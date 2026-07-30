Воробьев рассказал Путину о планах по производству роботов в Подмосковье

Воробьев: Семь компаний будут производить роботов в Подмосковье

Tекст: Вера Басилая

Во время рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии местной промышленности, передает ТАСС.

Он отметил совместную работу региональных властей и Минпромторга по внедрению современных технологий.

«У нас порядка семи компаний, которые будут производить роботов и для логистических складов, и для производства; все, что касается эффективности – роботизация здесь серьезный помощник. Мы создали специальные условия и очень надеемся, что отечественные роботы помогут нам всю рутину, всю сложную работу убрать», – подчеркнул Воробьев.

Глава региона добавил, что малый и средний бизнес приносит около 30% в экономику и 27% налоговых поступлений. По его словам, для поддержки предпринимателей в Подмосковье открывают два индустриальных парка общей площадью 100 гектаров. Готовая инфраструктура и субсидии позволят резидентам быстрее запускать производство.

Также Воробьев доложил Путину об успешном внедрении нейросетей в различных сферах.

В конце прошлого года президент России Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудили перспективы развития робототехники в регионе.

Весной глава Минпромторга Антон Алиханов анонсировал дополнительные меры поддержки промышленной роботизации для малых и средних предприятий.