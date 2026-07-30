Росавиация решила аннулировать сертификат авиакомпании «Ижавиа»

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, Росавиация аннулирует сертификат авиакомпании «Ижавиа», поскольку перевозчик не устранил замечания ведомства. По данным издания, рейсы после первого августа будут распределены между авиакомпаниями «Россия» и S7.
«Ижавиа» не смогла устранить замечания Росавиации к безопасности полетов, и сертификат авиакомпании будет аннулирован. Продажи билетов остановлены с 1 августа, рейсы после этой даты будут распределены между «Россией» и S7», – сообщила газета.
На сайте перевозчика билеты доступны только на 30 и 31 июля, продажа на август не ведется. При попытке забронировать перелет на некоторые даты сентября и октября система выдает сообщение об отсутствии рейсов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Росавиация ограничила действие сертификата эксплуатанта авиакомпании «Ижавиа» до 28 июля из-за нарушений.
В ноябре прошлого года ведомство аннулировало аналогичный документ перевозчика «Ангара» после авиакатастрофы.
Весной текущего года регулятор потребовал от вертолетной компании «Гранат» устранить многочисленные нарушения воздушного законодательства.