Мирный житель погиб при атаке беспилотников на Удмуртию

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Совершена еще одна массовая атака на Удмуртию. В небе на севере республики уничтожены два БПЛА. По оперативным данным, погиб один мирный житель», – указала Абрамова, передает РИА «Новости».

Она добавила, что он «не представлял [собой] военную цель».

На месте происшествия работают все оперативные службы.

Абрамова также уточнила, что концентрация вредных веществ в воздухе рядом с горящим складом остается в пределах нормы. Всех сотрудников предприятия оперативно эвакуировали, а для иногородних работников власти организовали специальный транспорт.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет завел уголовное дело о теракте после нападения на Удмуртию.

Местное предприятие подверглось атаке украинских беспилотных аппаратов.

На логистическом объекте маркетплейса Wildberries в Сарапуле из-за удара дронов начался пожар.