных маршрутов обхода российской ПВО при ударах беспилотников вглубь России, пишут британские СМИ.

    Разведывательные данные, предоставленные Соединенными Штатами и Францией, помогли составить карту размещения ПВО для ударов киевского режима, сообщили источники Financial Times передает RT.

    Это позволило украинской стороне достигать целей в глубине территории России, говорится в материале.

    Напомним, американист Малек Дудаков в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Соединенные Штаты продолжают передавать Киеву разведывательные данные.

    Депутат Госдумы Андрей Колесник отмечал, что подобная поддержка со стороны Вашингтона помогает украинским военным наводить беспилотники на цели.

    Франция сама в 2025 году заявляла, что использует собственные разведывательные возможности для поддержки украинской армии.

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    30 июля 2026, 15:35 • Новости дня
    Медведев заявил о перепрошивке импортных станков на военных заводах
    Медведев заявил о перепрошивке импортных станков на военных заводах
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские специалисты успешно заменяют иностранное программное обеспечение на сложном зарубежном оборудовании, используемом на предприятиях оборонно-промышленного комплекса страны, сообщил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

    Медведев поделился подробностями адаптации зарубежного оборудования на отечественных оборонных предприятиях, передает РИА «Новости». Выступая на молодежном форуме «Гвардейск» в Тверской области, он отметил успехи российских специалистов в этой сфере.

    «Я часто езжу по заводам, и оборонным в том числе. Проходишь – стоят станки иностранные. На них, естественно, заведен иностранный программный продукт. В какой-то момент отрежут. Подхожу, спрашиваю: «Работает?» Сложный станок. Колоссальная штука. Стоит дорого. Я говорю: «Ну, еще работает?» – «Конечно. Мы все перепрошили»», – привел пример политик.

    По словам Медведева, отечественные кадры способны эффективно решать проблемы, связанные с возможным отключением иностранного программного обеспечения. Это позволяет предприятиям ОПК продолжать бесперебойную работу даже в условиях ограничений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал собственное производство станков обязательным условием суверенитета страны.

    Весной политик рассказал о полном самообеспечении России необходимым вооружением.

    В мае президент Владимир Путин отметил успешное выполнение предприятиями ОПК возросшего государственного оборонного заказа.

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    30 июля 2026, 10:38 • Новости дня
    МВД: Обвиняемый в избиении ученого Зезина оказался бывшим силовиком
    МВД: Обвиняемый в избиении ученого Зезина оказался бывшим силовиком
    @ sledcom_press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Фигурант уголовного дела о нападении на уральского агронома Никиту Зезина Александр Реверук работал в милиции и потерял должность из-за случайного ранения напарника, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

    «Это бывший правоохранитель, более 15 лет назад уволенный по отрицательным мотивам, после чего долго работал в бизнесе», – сказал Горелых, передает РИА «Новости».

    Виновные в нападении обязательно понесут наказание. По данным журналистов, мужчину выгнали со службы после случайного ранения напарника.

    Никита Зезин скончался 22 июля от сердечного приступа. Депутат свердловского заксобрания Вячеслав Венгер рассказал, что незадолго до трагедии агроном осматривал опытные поля и сделал замечание подросткам на квадроциклах. Ученый вызвал родителей нарушителей, однако приехавшие мужчины жестоко избили исследователей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели заслуженного работника сельского хозяйства России Никиты Зезина.

     Партия «Единая Россия» призвала провести федеральную проверку обстоятельств жестокого нападения на пожилого мужчину.

    Накануне силовики задержали 38-летнего жителя Екатеринбурга за участие в хулиганских действиях против двух человек.

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    30 июля 2026, 03:17 • Новости дня
    Вован и Лексус рассказали об абсурдном разговоре с сыном иранского шаха Пехлеви

    Вован и Лексус разыграли Пехлеви в образе Адольфа с усиками и челкой

    Вован и Лексус рассказали об абсурдном разговоре с сыном иранского шаха Пехлеви
    @ Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали, как разыграли сына свергнутого иранского шаха Резу Пехлеви в образе Адольфа «с маленькими усиками и челкой» – вымышленного советника канцлера Германии Фридриха Мерца.

    По их словам, часто достаточно просто показать собеседника без прикрас, не добиваясь чего-то особенного. «Многие политики по-настоящему смешны, будучи пустым местом», – приводит слова пранкеров РИА «Новости».

    Пранкеры назвали одним из таких деятелей Резу Пехлеви. Они отметили, что тот вместе с дочерью разъезжает по европейским странам как заметный оппозиционный лидер, отстаивающий демократические преобразования в Иране и просящий деньги и военную поддержку.

    В социальных сетях у него более 2 млн подписчиков, а публично он называет себя гуманистом и просит помочь ему прийти к власти.

    По утверждению Вована и Лексуса, в действительности Пехлеви призывает продолжать бомбить Иран до полного уничтожения страны. Они рассказали, что во время недавнего разговора, приняв пранкеров за советника канцлера, Пехлеви всерьез обсуждал, как Германия могла бы напасть на Иран, чтобы вернуть его на трон.

    «Общался с Пехлеви Алексей, представившийся советником канцлера Мерца – Адольфом, с маленькими усиками и челкой. Самое забавное, что несмотря на гротескность происходящего, принц серьезно поверил в этот абсурд», – рассказали пранкеры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пехлеви в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом призвал Европу к «крестовому походу» против Ирана.

    В апреле в Берлине неизвестный мужчина облил Пехлеви жидкостью, предположительно томатным соком, после его пресс-конференции.

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    30 июля 2026, 13:40 • Новости дня
    Белоусов: Освобождение Могрицы открывает новые стратегические перспективы
    Белоусов: Освобождение Могрицы открывает новые стратегические перспективы
    @ Evgeniy Maloletka/AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Контроль над населенным пунктом Могрицы в Сумской области открывает новые стратегические перспективы для дальнейшего наступления, сообщил министр обороны Андрей Белоусов.

    Глава ведомства направил поздравительную телеграмму командованию и личному составу 22-го и 41-го мотострелковых полков в связи с освобождением населенного пункта, указало министерство в Max.

    «Своим ратным трудом военнослужащие полков с честью приумножили славное наследие ветеранов-фронтовиков, став для подрастающего поколения примером мужества и доблести», – отметил он.

    Руководитель министерства подчеркнул, что достигнутый стратегический успех предоставляет новые возможности для развития наступления российских сил. Он также добавил, что подвиги воинов, отдавших жизнь за Родину, навсегда останутся в памяти народа.

    В завершение Белоусов выразил благодарность бойцам за верность присяге, проявленный героизм и уверенность в том, что подразделения продолжат с честью служить стране, приближая победу.

    ВС России в последние сутки освободили Красноярское в ДНР, Юрченково в Харьковской области, а также Могрицы и Малую Слободку в Сумской области.

    Ранее бойцы 41-го мотострелкового полка совместно со спецназом «Ахмат» ликвидировали группу противника на Сумском направлении.

    Накануне российские войска установили контроль над Светлым в ДНР и сумской Новой Сечью.

    За день до этого они взяли под контроль Красный Кут в ДНР.

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    30 июля 2026, 11:52 • Новости дня
    БПЛА «Герань-4 Сикер» перехватили суда с военными грузами для ВСУ
    БПЛА «Герань-4 Сикер» перехватили суда с военными грузами для ВСУ
    @ Минобороны России

    Tекст: Вера Басилая

    Применение аппаратов «Герань-4 Сикер» позволило сорвать морские поставки вооружения, поразив три транспортных корабля и крупное хранилище топлива на черноморском побережье Украины, сообщило Министерство обороны.

    Российские военные успешно атаковали логистическую инфраструктуру противника. В ведомстве уточнили, что целями стали объекты в порту Южный, где повреждения получили два грузовых судна с военным снаряжением, следует из сообщения в Max Минобороны.

    Еще один транспортный корабль, направлявшийся в Одессу, был перехвачен в открытом море к северо-западу от острова Змеиный. Кроме того, в самой Одессе прямым попаданием ликвидирован масштабный резервуар с горючим для украинской армии.

    «Регулярные удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ, снижают возможности для транспортировки вооружения противника», – заявили представители министерства. Всего в ходе операции беспилотники поразили три логистических судна.

    Ранее российские военные поразили резервуар с топливом и три сухогруза ВСУ.

    Несколькими днями ранее армия России атаковала портовую инфраструктуру в Николаеве, Одессе и Измаиле.

    Всего с середины июля Вооруженные силы уничтожили не менее 28 транспортных судов с военными грузами.

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