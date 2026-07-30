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    30 июля 2026, 13:41 • Новости дня

    Путин указал на долги Подмосковья в сфере ЖКХ

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым обратил внимание на накопившиеся финансовые проблемы в ЖКХ.

    Владимир Путин провел переговоры с Андреем Воробьевым, на которой были затронуты проблемы Московской области в сфере ЖКХ, передает ТАСС.

    «У вас по ЖКХ большая задолженность», – указал Путин.

    Воробьев признал наличие проблемы и рассказал о масштабных инфраструктурных проектах. По его словам, в партнерстве с «Россетями» модернизируются питающие центры, строятся новые котельные и теплосети, а также активно реализуется программа социальной газификации.

    Предыдущая очная беседа политиков состоялась в конце декабря 2025 года. Тогда стороны обсуждали развитие робототехники и внедрение искусственного интеллекта в промышленность и логистику региона.

    В декабре прошлого года Владимир Путин обсудил с Андреем Воробьевым масштабные проекты модернизации системы ЖКХ в Подмосковье.

    В июне Путин указал на общероссийскую проблему недофинансирования коммунальной сферы.

    Весной Путин одобрил перенос сроков погашения задолженностей регионов по бюджетным кредитам.

    27 июля 2026, 21:42 • Новости дня
    Пашинян позвонил Путину из-за сложностей с ввозом армянских товаров
    Пашинян позвонил Путину из-за сложностей с ввозом армянских товаров
    @ Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой урегулировать сложности, возникшие при поставках армянской продукции на рынок России.

    Пашинян в ходе телефонного разговора с президентом России поднял вопрос торговых барьеров, передает РИА «Новости». Армянский лидер призвал найти выход из сложившейся ситуации с поставками отечественных товаров.

    «Пашинян подчеркнул, что ограничения на экспорт товаров армянского происхождения на рынок РФ противоречат армяно-российской договорно-правовой базе и регулированиям Евразийского экономического союза, и попросил принять меры в направлении урегулирования этих проблем», – сообщает агентство.

    Владимир Путин и Никол Пашинян провели телефонный разговор по инициативе Еревана.

    Ранее в Россельхознадзоре заявили, что в последнее время поставляемая из Армении продукция не соответствует фитосанитарным требованиям ЕАЭС и России.

    Россельхознадзор временно приостановил поставки молочной продукции с армянских предприятий на российский рынок.

    Несколькими днями ранее армянские фермеры перекрыли международную автодорогу из-за проблем со сбытом урожая. В начале июня премьер-министр республики Никол Пашинян назвал отмену экспортных ограничений оптимальным шагом.

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    27 июля 2026, 18:12 • Новости дня
    Путин увеличил штатную численность российских Вооруженных сил
    Путин увеличил штатную численность российских Вооруженных сил
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил страны до более чем 2 млн 400 тыс. единиц.

    «Установить штатную численность Вооруженных сил РФ в количестве 2 426 130 единиц, в том числе 1 535 000 военнослужащих», – говорится в документе, размещенном на сайте правовых актов.

    Общая численность российской армии выросла на 27 тыс. человек. Из этого числа 25 тыс. составляют военнослужащие. Изменения вступят в силу с 1 августа текущего года.

    В июне глава государства увеличил штатную численность военнослужащих на 7360 человек. Численность российской группировки в зоне спецоперации превышает 700 тыс. бойцов.

    Ранее президент объяснил расширение армии созданием новых военных округов.

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    30 июля 2026, 13:58 • Видео
    Какого президента Франции боится НАТО

    Европейские СМИ считают, что во Франции есть перспективный кандидат в президенты, даже более опасный для ЕС и НАТО, чем Марин Ле Пен. Кто он?

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    28 июля 2026, 13:30 • Новости дня
    Эксперт: Ожидания Пашиняна изменений в позиции Москвы не оправдались

    Политолог Лукьянов: Ожидания Пашиняна изменений в позиции Москвы не оправдались

    Эксперт: Ожидания Пашиняна изменений в позиции Москвы не оправдались
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Позиция Москвы не изменилась: если Армения стратегически выбирает путь в ЕС, Москва не собирается создавать никаких благоприятных условий для этого, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Так он прокомментировал телефонный разговор Владимира Путина и Никола Пашиняна.

    «В июне, в преддверии парламентских выборов в Армении, Никол Пашинян приезжал в Россию – тогда Владимир Путин принял его в Кремле. После выборов армянский премьер-министр посетил с рабочим визитом Екатеринбург, где на полях международной выставки «Иннопром» встретился с российским коллегой Михаилом Мишустиным, а теперь провел телефонный разговоров с президентом РФ», – напомнил хронологию Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике».

    То, что Пашинян не посетил российскую столицу сразу после выборов, как изначально планировал, объясняется довольно просто. «Чтобы приехать с визитом, нужно приглашение. Не знаю, насколько сейчас в Москве готовы на высшем уровне разговаривать с руководством Армении. Но, как бы то ни было, телефонный разговор можно назвать предварительной фазой», – пояснил собеседник.

    «Между тем, Пашинян ищет контакты с российскими властями. Дело в том, что ситуация в закавказской республике сложная: те ограничения, которые ввела Россия, оказались тяжелыми для Еревана. Я думаю, армянский премьер рассчитывал, что после выборов в его стране линия Москвы изменится», – отметил политолог, добавив, что ожидания не оправдались.

    «Судя по озвученным деталям разговора, позиция Кремля непреклонна. Если Армения стратегически выбирает путь в ЕС, то это ее дело, но есть ряд нюансов. Во-первых, это не будет происходить за счет России, и Москва не собирается создавать никаких благоприятных условий. Во-вторых, чтобы закрепить армянский выбор, руководству республику необходимо провести референдум», – детализировал Лукьянов.

    Вместе с тем, как напомнил спикер, Армении никто не предлагает членство в Евросоюзе. «Речь идет лишь об идеологическом утверждении, что Ереван хочет в объединение, но из этого пока ничего не следует», – уточнил спикер. В этой связи, по его мнению, референдум может быть «разве что о концептуальном выборе ориентации».

    На этом фоне он также упомянул меры поддержки для закавказской республики, объявленные Брюсселем. «Армения – маленькая экономика. При наличии твердой политической воли прибрать ее к рукам в ЕС могли бы пойти на некоторые расходы. Но такой воли, на мой взгляд, там нет. Кроме того, у Евросоюза сейчас достаточно других забот», – детализировал политолог.

    «Другими словами, заявленная помощь никак не связана с реальными проблемами армянских фермеров и прочих производителей», – подчеркнул Лукьянов, добавив, что с точки зрения дивидендов, которые получает республика, Еревану несопоставимо выгоднее участие в ЕАЭС, нежели в ЕС.

    В понедельник по инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Никола Пашиняна. Как сообщили в пресс-службе кабмина Армении, премьер-министр обратился к российскому лидеру с просьбой урегулировать ситуацию с введенными Москвой ограничениями на поставки продукции из закавказской республики.

    Глава правительства выразил мнение, что введенные меры «противоречат армяно-российской правовой базе и положениям Евразийского экономического союза». Путин, в свою очередь, подтвердил приверженность принятому на саммите ЕАЭС в Астане 29 мая совместному заявлению лидеров Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России относительно действий Республики Армения, направленных на вступление в Европейский союз.

    В частности, во время разговора была акцентирована необходимость проведения в Армении в возможно короткие сроки общенационального референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС, сказано в сообщении Кремля. В то же время Пашинян указал, что проведение референдума «практически возможно» только после того, как Ереван подаст официальную заявку на присоединение к Евросоюзу и «сделает этот вопрос содержательным», отмечается в пресс-релизе армянского кабмина.

    Телефонный разговор состоялся на фоне серии протестов фермеров и рыбоводов в Армении. Участники акций требуют решения проблем со сбытом урожая, в частности помидоров и огурцов. Несмотря на существенную разницу между фермерским делом и рыбоводным промыслом, проблема у их представителей одна: сложность с вывозом товаров в Россию, которая является основным рынком сбыта для Армении. Запреты на экспорт продукции кавказской республики, напомним, стали вводиться в мае.

    Тогда Россельхознадзор предпринял временные ограничения на ввоз местных томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники. Причина – участившиеся случаи нарушений при поставках плодов. В июне же ведомство приостановило сертификацию всей рыбной продукции из Армении. При этом схожим мерам подверглись и другие категории товаров, например, цветыконьякминеральная вода.

    В результате товарооборот между Москвой и Ереваном снизился на 21,5%. Впрочем, как сообщает Bloomberg, Европа уже работает над тем, чтобы убрать пошлины на 80% армянских товаров. Перспективы экспорта местных товаров на американский рынок также обсуждаются с Вашингтоном. Граждане страны, однако, такими послаблениями не особо довольны. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты подчеркивали: протесты фермеров и рыбоводов – прямое следствие европейского курса Пашиняна.

    Ранее армянский премьер отмечал, что республика намерена совмещать членство в ЕАЭС с попытками вступить в ЕС, пока это возможно. Путин заявлял, что Россия спокойно относится к развитию отношений Еревана с Брюсселем, однако одновременно состоять в таможенных союзах ЕАЭС и ЕС невозможно. По его словам, это вопрос исключительно экономического характера.

    Комментарии (6)
    28 июля 2026, 03:25 • Новости дня
    Путин призвал Пашиняна провести референдум о курсе Армении в ЕС
    Путин призвал Пашиняна провести референдум о курсе Армении в ЕС
    @ Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе телефонных переговоров президента России Владимира Путина и инициировавшего их премьера Армении Никола Пашиняна стороны оценили перспективы референдума для определения дальнейшего вектора интеграции республики.

    «Была акцентирована необходимость проведения в Армении в возможно короткие сроки общенационального референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе Евразэс», – сказано в сообщении пресс-службы Кремля.

    Политики детально обсудили политическую ситуацию и внешнеполитический курс Еревана.

    Напомним, в конце мая лидеры стран ЕАЭС согласовали совместное заявление по ситуации вокруг Армении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский лидер выразил озабоченность курсом Еревана на интеграцию с Евросоюзом. Пашинян позвонил Путину из-за сложностей с ввозом армянских товаров. Армянские фермеры перекрыли международную автодорогу из-за проблем со сбытом урожая.

    Комментарии (29)
    28 июля 2026, 17:05 • Новости дня
    Путин заявил о важности обновления состава Совета Федерации
    Путин заявил о важности обновления состава Совета Федерации
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость прихода опытных специалистов в верхнюю палату парламента для эффективного развития страны и реальной помощи гражданам.

    Путин обсудил предстоящие политические изменения на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, передает РИА «Новости». Осенью, 20 сентября, в стране состоятся выборы, которые затронут региональные органы власти и напрямую повлияют на формирование верхней палаты парламента.

    «Думаю, что это тоже очень важный процесс, имею в виду, что у нас Совет Федерации обновляется, и исхожу из того, что на работу в Совет Федерации будут приходить люди опытные и нацеленные на достижение общего результата развития России, оказание помощи нашим гражданам там, где эта помощь нужна, и достижение целей национального развития», – сказал Путин.

    Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал рабочую встречу Владимира Путина с Валентиной Матвиенко.

    В ходе беседы российский лидер отметил высокую продуктивность верхней палаты парламента.

    Ранее глава государства назвал Совет Федерации настоящей кадровой школой для будущих руководителей.

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    27 июля 2026, 19:20 • Новости дня
    Политолог: Путин проводит Россию сквозь ключевой период истории

    Политолог Асафов: Россия уверенно преодолевает сложности на пути к победе

    Политолог: Путин проводит Россию сквозь ключевой период истории
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Эффективное руководство Владимира Путина позволяет России не только с честью проходить через исторические трудности, но и при этом становиться более сильной и развитой, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. Ранее Владимир Путин провел встречу с депутатами Государственной думы восьмого созыва в Большом Кремлевском дворце.

    «Под руководством Владимира Путина Россия проходит один из ключевых периодов своей истории. Без преувеличения – сегодня на кону стоит жизнь нашего народа, его безопасность и независимость. И несмотря на многочисленные сложности, страна шагает по этому пути гордо и самоотверженно, понимая, что впереди ждет победа», – сказал политолог Александр Асафов.

    На этом фоне особую важность приобретает способность президента четко и прямо формулировать стоящие перед правительством и обществом задачи. «Путин работает над укреплением суверенитета России, а также над обеспечением безопасности для будущих поколений нашей страны», – подчеркивает собеседник.

    По его словам, верность главы государства собственным принципам, а также приверженность интересам народа делает его решения взвешенными и эффективными, что отражается в том числе и на ходе спецоперации. «На первом месте у ВС России стоит результат, а не желание удивить весь мир яркой картинкой», – говорит эксперт.

    «Более того, несмотря на беспрецедентное давление со стороны Запада, за последние четыре года Россия немалого достигла, но останавливаться – нельзя. Важно продолжать работу и развивать уже имеющиеся успехи», – акцентирует политолог.

    «Поэтому президент говорит о важности планирования, о том, что каждый шаг на этом непростом пути необходимо взвешивать. Важно иметь ясное понимание последствий от принятых решений и руководствоваться трезвой оценкой всех рисков», – добавил собеседник.

    «При этом Путин хорошо знает жизнь страны. Он постоянно общается с людьми из самых разных сфер: с бойцами в зоне СВО, их женами и матерями, с учеными, студентами и волонтерами. А потому его слова находят живой отклик у граждан и отражают несомненный факт – народ России никому и никогда не сломить, а победа будет за нами», – заключил Асафов.

    Ранее президент России Владимир Путин провел встречу с депутатами Государственной думы восьмого созыва в Большом Кремлевском дворце. Она прошла сразу после заключительного пленарного заседания нынешнего состава парламента.

    Обращаясь к законодателям, глава государства поблагодарил их за совместную работу и обозначил значимость переживаемого страной момента. «Прошедшие пять лет, а это период вашего депутатства, были сложными и крайне ответственными для нашей страны. Это, без всякого преувеличения, один из решающих этапов в истории Отечества, когда на кону судьба, будущее нашего народа», – сказал президент.

    Отдельно Путин остановился на попытках противника переломить ход конфликта за счет ударов по мирным жителям. «Не в силах победить Россию на поле боя, они делают ставку уже на откровенно террористические методы в проведении борьбы с нашим народом, но народ России никому и никогда не сломить», – подчеркнул он.

    Также глава государства поделился «закулисной» историей: в ходе награждения один из коллег шепнул ему: «Мы победим. Но смелее надо. Очень хочется». «Но возникает вопрос: «Еще смелее?» И здесь так же, как в экономике, есть свои риски, цена которым – потери на поле боя с нашей стороны. Поэтому здесь тоже будем действовать аккуратно, но настойчиво», – отметил президент.

    Владимир Путин также назвал «большой плюс» текущей политики. По его мнению, он заключается «в устойчивости российской экономической, финансовой системы». «Вот это самое главное – устойчивость, которая позволяет нам решать вопросы и развития промышленности в целом, оборонных отраслей промышленности и социальных вопросов», – подчеркнул он.

    Российский лидер также заявил о готовности страны отстаивать свои интересы и выразил уверенность в достижении целей специальной военной операции. По его словам, институты власти формируются на суверенных началах в полном соответствии с Конституцией, а государство вместе с обществом способно дать отпор любым враждебным шагам.

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    29 июля 2026, 12:12 • Новости дня
    Путин принял отставку Бречалова и назначил Абрамову врио главы Удмуртии
    Путин принял отставку Бречалова и назначил Абрамову врио главы Удмуртии
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин принял отставку Александра Бречалова и назначил временно исполняющей обязанности главы Удмуртии Ольгу Абрамову, ранее работавшую в Минсельхозе.

    Путин подписал указ о назначении Ольги Абрамовой врио руководителя Удмуртии. Она будет исполнять обязанности до вступления в должность избранного главы Удмуртской Республики, следует из сообщения в Max Кремля.

    Перед назначением Владимир Путин провел встречу с Абрамовой в Кремле.

    «Ольга Викторовна, вы родились в Удмуртии, да? И там работали практически все время? Дослужились до фактически председателя правительства. Как вы оцениваете сейчас ситуацию в республике?» – поинтересовался президент.

    Абрамова ответила, что в регионе заложен серьезный фундамент для развития, передает РИА «Новости».

    Александр Бречалов покинул пост главы Удмуртии по собственному желанию. Президент Владимир Путин принял его отставку.

    Ольга Абрамова родилась в 1981 году, с 2018 года работала в правительстве республики, дослужившись до должности и. о. председателя правительства. Осенью 2024 года она перешла на должность советника министра сельского хозяйства России.

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    28 июля 2026, 11:45 • Новости дня
    Путин и Алиев обсудили расширение сотрудничества России и Азербайджана
    Путин и Алиев обсудили расширение сотрудничества России и Азербайджана
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора подтвердили настрой на расширение взаимовыгодного сотрудничества двух стран, сообщили в Кремле.

    В Кремле сообщили, что состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

    Путин и Алиев обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня, отметили конструктивный характер связей  России и Азербайджана и активизацию диалога по линии правительств и профильных ведомств, следует из сообщения Кремля.

    Кроме того, подтверждён обоюдный настрой на дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества.

    В середине июля Баку анонсировал скорое возобновление прямых авиарейсов с Россией.

    Весной Путин поблагодарил Алиева за помощь в эвакуации граждан из Ирана.

    В конце прошлого года Путин и Алиев подтвердили стремление к всестороннему укреплению союзнических отношений.

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    27 июля 2026, 16:48 • Новости дня
    Путин запретил иностранцам владеть землей в Сириусе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий иностранцам владеть землей в Сириусе.

    Согласно документу, федеральная территория теперь включена в перечень приграничных зон, «на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве собственности земельными участками», передает ТАСС.

    Новые правила распространяются как на физических, так и на юридических лиц из других стран.

    В мае президент России ограничил безвозмездную передачу федеральных земель регионам.

    В конце прошлого года глава государства утвердил особый порядок возврата участков в приграничье.

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    27 июля 2026, 20:48 • Новости дня
    Путин и Пашинян провели телефонный разговор по инициативе Еревана
    Путин и Пашинян провели телефонный разговор по инициативе Еревана
    @ Alexander Kazakov/Kremlin Pool/Planet Pix/ZUMA Press Wire/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщил Кремль.

    Инициатором беседы стал Ереван, сообщается на сайте Кремля. Стороны обсудили дальнейшие шаги республики на международной арене.

    Глава российского государства подтвердил приверженность совместному заявлению лидеров Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России. Этот документ был принят на саммите Евразэс в Астане 29 мая 2026 года и касается действий армянского руководства по сближению с Европейским союзом.

    Особое внимание в ходе беседы уделялось необходимости проведения в республике общенационального референдума в максимально сжатые сроки. Гражданам предстоит сделать выбор между вступлением в ЕС и продолжением участия в Евразэс.

    В конце мая лидеры стран ЕАЭС согласовали совместное заявление по ситуации вокруг Армении.

    Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о телефонном разговоре Владимира Путина с Николом Пашиняном.

    На встрече с журналистами российский лидер выразил озабоченность курсом Еревана на интеграцию с Евросоюзом.

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    29 июля 2026, 16:12 • Новости дня
    Путин: Россия гордится участием в создании фиджитала

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия гордится своим статусом одной из ведущих спортивных держав и ролью в зарождении фиджитал-движения, создавая все условия для его развития, заявил президент Владимир Путин.

    Путин направил видеоприветствие участникам III Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего», который открылся в Астане. В своем обращении глава государства подчеркнул значимость вклада страны в развитие новых спортивных форматов, передает ТАСС.

    «Россия – одна из ведущих спортивных держав планеты, родина великих атлетов, рекордов и побед. Мы гордимся, что именно наша страна стояла у истоков фиджитал-движения и, конечно, создаем все условия для развития этого вида спорта», – заявил российский лидер.

    Глава государства также напомнил об истории развития направления в стране. Всероссийская федерация фиджитал-спорта была образована в ноябре 2022 года, а дебютные «Игры будущего» состоялись на территории РФ в 2024 году.

    В 2024 году Путин поприветствовал участников первых «Игр будущего» в Казани.

    Позже российский лидер поддержал идею проведения следующих соревнований в Казахстане.

    Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко назвал этот турнир огромным успехом для мирового спорта.

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    28 июля 2026, 22:40 • Новости дня
    Путин одобрил обновление военно-технических договоров с Астаной и Ташкентом

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин поддержал предложение правительства об обновлении положений договоров о военно-техническом сотрудничестве с Казахстаном и Узбекистаном, сообщают информационные агентства.

    Распоряжения кабмина о соглашениях с Казахстаном и Узбекистаном опубликованы на портале правовой информации.

    Договор с Казахстаном был заключен 24 декабря 2013 года и с тех пор ни разу не уточнялся. Аналогичный документ с Узбекистаном подписали 29 ноября 2016 года, его положения также не пересматривались, передает ТАСС.

    Тематика расширения военно-технического сотрудничества входила в повестку государственных визитов Путина в Казахстан в мае этого года и в Узбекистан в мае 2024 года.

    Действующие соглашения закрепляют общие принципы взаимодействия России с двумя странами в военной сфере. Документы предусматривают широкий спектр кооперации: поставки продукции военного назначения, ремонт и модернизацию вооружений, проведение совместных научных разработок. Также они включают создание совместных производств, подготовку кадров и обмен опытом между сторонами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин в ходе переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявил о значении военного сотрудничества России и Казахстана для укрепления стабильности и безопасности в регионе.

    По итогам государственного визита Путина в Казахстан стороны в Астане оформили 15 документов о сотрудничестве в различных отраслях.

    В январе 2025 года министры обороны России и Узбекистана в Ташкенте подписали план военного сотрудничества на 2025 год и программу стратегического партнерства в военной области на 2026–2030 годы.

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    29 июля 2026, 15:52 • Новости дня
    Путин: «Игры будущего» всегда будут свободны от двойных стандартов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин обратился к участникам III международного мультиспортивного турнира «Игры будущего», проходящего в Астане.

    Глава государства записал видеообращение, в котором подчеркнул принципы проведения соревнований, передает ТАСС.

    «С самого начала эти игры были и остаются свободными от политической конъюнктуры, любых форм дискриминации и двойных стандартов», – отметил российский лидер. По его словам, турнир всегда будет придерживаться этих идеалов.

    Напомним, министр спорта Михаил Дегтярев прибыл в Астану на третьи «Игры будущего». Путин еще в 2024 году поддержал идею проведения этих соревнований в Казахстане.

    Самый первый международный мультиспортивный турнир стартовал в Казани.

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    29 июля 2026, 15:59 • Новости дня
    Путин высоко оценил вклад Токаева в развитие «Игр будущего»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин высоко оценил роль главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева в продвижении фиджитал-движения и «Игр будущего».

    Об этом российский лидер заявил в видеообращении к участникам III Международного мультиспортивного турнира, передает ТАСС.

    «Хочу особо выделить значимый вклад в развитие фиджитал-движения и «Игр будущего» президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. Именно благодаря его личному участию и заинтересованной позиции третьи Игры будущего проводятся в Астане», – подчеркнул Путин.

    В 2024 году Путин поддержал идею Токаева о проведении турнира в Казахстане.

    Позже вице-премьер Дмитрий Чернышенко официально анонсировал организацию третьих Игр будущего в этой стране.

    В среду министр спорта Михаил Дегтярев прибыл в Астану на данные международные соревнования.

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    28 июля 2026, 16:20 • Новости дня
    Путин назвал поддержку бойцов СВО важнейшей задачей властей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вопросы демографии и поддержка участников спецоперации на поле боя и членов их семей являются важнейшими задачами для всех ветвей власти в России, заявил президент Владимир Путин.

    «Конечно, демография, поддержка членов наших боевых дружин на поле боя и членов их семей чрезвычайно важны. Это одна из важнейших задач для всех ветвей власти», – подчеркнул глава государства на встрече с главой Совфеда Валентиной Матвиенко, передает ТАСС.

    Президент пояснил, что постоянно говорит об этом и надеется на активное участие Совета Федерации. По его словам, верхняя палата представляет интересы субъектов, откуда напрямую формируются многие воинские подразделения. Глава государства отметил, что все органы власти делают много для поддержки бойцов, однако эта работа остается огромной и требует участия большого числа людей.

    В июне Путин поручил местным властям расширить социальную поддержку бойцов спецоперации. Ранее глава государства потребовал от губернаторов взять под личный контроль заботу о семьях военнослужащих.

    В конце прошлого года российский лидер обратился к главе Подмосковья с просьбой усилить меры помощи ветеранам.

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