Российские беспилотники уничтожили склад дронов ВСУ в Харьковской области

Tекст: Дарья Григоренко

«В Харьковской области расчетом БПЛА «Герань» нанесен удар по складу БПЛА ВСУ и линии электропередачи. С целью ограничения возможностей ВСУ по применению БПЛА Вооруженными силами Российской Федерации нанесен удар с применением беспилотных летательных аппаратов «Герань-4 сикер»», – заявили в оборонном ведомстве, передает ТАСС.

Кроме того, в районе того же населенного пункта российские дроны успешно поразили опоры высоковольтной линии электропередачи. В результате атаки участок ЛЭП получил значительные повреждения, что дополнительно осложнит логистику и снабжение украинских сил на данном направлении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько дней назад российский беспилотник поразил место хранения дронов ВСУ в Сумской области.

До этого рой «Гераней» накрыл крупную энергетическую подстанцию и газоперерабатывающую установку в Харьковской области.

В конце прошлого месяца российские военнослужащие уничтожили харьковский логистический центр с украинскими беспилотниками дальнего радиуса действия.