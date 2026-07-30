Продюсера фильма «Джокер» задержали за создание крупной финансовой пирамиды

В США арестовали продюсера фильма «Джокер» Клота за мошенничество

Tекст: Мария Иванова

Голливудский деятель Джейсон Клот оказался под стражей в Лос-Анджелесе, передает РИА «Новости».

Следствие подозревает создателя популярных картин в организации масштабной мошеннической сети суммой 100 млн долларов. Коллективный иск против него подали 137 пострадавших инвесторов.

«Финансист Джейсон Клот, исполнительный продюсер фильмов «Джокер», «Вавилон» и «Охотники за привидениями: Наследство», обвиняется в Чикаго в организации финансовой пирамиды на 100 миллионов долларов... Клот был задержан во вторник в Лос-Анджелесе», – отмечает издание Variety.

Создателю кинолент предъявили обвинения по семи эпизодам обмана с использованием электронных средств связи. Прокуроры требуют возместить ущерб в размере 12,25 млн долларов. За каждое подобное преступление американское законодательство предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Три года назад компания подозреваемого Creative Wealth Media Finance объявила о банкротстве. Канадская комиссия по ценным бумагам ранее уличила бизнесмена в нецелевом расходовании излишне привлеченных капиталов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня американский суд приговорил режиссера Карла Ринша к тюремному сроку за хищение средств кинокомпании Netflix.