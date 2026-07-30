  • Новость часаВойска России освободили новые территории в Харьковской области
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Трамп отказал в главном не только Зеленскому
    Создателя Telegram Дурова внесли в реестр террористов и экстремистов
    Медведев заявил о перепрошивке импортных станков на военных заводах
    Эксперт объяснил символичность поражения завода на проспекте Степана Бандеры
    Российские войска за сутки освободили четыре населенных пункта
    Белоусов: Освобождение Могрицы открывает новые стратегические перспективы
    Поддубный сообщил о создании новой системы ПВО против украинских БПЛА
    БПЛА «Герань-4 Сикер» перехватили суда с военными грузами для ВСУ
    Туск безосновательно заявил о падении российской ракеты в Польше
    30 июля 2026, 14:31 • Новости дня

    Собянин: Морозовская больница оказывает помощь детям из 89 субъектов России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Морозовская больница работает как крупнейший многопрофильный детский стационар страны, принимая пациентов из всех 89 субъектов России, сообщил член Бюро Высшего совета «Единой России», мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Ежегодно здесь получают помощь больше 10 тыс. детей из других регионов», – приводит слова Собянина сайт «Единой России».

    В медицинском учреждении началось полное обновление неонатологического отделения и Центра расширенного неонатального скрининга. В последнем отремонтируют кровлю, заменят окна и двери, а также установят современные инженерные системы. Специалисты бережно сохранят исторический облик здания, восстановив утраченную кирпичную кладку и белые декоративные детали фасада.

    Корпус неонатологии получит новый утепленный вентилируемый фасад в едином стиле с главным зданием. Внутри полностью заменят коммуникации и установят современные лифты. Градоначальник подчеркнул, что создание функциональной среды заметно повысит качество и доступность медицинской помощи.

    За последние четыре года по Народной программе «Единой России» в стране открыли 20 новых детских больниц и корпусов. Партия запланировала до 2030 года модернизировать более 500 детских поликлиник и переоснастить 180 профильных стационаров.

    Ранее врачи столичной Морозовской больницы впервые в стране успешно провели промышленную CAR-T-терапию от рака.

    Министр здравоохранения Михаил Мурашко анонсировал выделение средств на переоснащение скоропомощных отделений детских стационаров.

    28 июля 2026, 14:56 • Новости дня
    Собянин: К платформе «МосМедИИ» подключены медорганизации 75 регионов России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Платформу «МосМедИИ» успешно внедрили в медицинских организациях 75 регионов России, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Столичные технологии предоставляют врачам доступ к 18 сервисам на базе искусственного интеллекта, сообщается на сайте «Единой России».

    Нейросети помогают анализировать маммографию, флюорографию, рентгенографию органов грудной клетки, а также компьютерную томографию головного мозга. Всего с помощью этих алгоритмов обработали свыше 16 млн исследований.

    «В последние годы мы уделяем большое внимание развитию технологий ИИ в столичном здравоохранении. Добились здесь существенных результатов. Сейчас активно масштабируем этот опыт на всю страну», – отметил мэр Москвы, член Бюро Высшего совета «Единой России».

    Возможности цифровых помощников постоянно расширяются. Так, с апреля этого года алгоритмы научились выявлять признаки сколиоза по рентгеновским снимкам позвоночника. В общей сложности специалисты Центра диагностики и телемедицины уже апробировали 70 подобных сервисов.

    В феврале 2024 года Москва открыла доступ к столичным ИИ-сервисам для медицинских организаций из других регионов.

    В мартев России официально зарегистрировали 54 медицинских изделия с искусственным интеллектом. В середине июля отечественные специалисты впервые задействовали нейросеть для выявления онкологии шейки матки.

    Комментарии (0)
    28 июля 2026, 19:42 • Новости дня
    «Единая Россия» попросила СК о федеральной проверке зверского избиения ученого

    Tекст: Валерия Городецкая

    Партия «Единая Россия» призвала Следственный комитет провести федеральную проверку обстоятельств жестокого избиения и последующей смерти ученого Никиты Зезина в Екатеринбурге.

    Руководитель ЦИК «Единой России» Александр Сидякин обратился к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой провести федеральную проверку гибели доктора сельскохозяйственных наук Никиты Зезина.

    «Считаю, что нужно разобраться не только по факту вопиющей бойни, но и провести федеральную проверку, что за ОПГ в спортивных костюмах на внедорожниках устраивает в регионе кровавые разборки», – написал политик в своем канале в Max.

    Трагедия произошла в Екатеринбурге, сообщил Сидякин. Ученый и его заместитель обнаружили на опытных полях пятерых детей, которые катались на квадроциклах и уничтожали результаты научных трудов. Мужчины помогли вытащить застрявшую технику и договорились передать ребят родителям у здания института.

    На месте встречи ученых поджидала группа мужчин на четырех внедорожниках. Они жестоко избили исследователей на глазах у детей, рассказал Сидякин. Пострадавшие сняли побои и обратились в полицию. Через несколько дней 67-летний Никита Зезин скончался от инфаркта, который, по мнению близких, был спровоцирован нападением.

    Напомним, на Урале после жестокого избиения погиб ученый Никита Зезин. СК возбудил уголовное дело.

    Комментарии (2)
    30 июля 2026, 13:58 • Видео
    Какого президента Франции боится НАТО

    Европейские СМИ считают, что во Франции есть перспективный кандидат в президенты, даже более опасный для ЕС и НАТО, чем Марин Ле Пен. Кто он?

    Комментарии (0)
    29 июля 2026, 17:10 • Новости дня
    «Единая Россия» формирует стандарт государственной поддержки студенческой семьи

    Tекст: Валерия Городецкая

    В российских высших учебных заведениях появится комплексная система помощи учащимся с детьми, включающая режим одного окна для оформления льгот, рассказала зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова.

    Министерство науки и высшего образования отмечает увеличение количества студенческих семей в университетах страны, заявила Кузнецова, выступая на форуме «Территория смыслов».

    «Когда мы только внесли соответствующий законопроект в ГД, Минобрнауки, с которым мы находились в тесном контакте, зафиксирован рост числа студенческих семей в вузах страны», – приводит слова вице-спикера Telegram-канал фракции «Единая Россия». Она добавила, что в регионах уже действуют различные программы, включая финансовую помощь и субсидирование аренды жилья, а в более чем 300 вузах открыты комнаты матери и ребенка.

    Кузнецова сообщила, что с 1 сентября в высших учебных заведениях начнет действовать новый стандарт поддержки, разработанный при участии партии. Инициатива подразумевает создание режима одного окна для получения юридических и психологических консультаций, а также помощи в оформлении пособий.

    Кроме того, достигнута договоренность с Торгово-промышленной палатой о консультировании студентов по вопросам открытия индивидуального предпринимательства. Подобный формат работы уже запущен в 17 пилотных регионах России.

    В мае 2026 года партия «Единая Россия» анонсировала инициативы по расширению семейных блоков в общежитиях вузов.

    Ранее Государственная дума приняла закон о приоритетном предоставлении жилья студенческим семьям.

    Летом прошлого года парламент закрепил в законодательстве само понятие «студенческая семья».

    Комментарии (0)
    28 июля 2026, 15:48 • Новости дня
    Новый посол Германии фон Гетце прибыл в Москву
    Новый посол Германии фон Гетце прибыл в Москву
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Немецкое дипломатическое представительство сообщило о прибытии в российскую столицу нового посла Германии Клеменса фон Гетце.

    Фон Гетце официально приступил к работе, сообщило посольство ФРГ в России, передает ТАСС.

    Дипломатическое ведомство опубликовало видеоролик, в котором фон Гетце лично подтверждает свой приезд в российскую столицу. Дипломат сообщил, что уже начал выполнять возложенные на него обязанности.

    Ранее политологи назвали Клеменса фон Гетце весьма опытным дипломатом без особых связей с Москвой.

    В середине июля официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отъезд предыдущего посла Германии Александра Ламбсдорфа.

    Весной этого дипломата вызывали в российское внешнеполитическое ведомство.

    Комментарии (0)
    29 июля 2026, 21:15 • Новости дня
    В Москве завершилась эвакуация торгового центра «Павелецкая Плаза»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Эвакуационные мероприятия в московском торговом центре «Павелецкая Плаза» подошли к концу.

    Вывод людей из здания комплекса проходил в столице в среду. О возвращении к привычному графику работы администрация проинформировала посетителей в официальном Telegram-канале. «UPD: эвакуация закончилась. ТЦ будет снова открыт для посещения», – говорится в сообщении.

    Ранее администрация ТЦ сообщала проводящейся эвакуации посетителей, причины которой не назывались.

    В феврале спасатели эвакуировали посетителей московского торгово-развлекательного центра «Щелковский» из-за пожара в вентиляции.

    В ноябре прошлого года по внутренней системе оповещения прозвучало объявление о выводе людей из подмосковного комплекса «Мега Химки».

    Месяцем ранее оперативные службы вывели около ста человек из столичного торгового центра «Крылатский» после обнаружения подозрительного предмета.

    Комментарии (0)
    28 июля 2026, 06:25 • Новости дня
    Силы ПВО сбили более 80 дронов на подлете к Москве с начала дня

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО сбили более 81дрон ВСУ на подлете к Москве с начала дня, сообщил мэр города Сергей Собянин в Max-канале.

    «Отражена атака восьми беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он в 5.37.

    До этого Собянин сообщил о том, что число уничтоженных на подлете к Москве дронов ВСУ превысило 70 штук.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на вторник аэропорты Домодедово и Внуково  перешли на работу с рейсами в ограниченном режиме, как и аэропорт Жуковский. К 6 утра аэропорты Внуково и Домодедово вернулись к штатной работе.


    Комментарии (0)
    27 июля 2026, 23:26 • Новости дня
    Гидрометцентр опроверг данные об угрозе урагана в Москве во вторник

    Гидрометцентр опроверг данные об угрозе урагана в Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Жителям Москвы не стоит опасаться разрушительного ветра во вторник, поскольку порывы ветра не превысят 17 метров в секунду, успокоил горожан начальник краткосрочных прогнозов Гидрометцентра России Александр Голубев.

    Очередная волна непогоды обойдется без экстремальных явлений, уточнил он.

    «Ураган не появится в Московском регионе во вторник, так как для его возникновения нужны порывы ветра от 33 метров секунду и выше, а в Москве и области ожидается только до 17 метров в секунду во время непогоды», – пояснил специалист в беседе с  РИА «Новости».

    Голубев уточнил, что во второй половине дня в столице пройдут дожди. Жителям области при этом следует подготовиться к сильным ливням с грозами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптики 25 июля предупредили о желтом уровне погодной опасности в Московском регионе. Синоптик Макарова спрогнозировала ежедневные дожди в столичном регионе. Метеоролог Терешонок спрогнозировал  аномально теплую вторую половину лета.


    Комментарии (0)
    29 июля 2026, 21:32 • Новости дня
    Машина влетела в подземный переход на юге Москвы

    Автомобиль въехал в подземный переход метро «Домодедовская» после ДТП

    Tекст: Денис Тельманов

    На юге столицы транспортное средство протаранило вход в метрополитен после жесткого столкновения с другим автомобилем, обошлось без человеческих жертв.

    Дорожный инцидент произошел в одном из спальных районов недалеко от станции метро «Домодедовская». Автомобиль вылетел в пешеходную зону после столкновения на проезжей части, передает РИА «Новости».

    «Столкнулись два транспортных средства с последующим наездом одного из них на подземный переход у станции метро «Домодедовская», – заявили в пресс-службе столичного главка МВД.

    В правоохранительных органах подчеркнули, что пострадавших в результате инцидента нет. В настоящее время территорию осматривают инспекторы ГИБДД, выясняя все обстоятельства аварии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне у станции метро «Текстильщики» столкнулись пять автомобилей. В марте машина с дипломатическими номерами протаранила стеклянные двери вестибюля станции «Пражская».

    В прошлом году уснувший за рулем водитель «Газели» въехал в подземный переход у метро «Парк Победы».

    Комментарии (0)
    28 июля 2026, 04:04 • Новости дня
    Аэропорты Домодедово и Внуково перешли к ограниченному режиму работы

    Домодедово и Внуково работают с рейсами по согласованию

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации объявил в Max-канале о переходе аэропортов Домодедово и Внуково на работу с рейсами по согласованию.

    «Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – написал он.

    В Росавиации уточнили, что возможны корректировки в расписании рейсов, а статус вашего рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

    Этот режим работы временно активирован в аэропорту Домодедово. Статус рейса также можно уточнить с помощью онлайн-табло. 

    Чуть позже Росавиация ввела временные ограничения полетов в Домодедово.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО сбили днем в понедельник 182 дрона ВСУ над Россией. В ночь на понедельник над Россией уничтожили 276 дронов ВСУ.


    Комментарии (0)
    28 июля 2026, 05:12 • Новости дня
    На подлете к Москве уничтожено 73 украинских беспилотника

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО уничтожили на подлете к Москве 73 дрона ВСУ, сообщил мэр города Сергей Собянин в Max-канале.

    «Двадцать восемь БПЛА уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в 5.21.

    До этого Собянин сообщил о 12 и 11 уничтоженных дронах на подлете к столице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО уничтожили на подлете к Москве более 20 дронов ВСУ утром во вторник. Аэропорты Домодедово и Внуково перешли на работу с рейсами в ограниченном режиме, как и аэропорт Жуковский.

    Комментарии (0)
    29 июля 2026, 19:20 • Новости дня
    Онищенко объяснил отсутствие угрозы эпидемии ВИЧ в России

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия успешно избегает эпидемии ВИЧ благодаря бесплатному обеспечению инфицированных граждан дорогостоящими препаратами за счет государственного бюджета.

    Заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко сообщил, что угроза эпидемии ВИЧ-инфекции России не грозит, передает РИА «Новости».

    По его словам, это стало возможным благодаря государственной программе бесплатного обеспечения пациентов необходимыми дорогостоящими лекарствами.

    «У нас ситуация другая, Россия покупает лекарства и раздает нашим ВИЧ-инфицированным гражданам, это дало очень хороший результат. И лекарства эти люди получают бесплатно, а они очень дорогие. Благодаря этому в последние годы заболеваемость ВИЧ-инфекцией у нас снизилась на 40%», – отметил академик.

    Онищенко подчеркнул, что антиретровирусная терапия позволяет инфицированным семьям рожать здоровых детей и вести полноценную жизнь, продолжительность которой не уступает жизни здоровых людей.

    Ранее в докладе ООН предупреждали о риске глобальной эпидемии ВИЧ из-за сокращения финансирования.

    В свою очередь, эксперт ВОЗ Андрей Демин предложил включить тестирование на ВИЧ в программу диспансеризации.

    Он отметил, что раннее выявление критически важно, так как инфекция остается одной из главных мировых угроз здоровью. По данным Минздрава, за десять лет заболеваемость ВИЧ в России сократилась вдвое.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минздрав России сообщил о двукратном падении заболеваемости ВИЧ в стране с 2016 года.

    В 2024 году количество новых случаев инфицирования снизилось на 11%. По охвату населения тестированием на этот вирус наша страна заняла лидирующие позиции в мире.

    Комментарии (0)
    28 июля 2026, 04:35 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили на подлете к Москве более 20 дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Силами ПВО на подлете к Москве ранним утром во вторник были уничтожены 22 дрона ВСУ, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «Двенадцать БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    Добавив чуть позже о ликвидации еще десяти беспилотников.

    До этого аэропорты Домодедово и Внуково перешли на работу с рейсами в ограниченном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО сбили днем в понедельник 182 дрона ВСУ над Россией. В ночь на понедельник над Россией уничтожили 276 дронов ВСУ.

    Комментарии (0)
    28 июля 2026, 14:34 • Новости дня
    Стала известна причина ДТП с автобусом в Москве

    Дептранс Москвы: Водитель попавшего в ДТП автобуса почувствовал себя плохо

    Tекст: Валерия Городецкая

    Причиной наезда рейсового автобуса на дерево в Москве стало кратковременное ухудшение здоровья водителя, сообщили в столичном департаменте транспорта.

    В ведомстве подтвердили информацию о том, что мужчина за рулем потерял управление из-за внезапного недомогания.

    «По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением и совершил наезд на дерево из-за кратковременного ухудшения здоровья. Водитель автобуса – Александр Викторович Трофименко, 1973 года рождения, имеет российское гражданство и стаж вождения 29 лет», – говорится в сообщении дептранса в Max.

    Напомним, в результате наезда маршрутного транспорта на препятствие на юге Москвы пострадали 17 человек.

    Ранее в Татарстане превышение скорости привело к аварии с участием пассажирского автобуса.

    В 2024 году полиция Петербурга зафиксировала резкое ухудшение самочувствия водителя перед массовым ДТП.

    Комментарии (0)
    29 июля 2026, 14:48 • Новости дня
    В России наладили выпуск десяти жизненно важных препаратов

    Tекст: Валерия Городецкая

    За первые два квартала года в рамках нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья» зарегистрированы десять наименований жизненно необходимых препаратов, сообщило правительство.

    Они предназначены для лечения онкологии, эпилепсии, рассеянного склероза и ревматоидного артрита, сообщается на сайте кабмина.

    На заседании профильного комитета вице-премьер Татьяна Голикова констатировала стопроцентное выполнение целевых показателей нацпроекта.

    «Национальный проект «Новые технологии сбережения здоровья» призван обеспечить к 2030 году высокий уровень технологического лидерства в области медицинских технологий, производства лекарственных препаратов и медицинских изделий», – подчеркнула зампред правительства.

    С прошлого года в стране зарегистрировали свыше 1,5 тыс. новых медицинских изделий. В их числе первый отечественный аппарат для гемодиализа «Сатис» и роботизированные реабилитационные тренажеры. Для проведения клинических испытаний в этом году оснастили пять новых учреждений.

    Федеральные программы по биомедицине и превентивным технологиям сейчас включают десятки масштабных научных исследований. Их успешное завершение позволит создать еще десять инновационных лекарств, более тридцати современных приборов и 12 передовых лечебных методик.

    Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о появлении на российском рынке более 500 новых лекарств.

    Глава ФМБА Вероника Скворцова объявила о начале применения индивидуальных препаратов от колоректального рака.

    НМИЦ радиологии Минздрава России определил кандидатов на получение инновационной вакцины от меланомы.

    Комментарии (0)
    29 июля 2026, 10:10 • Новости дня
    Мурашко назвал бессмысленным жесткий норматив приема у врача

    Мурашко: Норматив приема у врача в течение 15 минут является бессмысленным

    Tекст: Вера Басилая

    Установленный лимит времени 15 минут на консультацию пациента в поликлиниках оказался неэффективным, поэтому в медицинских учреждениях начали тестировать более гибкую систему планирования визитов, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

    Министр здравоохранения России Михаил Мурашко раскритиковал существующие временные рамки для медицинских консультаций, пишет «Комсомольская правда». По его словам, выделять на каждого человека строго 15 минут нецелесообразно.

    «Начнем с того, что это усредненные нормативы, которые, по сути дела, и для тех, кто «я только спросить», и для тех, кто повторно, и тех, кто первично и нужен осмотр. Жесткий норматив 15 минут бессмыслен, и сейчас он более пластичный», – подчеркнул глава ведомства.

    Для оптимизации процесса в поликлиниках в качестве эксперимента начали внедрять специальные анкетирования. Теперь при записи на прием людям предлагают заранее указать причину обращения к врачу. По результатам таких опросов медицинские работники могут более эффективно и гибко планировать график консультаций.

    Правительство России утвердило функцию отложенной записи к врачам через портал госуслуг.

    Для пациентов поликлиник максимально допустимый срок ожидания приема терапевта составил не более 24 часов.

    В московских медучреждениях перед визитом к специалисту пациенты проходят специальный опросник для сбора анамнеза искусственным интеллектом.

    Комментарии (2)
    Главное
    ЕК перевела Киеву 3,47 млрд евро на закупку ударных вооружений
    Минпромторг сообщил о задержании замглавы управления БПЛА Аллы Половченя
    На изъятых в машине митрополита Илариона наркотиках нашли отпечатки полицейского
    Пашинян допустил обращение в арбитраж из-за управления армянской дочкой РЖД
    Убитая в Подмосковье женщина оказалась участницей конкурса красоты
    МВД: Обвиняемый в избиении ученого Зезина оказался бывшим силовиком
    Налоговая заблокировала счета ИП матери девушки Дурова