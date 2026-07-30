Bloomberg: ChatGPT и Roblox попадут под строгий контроль ЕС

Bloomberg: В августе ChatGPT и Roblox получат статус крупных онлайн-платформ ЕС

Tекст: Мария Иванова

Чат-бот ChatGPT американской компании OpenAI и онлайн-сервис Roblox будут подвергнуты более строгому контролю в рамках закона о цифровых услугах Евросоюза (DSA), передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Обеим компаниям уже в августе присвоят статус крупных онлайн-платформ, так как аудитория каждой из них превышает 45 млн активных пользователей в месяц.

Закон о цифровых услугах обязывает социальные сети и поисковые системы ограничивать распространение незаконного и вредоносного контента. Кроме того, ряд организаций должен публиковать отчеты о прозрачности, разрабатывать планы по снижению рисков и платить ежегодный сбор в Еврокомиссию. Нарушителям грозят штрафы в размере до 6% от их годового оборота.

Ранее Еврокомиссия предварительно обвинила корпорацию Meta* (признана в РФ экстремистской и запрещена) в нарушении закона в ходе расследования об «электронных сервисах, вызывающих привыкание». Также претензии были предъявлены платформе TikTok за неспособность обеспечить защиту аккаунтов несовершеннолетних пользователей, за что соцсети пригрозили крупным штрафом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейская комиссия подготовила новые меры по регулированию работы ChatGPT.

В России пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в июне подтвердил возможность возвращения платформы Roblox на отечественный рынок.