Сведения о героях СВО включили в новые учебники по русскому языку

Tекст: Дарья Григоренко

«Хочу обратить ваше внимание на то, что сведения о героях специальной военной операции, о подвигах Донбасса уже включены в подготовленные нами единые государственные учебники по русскому языку», – приводит слова Ямпольской РИА «Новости».

Она добавила, что подобные тексты представлены в изданиях для 10 и 11 классов. Кроме того, тематическая информация появилась в пособиях для учреждений среднего профессионального образования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в обновленные школьные учебники литературы включили современные крылатые выражения.

Президент России Владимир Путин поручил создать специальные учебные пособия по русскому языку для школьников из новых регионов.

Власти решили внедрить первые единые учебники по этому предмету с 1 сентября 2027 года.