Убитая в Подмосковье женщина оказалась участницей конкурса красоты

Tекст: Алексей Дегтярёв

Божук тогда завоевала титул «Миссис Очарование», передает РИА «Новости».

Позже она организовала собственное мероприятие «Миссис-Сахалин 2018» и модный показ Sakhalin Fashion Day 2018.

Девушка руководила модельным агентством Elit Model Sakh, увлекалась психологией и модой. В социальных сетях она также отмечала, что окончила Высшую школу «Останкино».

Ранее сообщалось о пропаже женщины 17 июля после ухода на прогулку с питомцем в жилом комплексе «Ромашково». Спустя несколько дней собаку обнаружили в одноименном селе.

Тело погибшей нашли в лесополосе подмосковного Одинцово. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, следователи заподозрили сожителя в расправе над пропавшей жительницей Подмосковья.

В мае полицейские нашли тело пропавшей москвички в квартире ее сожителя. Позже этот мужчина сознался в убийстве.