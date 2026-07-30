МВД: Количество IT-преступлений в Москве снизилось на 22% в первой половине года

Tекст: Алексей Дегтярёв

За первые шесть месяцев 2026 года московская полиция зарегистрировала более 24 тыс. преступлений в сфере IT, что на 22% меньше показателей аналогичного периода прошлого года, передает РИА «Новости», указали в ведомстве.

«Число хищений с применением IT-технологий сократилось на 29%», – добавили в МВД.

Полицейские связывают положительную динамику с активной профилактической работой, регулярным информированием граждан и успешным пресечением деятельности преступных группировок. При этом правоохранители призывают москвичей сохранять бдительность, так как мошенники постоянно придумывают новые схемы обмана.

В МВД напомнили, что настоящие сотрудники полиции, банков или госорганов никогда не просят переводить средства на «безопасные счета», передавать наличные курьерам или устанавливать программы удаленного доступа. В случае подозрительного звонка рекомендуется прервать беседу и самостоятельно перезвонить в организацию по ее официальному номеру.

Как писала газета ВЗГЛЯД, за первые шесть месяцев текущего года количество мошенничеств в России сократилось на треть.

В начале года Министерство внутренних дел зафиксировало снижение числа IT-преступлений на 29%.

Для обмана покупателей дистанционные аферисты активно создают поддельные копии популярных маркетплейсов.