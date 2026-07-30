  • Новость часаВойска России освободили новые территории в Харьковской области
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    Трамп отказал в главном не только Зеленскому
    Создателя Telegram Дурова внесли в реестр террористов и экстремистов
    Медведев заявил о перепрошивке импортных станков на военных заводах
    Эксперт объяснил символичность поражения завода на проспекте Степана Бандеры
    Российские войска за сутки освободили четыре населенных пункта
    Белоусов: Освобождение Могрицы открывает новые стратегические перспективы
    Поддубный сообщил о создании новой системы ПВО против украинских БПЛА
    БПЛА «Герань-4 Сикер» перехватили суда с военными грузами для ВСУ
    Туск безосновательно заявил о падении российской ракеты в Польше
    30 июля 2026, 14:07 • Новости дня

    Воробьев заявил о популярности колледжей среди школьников Подмосковья

    Воробьев: Большинство девятиклассников Подмосковья выбирают учиться в колледжах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Большинство выпускников девятых классов в Московской области предпочитают продолжать обучение в учреждениях среднего профессионального образования для получения практических навыков, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев на встрече с президентом Владимиром Путиным.

    По словам Воробьева, шесть из десяти девятиклассников в Подмосковье выбирают учебу в колледжах, передает РИА «Новости».

    «У нас уже шесть из десяти ребят после девятого класса предпочитают колледж, для того чтобы приобрести «скиллы», как говорят ребята, начать работать, но дальше собираются уже на основе приобретенного опыта поступать в высшие учебные заведения. То есть такой путь ребята выбирают», – пояснил глава региона.

    Губернатор подчеркнул, что модернизация техникумов и колледжей остается важной задачей для властей области. Воробьев также упомянул о строительстве крупной многопрофильной больницы на 1100 мест в Балашихе, завершение которого ожидается через два года.

    В прошлом году вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил о решении более половины российских девятиклассников продолжить образование в колледжах.

    В начале текущего месяца председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал российские регионы активнее развивать систему среднего профессионального образования.

    Вскоре после этого министр просвещения Сергей Кравцов заявил о значительном росте уровня трудоустройства выпускников таких учреждений.

    29 июля 2026, 17:35 • Новости дня
    Медведев назвал условие сохранения России

    Медведев заявил о необходимости победы в спецоперации для сохранения России

    Медведев назвал условие сохранения России
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев назвал победу в специальной военной операции единственным способом сохранить страну.

    «Как можно сохранить нашу страну? А сохранить нашу страну можно только одним способом: победой в специальной военной операции», – сказал Медведев на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов», передает РИА «Новости».

    Политик назвал сохранение России общей задачей всех политических сил. Он добавил, что противники всегда пытались расшатать ситуацию в стране, поскольку им не нравится независимость россиян.

    Председатель партии отметил, что сейчас государство испытывают на прочность, а Запад открыто использует Украину как таран. В связи с этим гражданам необходимо сплотиться и занять единую позицию для достижения победы.

    В мае этого года Медведев назвал семь причин для неизбежного распада Украины. Ранее политик сообщил о принятии более 160 законов для поддержки участников спецоперации.

    В прошлом году председатель «Единой России» заявил о продолжении боевых действий до полного достижения поставленных целей.

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    29 июля 2026, 17:50 • Новости дня
    Российские военные поразили резервуар с топливом и три сухогруза ВСУ
    Российские военные поразили резервуар с топливом и три сухогруза ВСУ
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России нанесли высокоточные удары по объектам в портах Одессы и Южного, а также по морским судам, работающим на украинскую армию, сообщило Минобороны.

    Атаки осуществлялись с применением высокоточного оружия воздушного базирования и ударных беспилотников, говорится в сообщении ведомства в Max.

    В результате успешных действий был поражен резервуар с горюче-смазочными материалами для ВСУ в порту Одессы. Кроме того, в порту Южный под удар попали два сухогруза, которые доставили грузы военного назначения.

    Также российские силы атаковали еще один сухогруз на переходе морем северо-западнее острова Змеиный. Это судно осуществляло доставку грузов для украинской армии в порт Одессы.

    Накануне российские беспилотники поразили сухогруз с военными грузами для ВСУ возле Одессы.

    Несколькими днями ранее Вооруженные силы России нанесли серию ударов по украинской транспортной инфраструктуре.

    До этого военные уничтожили быстроходный десантный катер в Николаевском морском торговом порту.

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    30 июля 2026, 13:58 • Видео
    Какого президента Франции боится НАТО

    Европейские СМИ считают, что во Франции есть перспективный кандидат в президенты, даже более опасный для ЕС и НАТО, чем Марин Ле Пен. Кто он?

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    30 июля 2026, 11:50 • Новости дня
    Эксперт объяснил символичность поражения завода на проспекте Степана Бандеры

    Эксперт Онуфриенко: Россия лишает Украину возможности защищать небо над портами

    Эксперт объяснил символичность поражения завода на проспекте Степана Бандеры
    @ Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Россия поражает предприятия украинского ВПК, выпускающие, в том числе, средства ПВО. Тем самым у Киева снижается возможность защищать небо над портами, через которые идет основной военный импорт в интересах ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко. Ранее Россия поразила объекты ВПК в Киевской, Львовской, Ивано-Франковской и других областях.

    «Удары по объектам так называемого украинского ВПК показывают, что Россия сосредотачивается на выведении из строя предприятий, выпускающих ракеты и БПЛА для атак в прифронтовой зоне и по нашим дальним тылам. Причем, поражаются не все площадки, а лишь критические для производства», – пояснил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    В этой связи он указал на важность поражения объектов на заводе «Маяк», находящемся в Киеве. «Производимые на предприятии БПЛА Fire Point способны нести центнер взрывчатки на расстоянии до 1,5 тыс. км. То есть в данном случае Россия напрямую занимается повышением безопасности мирных жителей и инфраструктуры, расположенных в глубине страны», – отметил спикер.

    «Кстати, предприятие расположено на проспекте Степана Бандеры, что придает удару символическое значение», – заметил собеседник. «Я не раз бывал на «Маяке» – это огромный советский завод с корпусами из железобетона и массой подвальных помещений. Поэтому уверен, это далеко не последний удар», – добавил эксперт.

    «Важно также поражение мощностей «Электротехнического завода», занимающегося сборкой разведывательных и ударных беспилотников, в том числе мультикоптерного типа, к которым относится так называемая «Баба Яга» и его аналоги. Россия тем самым лишает Украину возможности к масштабированию производства ударных дронов», – пояснил Онуфриенко.

    «Подвергшийся удару «Львовский авиазавод» имеет большое значение для воздушных сил Украины. Судя по всему, там осталась часть советских мощностей, которые используются Киевом для сборки истребителей из комплектующих нескольких нерабочих самолетов. Также на площадке производятся дальнобойные ракеты «Фламинго». Это делает нашу задачу по выведению предприятия из строя принципиально важной», – указал спикер.

    Собеседник акцентировал внимание и на поражении агрегатно-детального завода «Львов-1», выпускающего комплексы ПВО проекта «Клон». «Россия лишает Украину возможности защищать небо над значимыми объектами военного производства и экспорта вооружений, в том числе над портами», – уточнил он.

    В этой связи эксперт упомянул об ударах минувшей ночью по сухогрузам в портах «Южный», «Одесса» и «Черноморск». «Снижение возможностей Украины производить средства ПВО дает возможность нашим ВКС пресекать военный импорт, проводимый в интересах ВСУ», – детализировал Онуфриенко.

    Помимо этого спикер указал на поражение мощностей ивано-франковского предприятия «Нефтемаш» и завода «Ровноазот» в Ровенской области. «Среди прочего, на этих площадках собираются управляемые ракеты большой дальности «Нептун-МД», которые ВСУ применяют против наших судов», – пояснил собеседник.

    «Что касается удара по «Криворожскому турбовентиляторному заводу «Аквапласт», выпускающему, в частности, гаубицы, нужно сказать, что значимость артиллерии на фронте снизилась с развитием беспилотных систем, но не свелась к нулю. Поэтому поражение мощностей предприятия – прямая помощь фронту», – резюмировал эксперт.

    В ночь на четверг ВС России нанесли массированный удар по территории Украины. В списке целей – логистические центры, предприятия ВПК, аэродромы в Киеве, Львове и еще пяти областях. Для удара использовалось высокоточное оружие большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударные беспилотники, сообщили в Минобороны.

    Как уточнили в ведомстве, в результате в Киеве поражены завод «Маяк», на котором производятся комплектующие, боевые части, детонаторы, боеприпасы и стартовые ускорители для ударных беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальностей типа FP-1,-2, а также «Электротехнический завод», производящий разведывательные и ударные дроны средней дальности, в том числе мультикоптерного типа.

    Во Львове российские войска поразили авиационный завод «ЛДАРЗ», который занимается производством, ремонтом и обслуживанием турбореактивных двигателей, используемых в крылатых ракетах FP-5 «Фламинго», завод «Лорта», производящий бортовую электронику для ракет, а также радиолокационные системы для ракет «Нептун-МД» и аналога ЗРК С-300 (проект «Клон»).

    В Ивано-Франковской области удар пришелся по промышленному предприятию ООО «СКБ ОВТ», участвующему в производстве и хранении крылатых ракет FP-5 «Фламинго», FP-7,-9 и «Нептун-МД», а также осуществляющему испытания боевых частей для ракет «Гром-2». В этом же регионе атаке подверглось атаке промышленное предприятие «Нефтемаш», участвующее в производстве крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго», а также осуществляющее хранение и распределение комплектующих для них.

    В Ровенской области под удар попал химический завод «Ровноазот», производящий комплектующие агрегатов и компоненты ракетного топлива для ракет FP-5 «Фламинго», FP-7,-9 и «Гром-2». В Днепропетровской области целью стал криворожский турбовентиляторный завод «Аквапласт», осуществляющий разработку, сборку, модернизацию и хранение ударных беспилотников и безэкипажных катеров. В кооперации с ООО «Энергомехкомплект» производит и ремонтирует буксируемые и самоходные гаубицы, в том числе из иностранных комплектующих.

    Как сообщили в Минобороны, в Одесской области в порту «Южный» поражен сухогруз, доставивший грузы военного назначения. Кроме того, южнее и восточнее Одессы нанесено поражение двум сухогрузам, доставлявшим вооружение и военное имущество в порты «Одесса» и «Черноморск».

    ВСУ пожаловались, что смогли сбить только одну баллистическую ракету из девяти и ни одного «Циркона». По словам Владимира Зеленского, ВС России выпустили по Украине более 70 ракет, значительная часть из которых была баллистическими, а также более 280 ударных дронов. Он заявил, что «ракет для ПВО от союзников критически не хватает», а «несвоевременность помощи» приводит к разрушениям.

    Напомним, российские войска регулярно наносят удары по военным и логистическим объектам, портовой инфраструктуре Украины. Накануне ВС России поразили в порту «Одесса» резервуары с горюче-смазочными материалами (ГСМ), а в порту «Южный» – два сухогруза, доставившие грузы военного назначения. В течение вечера 28 июля и ночи 29 июля удару подверглось предприятие «Николаевский морской торговый порт».

    Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты подчеркивали, что удары по Киеву нацелены на реальный военный результат и не прекратятся, пока противник «не сложится».

    Смотрите кадры ударов по целям в Киеве и Львове в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

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    29 июля 2026, 21:52 • Новости дня
    Пашинян увидел «начало конца ЕАЭС» из-за ограничений экспорта

    Пашинян увидел начало конца ЕАЭС из-за ограничений экспорта

    Пашинян увидел «начало конца ЕАЭС» из-за ограничений экспорта
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что если вопрос экспорта не будет решен в ближайшее время, то это станет началом конца ЕАЭС.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян по итогам телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил, что торговые запреты угрожают существованию экономического объединения, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на «Арменпресс». По словам главы армянского правительства, текущая ситуация демонстрирует неработоспособность союза.

    «Сейчас мы все отмечаем, что проблема не в Армении. Проблема не в Армении, а в ЕАЭС, потому что на самом деле получается, что Евразийский экономический союз парализован и не работает. Если этот вопрос не будет решен в ближайшее время, я предсказываю, что это станет началом конца ЕАЭС», – подчеркнул Пашинян. Он добавил, что обсудил с российским лидером право Армении на поиск альтернативных путей развития.

    Пашинян отметил, что эпоха безальтернативности для страны завершилась, и народ поддержал этот курс. Касаясь возможного референдума о выборе между Европейским союзом и ЕАЭС, премьер пояснил, что до такого голосования необходимо официально подать заявку на вступление в ЕС.

    Ограничения на ввоз ряда армянских товаров, включая цветы, овощи, фрукты и алкоголь, были введены Россельхознадзором в конце мая. С 27 июля запрет распространился на молочную продукцию. Российская сторона объясняет эти временные меры нарушением фитосанитарных норм, тогда как Центробанк Армении предупреждает о риске снижения ВВП страны на 2% из-за введенных запретов.

    Ранее Пашинян обратился к Владимиру Путину с просьбой об урегулировании сложностей с экспортом товаров.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об отсутствии точных сроков проведения референдума о вступлении республики в Евросоюз.

    До этого Путин предупредил об экономических последствиях для Армении в случае ее выхода из ЕАЭС.

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    29 июля 2026, 16:45 • Новости дня
    Журналистку Шипачеву приговорили к 12 годам за госизмену

    Tекст: Денис Тельманов

    Московский городской суд вынес суровый приговор представительнице прессы, признав ее виновной в государственной измене по итогам закрытого судебного разбирательства.

    Столичная инстанция завершила рассмотрение резонансного уголовного дела в отношении Дарьи Шипачевой, передает РИА «Новости». Слушания проходили в закрытом режиме.

    «Суд признал Шипачеву виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ, и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет», – рассказал один из участников процесса.

    Отбывать назначенное наказание осужденной предстоит в исправительной колонии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году российские суды вынесли более 200 приговоров по делам о государственной измене.

    В июне текущего года суд в Севастополе приговорил местного жителя к 17 годам лишения свободы за помощь украинской разведке.

    В мае Новосибирский областной суд назначил двум ученым-физикам по 12,5 года колонии строгого режима за аналогичное преступление.

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    30 июля 2026, 14:19 • Новости дня
    Пашинян допустил обращение в арбитраж из-за управления армянской дочкой РЖД

    Пашинян заявил о возможном арбитраже с дочерней компанией РЖД в Армении

    Пашинян допустил обращение в арбитраж из-за управления армянской дочкой РЖД
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключил вероятности судебного спора вокруг ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога», которая является дочерним предприятием РЖД и управляет транспортной сетью республики.

    «Железные дороги – эта наша собственность, и Республика Армения должна иметь возможность использовать железные дороги, как считает целесообразным. Альтернативы этому нет. Этот вопрос может быть решен», – заявил Пашинян.

    По его словам, оппозиция заявляет о возможности подорожания продовольствия. «Может выясниться, что за то, что в Армении было бесплатно 30 лет, Армения начнет требовать 2 млрд долларов», – заявил премьер Армении.

    Пашинян подчеркнул желание властей урегулировать ситуацию в дружественном ключе. При этом он отметил, что в случае возникновения непреодолимых разногласий де-юре армянская сторона готова отстаивать свои интересы в арбитраже, передает РИА «Новости».

    Напомним, что в феврале 2008 года в Ереване между РЖД и Арменией был подписан концессионный договор о передаче системы железнодорожного транспорта страны в управление «Южно-Кавказской железной дороге». Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом продления еще на 10 лет по взаимному согласию сторон.

    Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил России продать железнодорожную концессию третьей стране. По его словам, присутствие России в управлении железнодорожной инфраструктурой якобы приводит к «определенным конкурентным потерям» для самой Армении.

    Вице-премьер Алексей Оверчук отметил, что восстановление железнодорожных путей между Россией, Грузией и Арменией является ключом к транспортной связанности Кавказа и соседних государств.

    Секретарь Совбеза Сергей Шойгу предупредил о рисках замены российского железнодорожного перевозчика в Армении. Он напомнил, что ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» (ЮКЖД) около 20 лет ответственно исполняет условия концессионного договора, включая инвестиционные обязательства. За это время российские инвестиции в железнодорожную инфраструктуру Армении, включая подвижной состав, составили более 30 млрд рублей, в бюджет Армении поступило свыше 15 млрд рублей налогов, отремонтировано более 520 км путей при общей эксплуатации около 700 км.

    В среднем за год ЮКЖД перевозит более 500 тыс. пассажиров и 1,6 млн тонн грузов. Компанией обеспечивается занятость более 2,5 тыс. человек, практически все из которых являются гражданами Армении.

    По словам Шойгу, «выстроенная в течение почти двух десятков лет система может просто-напросто в одночасье сломаться», а «ответственность за это никакие «дружественные страны», естественно, нести не будут». За подобные решения «придется расплачиваться простым гражданам Армении».

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    29 июля 2026, 16:12 • Новости дня
    Путин: Россия гордится участием в создании фиджитала

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия гордится своим статусом одной из ведущих спортивных держав и ролью в зарождении фиджитал-движения, создавая все условия для его развития, заявил президент Владимир Путин.

    Путин направил видеоприветствие участникам III Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего», который открылся в Астане. В своем обращении глава государства подчеркнул значимость вклада страны в развитие новых спортивных форматов, передает ТАСС.

    «Россия – одна из ведущих спортивных держав планеты, родина великих атлетов, рекордов и побед. Мы гордимся, что именно наша страна стояла у истоков фиджитал-движения и, конечно, создаем все условия для развития этого вида спорта», – заявил российский лидер.

    Глава государства также напомнил об истории развития направления в стране. Всероссийская федерация фиджитал-спорта была образована в ноябре 2022 года, а дебютные «Игры будущего» состоялись на территории РФ в 2024 году.

    В 2024 году Путин поприветствовал участников первых «Игр будущего» в Казани.

    Позже российский лидер поддержал идею проведения следующих соревнований в Казахстане.

    Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко назвал этот турнир огромным успехом для мирового спорта.

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    29 июля 2026, 21:32 • Новости дня
    Машина влетела в подземный переход на юге Москвы

    Автомобиль въехал в подземный переход метро «Домодедовская» после ДТП

    Tекст: Денис Тельманов

    На юге столицы транспортное средство протаранило вход в метрополитен после жесткого столкновения с другим автомобилем, обошлось без человеческих жертв.

    Дорожный инцидент произошел в одном из спальных районов недалеко от станции метро «Домодедовская». Автомобиль вылетел в пешеходную зону после столкновения на проезжей части, передает РИА «Новости».

    «Столкнулись два транспортных средства с последующим наездом одного из них на подземный переход у станции метро «Домодедовская», – заявили в пресс-службе столичного главка МВД.

    В правоохранительных органах подчеркнули, что пострадавших в результате инцидента нет. В настоящее время территорию осматривают инспекторы ГИБДД, выясняя все обстоятельства аварии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне у станции метро «Текстильщики» столкнулись пять автомобилей. В марте машина с дипломатическими номерами протаранила стеклянные двери вестибюля станции «Пражская».

    В прошлом году уснувший за рулем водитель «Газели» въехал в подземный переход у метро «Парк Победы».

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    29 июля 2026, 17:04 • Новости дня
    Монах РПЦ погиб при ударе беспилотника в ЛНР

    Монах Рафаил погиб, иеромонах Иларион ранен при атаке дрона ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Трагический инцидент произошел в Троицком районе Луганской народной республики, где вражеский аппарат ударил по священнослужителям гвардейской артиллерийской бригады.

    В результате воздушного удара смертельные ранения получил доброволец Рафаил, передает ТАСС. Он служил помощником настоятеля храма при девятой Келецко-Берлинской гвардейской артиллерийской бригаде.

    «В Троицком районе Луганской Народной Республики в результате атаки БПЛА «Хорнет» погиб доброволец, насельник Иоанно-Богословского Череменецкого монастыря Гатчинской епархии монах Рафаил (Анисимов)», – уточнили в Московской птриархии.

    Представители церкви добавили, что при нападении также пострадал настоятель этого храма иеромонах Иларион. Священник исполнял обязанности помощника командира по работе с верующими военными одной из частей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе текущего года настоятель Свято-Троицкого храма в Курской области Евгений Шестопалов получил серьезные ранения после удара дрона ВСУ.

    В конце прошлого года в результате боевых действий на территории ДНР погиб протоиерей Василий Кийко.

    Осенью прошлого года украинские беспилотники убили пытавшегося покинуть зону боевых действий священника Владимира Шутова вместе с семьей.

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    29 июля 2026, 19:20 • Новости дня
    Онищенко объяснил отсутствие угрозы эпидемии ВИЧ в России

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия успешно избегает эпидемии ВИЧ благодаря бесплатному обеспечению инфицированных граждан дорогостоящими препаратами за счет государственного бюджета.

    Заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко сообщил, что угроза эпидемии ВИЧ-инфекции России не грозит, передает РИА «Новости».

    По его словам, это стало возможным благодаря государственной программе бесплатного обеспечения пациентов необходимыми дорогостоящими лекарствами.

    «У нас ситуация другая, Россия покупает лекарства и раздает нашим ВИЧ-инфицированным гражданам, это дало очень хороший результат. И лекарства эти люди получают бесплатно, а они очень дорогие. Благодаря этому в последние годы заболеваемость ВИЧ-инфекцией у нас снизилась на 40%», – отметил академик.

    Онищенко подчеркнул, что антиретровирусная терапия позволяет инфицированным семьям рожать здоровых детей и вести полноценную жизнь, продолжительность которой не уступает жизни здоровых людей.

    Ранее в докладе ООН предупреждали о риске глобальной эпидемии ВИЧ из-за сокращения финансирования.

    В свою очередь, эксперт ВОЗ Андрей Демин предложил включить тестирование на ВИЧ в программу диспансеризации.

    Он отметил, что раннее выявление критически важно, так как инфекция остается одной из главных мировых угроз здоровью. По данным Минздрава, за десять лет заболеваемость ВИЧ в России сократилась вдвое.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минздрав России сообщил о двукратном падении заболеваемости ВИЧ в стране с 2016 года.

    В 2024 году количество новых случаев инфицирования снизилось на 11%. По охвату населения тестированием на этот вирус наша страна заняла лидирующие позиции в мире.

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    29 июля 2026, 18:23 • Новости дня
    Реакторы для нового ледокола «Ленинград» получили имена «Искра» и «Гром»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Завод Росатома завершил создание второй реакторной установки для строящегося атомного ледокола «Ленинград», реакторам присвоены имена знаковых военных операций времен блокады.

    Машиностроительный завод Росатома в Московской области завершил изготовление второй установки РИТМ-200 для универсального атомного ледокола «Ленинград», сообщает «Атом Медиа». Таким образом, готов весь комплект оборудования для реакторного отделения судна.

    «Машиностроительным заводом Росатома в Московской области – «ЗиО-Подольск» – завершено изготовление второй реакторной установки РИТМ-200 для строящегося универсального атомного ледокола «Ленинград». Таким образом мы закончили изготовление всего комплекта оборудования для реакторного отделения будущего покорителя Арктики», – заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.

    Глава компании отметил, что в 2025 году была возобновлена традиция присвоения реакторам имен собственных. Новые установки назвали «Искра» и «Гром» в честь военных операций, позволивших прорвать и снять блокаду Ленинграда в 1943 и 1944 годах. Инициатива исходила от ветеранов и была поддержана президентом

    Установки РИТМ-200 будут работать на ледоколе ближайшие 40 лет, обеспечивая проводку судов по Северному морскому пути. Лихачев добавил, что сейчас на разных стадиях производства находятся 13 корпусов малых реакторов, что является рекордом для отечественной атомной промышленности. В создании оборудования участвуют предприятия в Петербурге, Нижнем Новгороде и Подольске.

    Ранее президент России Владимир Путин поручил обеспечить бесперебойное создание ледоколов «Ленинград» и «Сталинград».

    Сборка реакторной установки для нового судна началась на подмосковном заводе «ЗиО-Подольск» весной прошлого года.

    Осенью того же года в Петербурге заложили атомный ледокол «Сталинград».

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    30 июля 2026, 15:25 • Новости дня
    Создателя Telegram Дурова внесли в реестр террористов и экстремистов
    Создателя Telegram Дурова внесли в реестр террористов и экстремистов
    @ IMAGO/Future Image/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Росфинмониторинг включил сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова в перечень террористов и экстремистов.

    Информация о включении Дурова в перечень террористов и экстремистов появилась на сайте ведомства 30 июля.

    «Дуров Павел Валерьевич, 10.10.1984 г. р., г. Ленинград», – говорится в сообщении.

    Накануне ФСБ объявила основателя мессенджера в международный розыск по обвинению в содействии терроризму.

    Адвокат Елена Пономарева объяснила зависимость возможной экстрадиции бизнесмена от двусторонних дипломатических соглашений.

    В августе 2024 года прокуратура Парижа освободила Павла Дурова под судебный надзор с запретом покидать Францию.

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    29 июля 2026, 20:22 • Новости дня
    МЧС: Турист из Владимира погиб на сложном маршруте в КЧР

    В Карачаево-Черкесии погиб турист на сложном горном маршруте

    Tекст: Денис Тельманов

    В горах Карачаево-Черкесии трагически завершился поход группы туристов, один из участников сорвался и получил смертельные травмы в районе пика МИФИ.

    Горный маршрут в Карачаево-Черкесии, где произошла трагедия с жителем Владимира, отличается технической сложностью и требует серьезной физической подготовки, передает ТАСС. Об этом рассказал заместитель руководителя республиканского поисково-спасательного отряда МЧС России Сергей Гречкин.

    «Заявленный группой из семи человек, в числе которых был и погибший, неальпинистский, но достаточно сложный маршрут горного туризма, он требует хорошей физической подготовки. Что именно привело к трагедии, пока неизвестно, какой уровень подготовки был у туриста, тоже сложно комментировать сейчас», – отметил представитель ведомства.

    Он добавил, что походы в горы всегда связаны с рисками, поэтому важно объективно оценивать свое состояние.

    Инцидент произошел 29 июля в Даутском ущелье. В настоящее время спасатели занимаются эвакуацией тела погибшего.

    Региональная прокуратура и управление Следственного комитета России начали проверку по факту случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в горах Карачаево-Черкесии погиб участник зарегистрированной группы альпинистов.

    В июне спасатели нашли живыми пропавших в Урупском районе путешественников. В прошлом году сотрудники МЧС обнаружили тела двух попавших под лавину туристов.

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    29 июля 2026, 17:42 • Новости дня
    Мирный житель пострадал при атаке дрона в Белгородской области

    Tекст: Денис Тельманов

    В Шебекине Белгородской области мирный житель получил осколочные ранения после удара украинского FPV-дрона по легковому автомобилю.

    Украинский беспилотник атаковал автомобиль в Белгород, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление регионального оперштаба.

    «В городе Шебекино FPV-дрон нанес удар по автомобилю. Мужчину с осколочным ранением плеча доставили в Шебекинскую ЦРБ, где ему оказывают необходимую помощь. От детонации произошло возгорание машины, которое ликвидировано пожарным расчетом», – говорится в сообщении.

    Еще один дрон взорвался на территории коммерческого предприятия, повредив осколками два автомобиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня украинский беспилотник врезался в грузовой автомобиль в Шебекино.

    Двумя днями ранее другой FPV-дрон поразил коммерческий объект в этом же городе.

    В начале того же месяца в результате атак дронов на транспорт в Белгородской области пострадали три человека.

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    29 июля 2026, 20:54 • Новости дня
    Российские системы ПВО сбили 150 украинских дронов за день

    Tекст: Валерия Городецкая

    Дежурные расчеты противовоздушной обороны успешно ликвидировали крупную партию вражеских летательных аппаратов в воздушном пространстве нескольких областей и акватории Черного моря, сообщило Минобороны.

    «В течение дня в период с 8.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 150 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – говорится в сообщении Министерства в Max.

    Вражеские цели были сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой и Ростовской областями. Кроме того, беспилотники ликвидировали в небе над Крымом, Удмуртией, Краснодарским и Пермским краями, а также над Черным морем.

    В пятницу российские системы ПВО уничтожили 210 украинских беспилотников над 13 регионами страны. Несколькими днями ранее военные отразили масштабную атаку 161 дрона.

    В середине месяца дежурные средства противовоздушной обороны перехватили 146 вражеских аппаратов.

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