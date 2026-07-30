Воробьев доложил Путину о внедрении искусственного интеллекта в Подмосковье

Tекст: Валерия Городецкая

По словам главы региона, эта работа будет продолжена, передает ТАСС.

«Коротко хотел сказать о работе Госсовета. Я возглавляю комиссию «Экономика данных». Это все, что касается искусственного интеллекта и «цифры». В рамках ваших решений, указа, поручений мы внедряем искусственный интеллект», – отметил Воробьев.

Губернатор уточнил, что продукты на основе нейросетей внедряются в школах, сфере госуслуг и здравоохранении. В частности, система «Нейроюрист» анализирует документы вместо человека, а в медицине автоматизированы лаборатории и чтение снимков. Воробьев добавил, что совместно с другими регионами создана витрина данных, где каждый субъект может выбрать подходящий цифровой продукт.

Ранее Путин поручил рассмотреть программы ускоренного внедрения искусственного интеллекта в ключевые отрасли.

Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил о планах использования нейросетей для обработки обращений граждан при оказании госуслуг.

В конце прошлого года глава государства поддержал инициативу о распространении эксперимента по внедрению искусственного интеллекта на все ведомства.