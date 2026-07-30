Гинцбург рассказал о состоянии получившего вакцину от рака кожи первого пациента

Гинцбург: Получивший вакцину от рака кожи первый пациент чувствует себя хорошо

Tекст: Дарья Григоренко

Гинцбург подтвердил наличие необходимых иммунных реакций, передает РИА «Новости».

«Согласно информации из института Герцена, от врачей, от руководства, пациент чувствует себя совершенно нормально и продолжает лечение», – рассказал академик РАН. Ученый добавил, что больному предстоит пройти еще два этапа вакцинации.

Препарат производится в институте Гамалеи, а вводится специалистами института Герцена.

Гинцбург подчеркнул крайне позитивный характер иммунологического ответа. Организм успешно вырабатывает активные соединения, необходимые для эффективной борьбы с опухолевыми клетками и метастазами.

Вскоре терапия станет доступна более широкому кругу нуждающихся. Разработчики готовят персонализированные вакцины еще для десяти пациентов, создание которых займет от полутора до трех месяцев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, полный курс терапии отечественной вакциной против рака кожи займет около шести месяцев.

В мае у первого пациента зафиксировали начальные положительные изменения в анализах крови.

В будущем Центр Гамалеи планирует применять данный мРНК-препарат для лечения немелкоклеточного рака легкого.