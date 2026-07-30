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    30 июля 2026, 19:38 • Новости дня

    Смертельная авария с пятью машинами произошла на МКАД

    Tекст: Денис Тельманов

    Крупное столкновение пяти автомобилей на кольцевой автодороге в столице привело к трагическим последствиям и гибели одного из участников дорожного движения.

    Инцидент случился на 30-м километре трассы, передает ТАСС. В столичной Госавтоинспекции подтвердили факт происшествия с участием нескольких легковых машин.

    «По предварительным данным, на внутренней стороне 30-го километра МКАД произошло столкновение пяти транспортных средств. В результате дорожной аварии один человек скончался», – говорится в сообщении ведомства.

    Сейчас на месте трагедии работают сотрудники следственно-оперативной группы и инспекторы. Представители ГАИ призвали водителей выбирать альтернативные маршруты из-за возникших заторов.

    Прокуратура Южного административного округа взяла под контроль выяснение всех обстоятельств случившегося. Надзорное ведомство также следит за ходом и результатами процессуальной проверки по факту гибели человека.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне на 37-м километре МКАД столкнулись несколько автомобилей. В феврале на 22-м километре автодороги в ДТП с пятью машинами пострадали три человека.

    В прошлом году на 24-м километре трассы произошла аналогичная массовая авария.

    28 июля 2026, 14:56 • Новости дня
    Собянин: К платформе «МосМедИИ» подключены медорганизации 75 регионов России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Платформу «МосМедИИ» успешно внедрили в медицинских организациях 75 регионов России, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Столичные технологии предоставляют врачам доступ к 18 сервисам на базе искусственного интеллекта, сообщается на сайте «Единой России».

    Нейросети помогают анализировать маммографию, флюорографию, рентгенографию органов грудной клетки, а также компьютерную томографию головного мозга. Всего с помощью этих алгоритмов обработали свыше 16 млн исследований.

    «В последние годы мы уделяем большое внимание развитию технологий ИИ в столичном здравоохранении. Добились здесь существенных результатов. Сейчас активно масштабируем этот опыт на всю страну», – отметил мэр Москвы, член Бюро Высшего совета «Единой России».

    Возможности цифровых помощников постоянно расширяются. Так, с апреля этого года алгоритмы научились выявлять признаки сколиоза по рентгеновским снимкам позвоночника. В общей сложности специалисты Центра диагностики и телемедицины уже апробировали 70 подобных сервисов.

    В феврале 2024 года Москва открыла доступ к столичным ИИ-сервисам для медицинских организаций из других регионов.

    В мартев России официально зарегистрировали 54 медицинских изделия с искусственным интеллектом. В середине июля отечественные специалисты впервые задействовали нейросеть для выявления онкологии шейки матки.

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    30 июля 2026, 14:31 • Новости дня
    Собянин: Морозовская больница оказывает помощь детям из 89 субъектов России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Морозовская больница работает как крупнейший многопрофильный детский стационар страны, принимая пациентов из всех 89 субъектов России, сообщил член Бюро Высшего совета «Единой России», мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Ежегодно здесь получают помощь больше 10 тыс. детей из других регионов», – приводит слова Собянина сайт «Единой России».

    В медицинском учреждении началось полное обновление неонатологического отделения и Центра расширенного неонатального скрининга. В последнем отремонтируют кровлю, заменят окна и двери, а также установят современные инженерные системы. Специалисты бережно сохранят исторический облик здания, восстановив утраченную кирпичную кладку и белые декоративные детали фасада.

    Корпус неонатологии получит новый утепленный вентилируемый фасад в едином стиле с главным зданием. Внутри полностью заменят коммуникации и установят современные лифты. Градоначальник подчеркнул, что создание функциональной среды заметно повысит качество и доступность медицинской помощи.

    За последние четыре года по Народной программе «Единой России» в стране открыли 20 новых детских больниц и корпусов. Партия запланировала до 2030 года модернизировать более 500 детских поликлиник и переоснастить 180 профильных стационаров.

    Ранее врачи столичной Морозовской больницы впервые в стране успешно провели промышленную CAR-T-терапию от рака.

    Министр здравоохранения Михаил Мурашко анонсировал выделение средств на переоснащение скоропомощных отделений детских стационаров.

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    30 июля 2026, 13:58 • Видео
    Какого президента Франции боится НАТО

    Европейские СМИ считают, что во Франции есть перспективный кандидат в президенты, даже более опасный для ЕС и НАТО, чем Марин Ле Пен. Кто он?

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    28 июля 2026, 15:48 • Новости дня
    Новый посол Германии фон Гетце прибыл в Москву
    Новый посол Германии фон Гетце прибыл в Москву
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Немецкое дипломатическое представительство сообщило о прибытии в российскую столицу нового посла Германии Клеменса фон Гетце.

    Фон Гетце официально приступил к работе, сообщило посольство ФРГ в России, передает ТАСС.

    Дипломатическое ведомство опубликовало видеоролик, в котором фон Гетце лично подтверждает свой приезд в российскую столицу. Дипломат сообщил, что уже начал выполнять возложенные на него обязанности.

    Ранее политологи назвали Клеменса фон Гетце весьма опытным дипломатом без особых связей с Москвой.

    В середине июля официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отъезд предыдущего посла Германии Александра Ламбсдорфа.

    Весной этого дипломата вызывали в российское внешнеполитическое ведомство.

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    29 июля 2026, 21:15 • Новости дня
    В Москве завершилась эвакуация торгового центра «Павелецкая Плаза»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Эвакуационные мероприятия в московском торговом центре «Павелецкая Плаза» подошли к концу.

    Вывод людей из здания комплекса проходил в столице в среду. О возвращении к привычному графику работы администрация проинформировала посетителей в официальном Telegram-канале. «UPD: эвакуация закончилась. ТЦ будет снова открыт для посещения», – говорится в сообщении.

    Ранее администрация ТЦ сообщала проводящейся эвакуации посетителей, причины которой не назывались.

    В феврале спасатели эвакуировали посетителей московского торгово-развлекательного центра «Щелковский» из-за пожара в вентиляции.

    В ноябре прошлого года по внутренней системе оповещения прозвучало объявление о выводе людей из подмосковного комплекса «Мега Химки».

    Месяцем ранее оперативные службы вывели около ста человек из столичного торгового центра «Крылатский» после обнаружения подозрительного предмета.

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    28 июля 2026, 06:25 • Новости дня
    Силы ПВО сбили более 80 дронов на подлете к Москве с начала дня

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО сбили более 81дрон ВСУ на подлете к Москве с начала дня, сообщил мэр города Сергей Собянин в Max-канале.

    «Отражена атака восьми беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он в 5.37.

    До этого Собянин сообщил о том, что число уничтоженных на подлете к Москве дронов ВСУ превысило 70 штук.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на вторник аэропорты Домодедово и Внуково  перешли на работу с рейсами в ограниченном режиме, как и аэропорт Жуковский. К 6 утра аэропорты Внуково и Домодедово вернулись к штатной работе.


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    29 июля 2026, 21:32 • Новости дня
    Машина влетела в подземный переход на юге Москвы

    Автомобиль въехал в подземный переход метро «Домодедовская» после ДТП

    Tекст: Денис Тельманов

    На юге столицы транспортное средство протаранило вход в метрополитен после жесткого столкновения с другим автомобилем, обошлось без человеческих жертв.

    Дорожный инцидент произошел в одном из спальных районов недалеко от станции метро «Домодедовская». Автомобиль вылетел в пешеходную зону после столкновения на проезжей части, передает РИА «Новости».

    «Столкнулись два транспортных средства с последующим наездом одного из них на подземный переход у станции метро «Домодедовская», – заявили в пресс-службе столичного главка МВД.

    В правоохранительных органах подчеркнули, что пострадавших в результате инцидента нет. В настоящее время территорию осматривают инспекторы ГИБДД, выясняя все обстоятельства аварии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне у станции метро «Текстильщики» столкнулись пять автомобилей. В марте машина с дипломатическими номерами протаранила стеклянные двери вестибюля станции «Пражская».

    В прошлом году уснувший за рулем водитель «Газели» въехал в подземный переход у метро «Парк Победы».

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    28 июля 2026, 04:04 • Новости дня
    Аэропорты Домодедово и Внуково перешли к ограниченному режиму работы

    Домодедово и Внуково работают с рейсами по согласованию

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации объявил в Max-канале о переходе аэропортов Домодедово и Внуково на работу с рейсами по согласованию.

    «Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – написал он.

    В Росавиации уточнили, что возможны корректировки в расписании рейсов, а статус вашего рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

    Этот режим работы временно активирован в аэропорту Домодедово. Статус рейса также можно уточнить с помощью онлайн-табло. 

    Чуть позже Росавиация ввела временные ограничения полетов в Домодедово.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО сбили днем в понедельник 182 дрона ВСУ над Россией. В ночь на понедельник над Россией уничтожили 276 дронов ВСУ.


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    28 июля 2026, 05:12 • Новости дня
    На подлете к Москве уничтожено 73 украинских беспилотника

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО уничтожили на подлете к Москве 73 дрона ВСУ, сообщил мэр города Сергей Собянин в Max-канале.

    «Двадцать восемь БПЛА уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в 5.21.

    До этого Собянин сообщил о 12 и 11 уничтоженных дронах на подлете к столице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО уничтожили на подлете к Москве более 20 дронов ВСУ утром во вторник. Аэропорты Домодедово и Внуково перешли на работу с рейсами в ограниченном режиме, как и аэропорт Жуковский.

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    28 июля 2026, 04:35 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили на подлете к Москве более 20 дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Силами ПВО на подлете к Москве ранним утром во вторник были уничтожены 22 дрона ВСУ, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «Двенадцать БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    Добавив чуть позже о ликвидации еще десяти беспилотников.

    До этого аэропорты Домодедово и Внуково перешли на работу с рейсами в ограниченном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО сбили днем в понедельник 182 дрона ВСУ над Россией. В ночь на понедельник над Россией уничтожили 276 дронов ВСУ.

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    28 июля 2026, 14:34 • Новости дня
    Стала известна причина ДТП с автобусом в Москве

    Дептранс Москвы: Водитель попавшего в ДТП автобуса почувствовал себя плохо

    Tекст: Валерия Городецкая

    Причиной наезда рейсового автобуса на дерево в Москве стало кратковременное ухудшение здоровья водителя, сообщили в столичном департаменте транспорта.

    В ведомстве подтвердили информацию о том, что мужчина за рулем потерял управление из-за внезапного недомогания.

    «По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением и совершил наезд на дерево из-за кратковременного ухудшения здоровья. Водитель автобуса – Александр Викторович Трофименко, 1973 года рождения, имеет российское гражданство и стаж вождения 29 лет», – говорится в сообщении дептранса в Max.

    Напомним, в результате наезда маршрутного транспорта на препятствие на юге Москвы пострадали 17 человек.

    Ранее в Татарстане превышение скорости привело к аварии с участием пассажирского автобуса.

    В 2024 году полиция Петербурга зафиксировала резкое ухудшение самочувствия водителя перед массовым ДТП.

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    28 июля 2026, 14:32 • Новости дня
    В Шушарах стартовало производство кроссоверов Jeland J6

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская автомобилестроительная группа начала сборку полного цикла новой версии кроссовера, адаптированного к отечественным климатическим условиям и дорогам.

    Российская группа «АГР Холдинг» запустила производство полного цикла полноприводной версии кроссовера Jeland J6 на своем заводе в Шушарах, сообщает РИА «Новости».

    «На высокотехнологичном автомобильном заводе холдинга «АГР» в Шушарах, прошедшем полное техническое переоснащение, стартовало производство полного цикла полноприводной версии нового кроссовера Jeland J6», – заявили в пресс-службе компании.

    Конструкция и оснащение J6 AWD специально разработаны для российских условий. Днище и скрытые полости автомобиля обрабатываются воском и покрываются дополнительными слоями антикоррозийных материалов.

    Машины также получают расширенный зимний пакет, включающий обогрев всех сидений, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

    Кроссовер оснащен 1,6-литровым бензиновым турбированным двигателем мощностью 150 лошадиных сил, работающим с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Интеллектуальная система полного привода предлагает шесть режимов движения, подстраиваясь под дорожные условия. Сроки начала продаж и стоимость новинки будут объявлены позднее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, этот кроссовер впервые показали широкой публике на Петербургском международном экономическом форуме.

    Весной рабочие завода в Шушарах завершили сварку первого кузова данного автомобиля. В июне отечественная компания вывела на рынок три комплектации новой машины.

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    28 июля 2026, 13:45 • Новости дня
    Собянин: Продукция столичных предприятий востребована по всей России

    Tекст: Вера Басилая

    За первые шесть месяцев этого года московская промышленность продемонстрировала уверенный подъем, объем производства увеличился на 12,1% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Объем промышленного производства в столице за полгода увеличился на 12,1% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщил в своем Max мэр города Сергей Собянин.

    «Обрабатывающие отрасли, вносящие существенный вклад в технологический суверенитет и устойчивость ключевых отраслей экономики, показали еще более уверенную динамику – плюс 12,5%», – заявил Собянин.

    По словам мэра Москвы, значительно вырос выпуск конкретных видов продукции. Производство кабельных изделий увеличилось почти в три раза. Выпуск компьютерных, электронных и оптических изделий поднялся на 39,1%, а фармацевтических субстанций – на 29,4%.

    В последнее время город делает ставку на высокотехнологичные производства, что позволяет укреплять лидирующие позиции. Столичные товары, включая лекарства и средства реабилитации, востребованы по всей России и помогают развивать инфраструктурные проекты, подчеркнул Собянин.

    Президент России Владимир Путин заявил о значительном росте объемов отечественной обрабатывающей промышленности.

    В августе прошлого года  Собянин сообщил о двукратном увеличении выпуска фармацевтических субстанций.

    Весной прошлого года Собянин объявил о новой волне индустриализации в Москве.

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    29 июля 2026, 11:52 • Новости дня
    Bloomberg: Автоконцерн BMW уволит тысячи сотрудников в Германии

    Bloomberg: BMW сократит тысячи рабочих мест в Германии до 2027 года

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкий автомобилестроительный концерн планирует уволить тысячи работников в Германии до конца 2027 года в рамках глобальной программы оптимизации штата.

    Немецкий автоконцерн Bayerische Motoren Werke AG планирует сократить несколько тысяч сотрудников в Германии к концу 2027 года, передает Bloomberg. Это произойдет в рамках планов по увольнению восьми тысяч работников по всему миру.

    «BMW предлагает компенсации за увольнение по собственному желанию тысячам сотрудников в Германии... Концерн ожидает, что на увольнения в Германии придется большая часть из примерно восьми тысяч рабочих мест, которые он планирует сократить по всему миру», – сообщает агентство.

    Предложения о добровольном уходе поступят сотрудникам, занимающимся разработками, исследованиями и планированием, а также управляющему звену. Производственные отделы увольнения не затронут. Программа сокращений вступит в силу в октябре и продлится до конца 2027 года, отмечает РИА «Новости».

    Ранее акции BMW упали в цене более чем на 6% после ухудшения финансового прогноза на 2026 год. Компания объяснила это конкуренцией в Азии и ситуацией на Ближнем Востоке. Штат автоконцерна по итогам прошлого года составлял 154 540 человек.

    В июне сообщалось, что немецкий автогигант Volkswagen запланировал сокращение до 100 тыс. рабочих мест по всему миру. Руководство этого концерна анонсировало увольнение 19 тыс. сотрудников на немецких заводах к концу года.

    Глава производственного совета Bosch Mobility Франк Зелль призвал создать специальную рабочую группу для спасения автомобильной промышленности Германии.

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    30 июля 2026, 06:21 • Новости дня
    Гидрометцентр: В четверг москвичей ожидают дожди и грозы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столичном регионе ожидается облачная погода с кратковременными осадками, а воздух прогреется до 22 градусов тепла, такой прогноз дали в Гидрометцентре.

    В четверг в Москве прогнозируется облачная погода, пройдут кратковременные дожди, а в некоторых районах возможны грозы, передает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра.

    Днем столбики термометров в столице покажут от 20 до 22 градусов выше нуля.

    В ночные часы температура может опуститься до 15 градусов тепла. Ожидается северо-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду, при этом возможны порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 744 миллиметров ртутного столба.

    В Московской области днем температура воздуха будет варьироваться от 18 до 23 градусов тепла. Ночью в Подмосковье похолодает, температура может снизиться до 12 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неделей ранее синоптики спрогнозировали в столичном регионе кратковременные дожди с грозами.

    В начале месяца метеорологи предупредили жителей города об облачной погоде с порывистым ветром.

    Весной из-за сильных ливней власти вводили в Москве желтый уровень погодной опасности.

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    30 июля 2026, 09:16 • Новости дня
    В Минтрансе предупредили о новых правилах труда и отдыха водителей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    С начала осени вступят в силу обновленные требования к продолжительности смен и еженедельному отдыху россиян, управляющих автомобильным транспортом, сообщили в Минтрансе.

    Изменения начнут действовать с 1 сентября 2026 года и продлятся до 2032 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на приказ ведомства.

    Согласно обновленному регламенту, максимальная рабочая неделя за рулем ограничивается 40 часами. При невозможности соблюсти этот график допускается расчет за месяц или квартал при согласии профсоюза.

    Еженедельный отдых теперь должен составлять не менее 45 часов. Предоставить его обязаны строго до начала седьмого рабочего дня после окончания предыдущего непрерывного перерыва. Суммарное время одной смены по-прежнему ограничено 10 часами, однако допускается увеличение на два часа при разделении дня на части.

    Для таксистов, инкассаторов, сотрудников скорой помощи, коммунальных служб и водителей руководителей смену разрешено увеличивать до 12 часов.

    При этом новые требования не коснутся военных, спасателей, пожарных и тех, кто осуществляет международные рейсы или передвигается исключительно по закрытым территориям предприятий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минтранс вынес на общественное обсуждение проект закона о новых правилах стоянки автомобилей. В прошлом году в Госдуме сообщали о вступлении в силу новых федеральных правил оплаты ночных смен. Ранее для автомобилистов ввели обязательное страхование такси и обновленный состав аптечек.

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