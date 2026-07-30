В школах США начали тестировать защитные беспилотники против стрелков

CBS: В США начнут использовать дроны для защиты от стрельбы в школах

Tекст: Мария Иванова

Школы в трех штатах США начали тестировать специальные БПЛА для защиты от вооруженных нападений, передает канал CBS.

Устройства хранятся в защищенных боксах внутри зданий и готовы к запуску за считанные секунды.

«Дроны могут быть запущены за несколько секунд, что является критическим фактором, учитывая, что большинство случаев стрельбы длятся две-три минуты», – заявил гендиректор компании Mithril Defense Джастин Марстон.

Беспилотники способны летать по школьным коридорам со скоростью до 80 км/ч. Оборудование аппаратов включает перцовый спрей, стробоскопы и сирены для дезориентации нападающего.

Управление защитными системами осуществляется удаленно операторами из офиса компании в Остине. В крайнем случае беспилотник может пойти на таран злоумышленника на скорости 96 км/ч. Пик инцидентов со стрельбой в американских школах пришелся на 2023 год, когда произошло 352 подобных случая, однако в последние два года статистика демонстрирует снижение.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американское военное ведомство запустило масштабный конкурс для приобретения сотен тысяч малых ударных беспилотников.

Министерство обороны США разместит боевые лазеры на пяти военных базах для защиты от неизвестных аппаратов.