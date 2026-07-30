Медведев заявил о перепрошивке импортных станков на военных заводах

Медведев поделился подробностями адаптации зарубежного оборудования на отечественных оборонных предприятиях, передает РИА «Новости». Выступая на молодежном форуме «Гвардейск» в Тверской области, он отметил успехи российских специалистов в этой сфере.
«Я часто езжу по заводам, и оборонным в том числе. Проходишь – стоят станки иностранные. На них, естественно, заведен иностранный программный продукт. В какой-то момент отрежут. Подхожу, спрашиваю: «Работает?» Сложный станок. Колоссальная штука. Стоит дорого. Я говорю: «Ну, еще работает?» – «Конечно. Мы все перепрошили»», – привел пример политик.
По словам Медведева, отечественные кадры способны эффективно решать проблемы, связанные с возможным отключением иностранного программного обеспечения. Это позволяет предприятиям ОПК продолжать бесперебойную работу даже в условиях ограничений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал собственное производство станков обязательным условием суверенитета страны.
Весной политик рассказал о полном самообеспечении России необходимым вооружением.
В мае президент Владимир Путин отметил успешное выполнение предприятиями ОПК возросшего государственного оборонного заказа.